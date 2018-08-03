特朗普称中国干预期中选举 双方友谊生变

(德国之声中文网) 美国总统特朗普指控中国干预期中选举，稍后又宣称握有证据支持他的论点，只是不能公开。

同一天，中国国家主席习近平正在吉林省松原市考察渔民捕捞作业情况，未出席联合国大会。

中国外长王毅在联合国安理会上透过翻译听到特朗普的指控时，耸了耸肩。

他在公开发言时表示: 「我们过去、现在和将来都不会干涉任何国家的内政，我们也不接受任何对中国的无端指责。」

当天稍晚，特朗普在推特上发报纸翻拍照片，指出中国在美国爱荷华州当地最大报纸《狄蒙因纪事报》（Des Moines Register）等刊登广告，而且「故意做得跟新闻报导很像」。从图中可以看到，广告外观与旁边的新闻报导极其相似，只有下方小字标示由「中国日报付费并撰写」。

《狄蒙因纪事报》的执行编辑凯罗杭特(Carol Hunter)回应: 「《纪事报》在爱荷华州是最大的当地报纸，而且爱荷华农民又不成比例地被中国关税影响，《中国日报》会想办法在《狄蒙因纪事报》上刊登广告，并不令人意外。」

一位特朗普的资深幕僚对路透社表示，中国为了影响美国的大众舆论，增进中国政府与共产党的利益，利用的手段涵盖政治、经济、商业、军事与资讯科技。

友情危机

过去，就算对中国有批评，特朗普也习惯强调「习近平是我的好朋友」，也感激他共同对朝鲜去核施压。

在联合国大会的晚间记者会上，特朗普又再次提起习近平是「朋友」，引发记者反问: 在中国介入选举的情况下呢?

「我老实跟你说，可能就再也不是了。」

他又补充道，「他(习近平)可能不再是我的朋友，但我想他可能还是会尊重我。」

往事只供追忆

他也说美国的经济可以轻鬆迎接贸易战的冲击。

贸易战的开端是源自于特朗普指控中国有意盗取美国智慧财产权，限制外资进入中国市场，又不公平地补贴国有企业。

美国刚宣布对中国价值2000亿美元的商品开征关税，中国更以对价值600亿的美国商品课税作为回击。但是中国对美国的贸易逆差较小，其所能运用的筹码自然受到了限制。

现在，中国已经喊停了与美国之间的贸易谈判与军事交流，表示不会再被威胁的情况与美国谈判。

罗法/夏立民 (路透社、法新社)