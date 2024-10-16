特朗普称与习近平交情好 避谈会否出兵援台

美国前总统特朗普15日接受专访，被问及中国对台军演一事，他宣称11月若他当选，北京就不会这样做。至于中国若入侵台湾特朗普是否将派兵援台，特朗普未正面回应。

（德国之声中文网）2024年美国总统大选即将在3週后登场，代表共和党参选的美国前总统特朗普15日于芝加哥经济俱乐部接受彭博社总编米克斯维特（John Micklethwait）专访。

米克斯维特提及特朗普曾主张台湾应向美国支付“保护费”，并指出中国正在举行环台军演。

“如果中国入侵台湾，你会派美国军队去防卫台湾吗？”对此，特朗普并未直接回应是否会派兵援台，仅称中国现在举行军演的原因是，“他们未来（特朗普若连任后）不会这样做”。

特朗普还宣称自己与中国、俄罗斯及朝鲜的独裁领导人“交情好”。美国记者伍德沃德（Bob Woodward）也曾在新书中揭露，特朗普卸任后，曾7度与俄罗斯总统普京通话。

特朗普15日在专访中表示“不予置评”，但强调：“如果我这么做了，那是一件明智的事。如果我能与人建立关系，对一个国家来说是一件好事，而非坏事……你看，我与习主席的关系非常好，跟普京的关系也非常好，跟金正恩的关系也非常好。”

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再谈对中关税

值得注意的是，虽然特朗普在台海议题方面表态保守，但经济方面持续对北京采取强硬立场。

特朗普在专访中称，“关税”是“字典中最美的词”，主张向美国的盟友及竞争对手征收全面关税来抵消部分成本，其中包含对来自中国的进口产品征收60％的关税，并对所有进口商品征收10％关税。

特朗普认为，关税可有效防止中国和其他国家向美国大量供应汽车等产品、威胁美国关键产业。

他声称，在他过去任内，美国对进口产品征收关税，“光是从中国就带来了数千亿美元的收入”，“中国觉得我们是很蠢的国家，非常蠢，他们不敢相信终于有人识破了他们”。

彭博社引述2019年一项研究，反驳特朗普说法，指出消费者及美国企业承担了特朗普关税策略的大部分成本，加上受到其他国家的报复，特朗普贸易战的主要受害者，大多是2016年投票支持特朗普的农民和蓝领劳工。

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特朗普、卡玛拉·哈里斯对台海「冷处理」

自特朗普及现任副总统卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris）确定参选美国总统以来，各界持续关注两人对华政策以及台海议题上的立场。

卡玛拉·哈里斯近几个月以来的表态，显示出她将延续现任总统拜登的對华政策，但在台海若发生冲突的假设上，不论是特朗普或是卡玛拉·哈里斯都尚无明确表态。

今年8月，卡玛拉·哈里斯接受哥伦比亚广播公司（CBS）专访时，被问及美国军方是否会干預中国解放軍攻打台湾的假设性问题。

卡玛拉·哈里斯表示“不会进行假设”，并重申拜登政府一贯主张，强调美方的“一个中国”政策，但也提及支持台湾自卫的能力，以及美国需要采取哪些措施來确保台灣海峡的自由。

经济方面，卡玛拉·哈里斯竞选团队已表示会在当选后继续实施拜登政府大部分对中国的政策。这也意味，特朗普2018年发起对中国进口商品征收的关税，以及拜登于2022年签署的《芯片和科学法案》都将延续。

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（美联社、彭博社、《南华早报》等）

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