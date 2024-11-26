特朗普称上任即对中国加征10%、墨西哥加拿大25%的关税

特朗普尚未就任已吹响关税的号角，不仅狠罚中国，两个邻国加拿大和墨西哥也没放过。但专家指出，针对中国的关税威胁在法律和政治层面更容易被接受。

（德国之声中文网）美国候任总统特朗普周一（11月25日）表示，将在上任的第一天对美国三大贸易伙伴--加拿大、墨西哥和中国实施高额关税。

特朗普将在2025年1月20日宣誓就职。他承诺从那天起，将对来自加拿大和墨西哥的进口商品征收25%的关税，直到这两个国家对毒品和移民越境采取措施。

他在Truth Social上发文写道，"1月20日，我将在多项行政命令的第一项，签署必要文件，对从墨西哥和加拿大进口到美国的所有商品征收25%的关税，同时结束荒谬的开放边界政策。"

在另一份帖子里，特朗普还提出对中国进口商品，在现有关税基础上，征收"额外10%的关税"。

路透社评论认为，这是特朗普承诺"美国优先"赢得大选胜利后，对其经济议程最具体的表述。但美联社也指出，针对墨加的关税措施很可能违反自由贸易协定。

中国：没有人能在贸易战中获胜

特朗普指责北京未能采取足够措施，阻止毒品从墨西哥流入美国。他表示，"在他们停止之前，我们将对所有从中国进口到美国的商品，加征额外10%的关税。"

对此，中国驻美大使馆发言人刘鹏宇在X上发帖回应："中美经贸合作本质上是互利性。没有人会在贸易战或关税战中获胜。"

他还写道，"自旧金山峰会以来，中美两国的禁毒部门已恢复常规沟通。中方已就针对美国相关的禁毒执法行动进展通知美方，并对美方提出的某些案件线索核查请求作出了回应并采取了行动。这些都证明了'中国故意允许芬太尼原材料流入美国'的说法完全违背事实与现实。"

中国外交部发言人当日也对此表示，“芬太尼是美国的问题。本着人道主义精神，中国为美国应对芬太尼类问题提供了支持。2019年，中国就宣布正式整类列管芬太尼类物质，是全球第一个正式整类列管芬太尼类物质的国家。中方同美方开展了广泛、深入的禁毒合作并取得显著成效，这是有目共睹的。”

特朗普主张取消对中国的"最惠国待遇"，他在竞选时多次表示将对中国进口商品征收超过60%的关税。这比他第一任期内的关税高得多。

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关税大刀坎向加拿大和墨西哥

2023年，墨西哥超过83%的出口流向美国，加拿大则有75%的出口依赖美国市场。此外，关税还可能对海外公司造成影响，例如许多欧洲和亚洲的生产商利用墨西哥作为进入美国市场低成本生产基地。

路透社指出，不过，特朗普威胁的新关税违反了《美墨加协定》（USMCA）的条款。该协定也被称作三国自贸协定，于2020年也就是特朗普第一任期时签署的，规定三国之间的大部分贸易继续免除关税。不过该协定具有"日落条款"，即失效期，特朗普可以在2026年重新谈判或退出协议。

关税的后果引发担忧

大选前，特朗普曾表示计划对所有进口商品征收10%至20%的统一关税，尤其对美墨边境进入美国的汽车征收高达200%的关税。

墨西哥财政部在回应特朗普的关税表态时称，"墨西哥是美国的最大贸易伙伴，USMCA为国内外投资者提供了确定性框架。"

路透社采访的经济学家警告，特朗普的关税计划可能是他最具影响力的经济政策，将使美国进口税率升至上世纪30年代的水平，继而发生通货通胀、中美贸易崩溃，各种制裁报复手段层出不穷，彻底重组供应链。

他们指出，关税费用由进口相关商品的公司支付，这些公司要么将成本转嫁给消费者，要么接受利润减少。

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对中国的关税更容易实现

特朗普经常挂在嘴边的一句话是，他要让其他国家因他的关税计划"付出代价"，他周一表示，加拿大和墨西哥将"付出巨大代价"。

美国战略与国际研究中心（Center for Strategic and International Studies）高级顾问雷因施（William Reinsch）表示，这一举动是典型的特朗普风格："先威胁，然后谈判。"

"至于可能真正会发生什么事情，我更倾向于认为，一些针对中国的关税会生效。这样做在法律上不难实现，在政治上也容易被接受"。

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（路透社、法新社等）

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