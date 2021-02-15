特朗普秋后算账：让麦康奈尔下台！

（德国之声中文网）总统任期结束后，特朗普继续保持大刀阔斧的架势。此次，事关他所在的共和党，攻击对象是共和党最高官员麦康奈尔。自冲击国会大厦事件发生以来，他已在特朗普那里失宠。

"暴躁，爱耍脾气，政治上一无所用"

不乏人身攻击，特朗普在一份声明中建议这位颇有影响力的参院共和党少数派领袖下课。他说，麦康奈尔是一个“不会笑的 "、"暴躁，爱耍脾气，政治上一无所用"的家伙。特朗普称，78岁的麦康奈尔缺乏 "政治理性、智慧、才能和人格"。

他警告说，若继续让麦康奈尔参议员这样的政治 "领袖 "掌舵，共和党永远不可能再度强大或受尊敬，"如果共和党参议员们继续支持他，他们将永远不可能再赢。"

特朗普还指出，麦康奈尔让民主党牵着鼻子走，削弱共和党，"他正在摧毁参议院中的共和党一方，严重损害我们的国家。"

麦康奈尔在参议院表决弹劾特朗普当天

特朗普还指责麦康奈尔要对去年11月大选中共和党失去参议院多数地位负责，并就先前向麦康奈尔承诺提供政治支持表示遗憾。

从亲信到对手

长期以来麦康奈尔一直是特朗普在国会的重要盟友。然而，在发生1月6日暴徒冲击国会山事件后，这位重量级人物明显与特朗普拉开了距离，将暴力事件部分归咎于时任总统。

在参议院上周六的特朗普弹劾案表决中，麦康奈尔投票支持裁定这位前总统无罪。与大多数共和党人一样，他认为弹劾案违宪，因为它针对的是一位前总统。

不过，表决后，麦康奈尔发表讲话强调，对暴力冲击国会事件，特朗普无疑负有 "实际和道义上的责任"。他称，特朗普的行为是 "可耻的失职"。麦康奈尔还指出了对这位前总统进行刑事、民事诉讼的可能性。

特朗普在党内很大一部分人和共和党基层中仍广受欢迎。然而，温和派政治家们则希望与这位74岁老人决裂。在其声明中，特朗普还威胁说，如有必要，他将在共和党初选中支持其党内批评者的挑战者。经由这种施压手段，他试图保持对共和党的控制，并惩罚那些被他指责为不够忠诚的政客。

凝炼/叶宣（德新社、路透社）

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