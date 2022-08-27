 特朗普私藏核武机密文件？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.09.2022

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时政风云

特朗普私藏核武机密文件？

突击搜查前总统私宅，这在美国历史上尚无先例。不过，调查机构此举的理由或相当充足：有消息称，特朗普在其佛州棕榈滩海湖庄园（ Mar-a-Lago ）内甚至藏有高度敏感的核武器绝密文件。

他为什么把国家的秘密文件拿回家？

他为什么把国家的秘密文件拿回家？

（德国之声中文网）美国前总统特朗普被曝在离任后将国家最高级别绝密文件带入自家 豪宅。《华盛顿邮报》本周二（9月6日）报道说，其中一文件涉及第三国核武器机密。报道未说明是哪个国家。 

报告说，上月初对特朗普海湖庄园的突击搜查中，调查人员赫然发现了一些本受最高级别保护的极敏感文件。这些文件，甚至很多国家安全事务高官都不能见到，只有总统和若干重量级内阁成员可授权其他政府官员阅读。一般情况下，涉及国家一些秘密行动，整个政府机构中只有数十人有权知情，相关文件通常保存于安全设施，由监管官员负责。

特朗普藏匿大量秘密文件的海湖庄园内

特朗普藏匿大量秘密文件的海湖庄园内

在突击搜查特朗普私宅后不久，《华邮》即报道过，联邦调查局的搜查目标中也包括涉及核武器的秘密文件。特朗普曾斥为"扯淡"。根据法院得到的信息，检查人员共查获11000多份政府文件和照片，其中至少有100多份部分属于国家最高保密级别的材料。由于特朗普卸任后将相关文件带入私宅，有可能构成违法。目前，有关当局正对此展开调查。 

今年5月，联邦调查局已对特朗普在受到长期敦促后向国家档案馆转交的带入海湖庄园的15箱文件做过评估。官员们发现了184份不同保密级别的政府文件。此后不久，根据法院指令，特朗普团队向联邦调查局呈交了另外38份机密文件，其中17份标示 "最高机密 "。这样，特朗普带入私宅的官方机密文件至少超过300份。

 

（德新社，美联社）

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