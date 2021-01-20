 特朗普离开华盛顿：我们会回来 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.01.2021

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时政风云

特朗普离开华盛顿：我们会回来

在华盛顿特区近郊的告别仪式后，特朗普最后一次乘坐空军一号，飞往佛罗里达，成为美国150多年来首位不出席继任总统就职典礼的现任总统。不过，特朗普还是遵循了一项惯例：给拜登留了一封信。

Washington scheidender Präsident Donald Trump

特朗普夫妇登上空军一号，飞往佛罗里达

（德国之声中文网）特朗普的告别仪式于当地时间20日上午在华盛顿特区郊外的安德鲁斯空军基地举行。据美国有线电视新闻网（CNN）先前报道，特朗普跟人讲，他不想作为前总统离开华盛顿，更不想请求拜登允许他使用总统专机。

20日早上8点15分，特朗普夫妇在白宫南草坪和一小群送行者告别，并登上“海军陆战队一号”总统专用直升机。特朗普对人群表示，他只想说声再见，担任总统是他“一生的荣耀”。

Washington scheidender Präsident Donald Trump

特朗普夫妇20日上午离开白宫，从白宫南草坪登机前往安德鲁斯空军基地

祝愿下届政府好运和成功

“海军陆战队一号”将特朗普一行送抵华盛顿特区以东8英里的安德鲁斯空军基地。在那里，特朗普夫妇走上红毯，并受到仪仗队和军乐队以及21响礼炮欢迎。大约500名特朗普支持者也到场。

在告别讲话中，特朗普说，“我们有着世界上最伟大的国家”，“作为你们的总统是我最大的荣耀和特权”。他还表示：“我们会以某种形式回来。”特朗普在讲话中没有提及拜登的名字，但表示祝愿下届政府好运和成功。

USA Joint Base Andrews | Donald Trump, scheidender Präsident

特朗普发表告别讲话

在19日发表的事先录制好的告别演说中，特朗普还表示， “我们重振了我们的联盟，并团结世界各国以前所未有的方式对抗中国。”他还称，他特别自豪的是， 他是几十年来第一位没有发动新战争的美国总统。

副总统彭斯没有参加特朗普20日的告别仪式。先前，消息人士就透露彭斯不准备参加特朗普告别仪式，理由是他晚些时候将参加拜登宣誓就职仪式，如果参加两场仪式，在后勤方面会遇到挑战。消息称，彭斯18日已和特朗普道别。特朗普前幕僚长约翰·凯利(John Kelly)也没有出席特朗普告别仪式，

告别仪式后，特朗普乘坐空军一号飞往位于佛罗里达棕榈滩的海湖庄园，成为美国1869年以来首位不出席继任总统就职典礼的现任总统。不过，特朗普还是遵循了一项传统。其发言人称，特朗普在椭圆形办公室里给拜登留了一封信。

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乐然（综合报道）

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