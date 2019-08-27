特朗普：福克斯不再为我们效力！

（德国之声中文网）美国总统特朗普连发几条推特，也许不这样不足以表达他的愤怒：福克斯新闻电视台不再忠诚！他的第三条推文是这样写的："福克斯不再为我们效力！"

在这位总统看来，反对派民主党人在福克斯电视台那里得到太多的表达平台。特朗普对福克斯的愤怒之情已积蓄了一段时间，而日前的这次"发泄愤怒"是因为史密斯（Sandra Smith）主持的一档节目里，民主党全国大会（DNC）的发言人希诺莎（ Xochitl Hinojsa）接受了访谈。特朗普指责电台主持人向民主党提供了阐述其观点的平台，而没有对此进行足够的质疑。

民主党发言人希诺莎在接下来MSNBC电视台的采访节目里，称特朗普是一个"胆小怕事"的人，他的做法"非常可笑"：特朗普觉得可以控制福克斯新闻台，很能说明问题。她自己接受电视台的采访，因为福克斯电视台的受众在她眼里很重要。希诺莎还说，不明白美国总统为什么不干别的，大白天里观看福克斯新闻？

与俄罗斯总统普京、土耳其总统埃尔多安，或者朝鲜领导人金正恩不同，特朗普没有只传播自己观点的"国家电视台"。不过，在他第一个任期里，在很多情况下，均可获得福克斯新闻电视台正面肯定的报导，对此，特朗普很笃定。

他常常骂别的电视台传播"假新闻"，而福克斯的待遇则不同，特朗普的高参以及身边的工作人员几乎每天都会到福克斯"吹风"，接受采访，而且决不会遇到棘手、难堪的提问。一些福克斯的评论员，比如哈尼特（Sean Hannity，大图 ）似乎与白宫同步筹备发表文章。

福克斯不行了，谁来顶替？

然而，自从福克斯停止专门只替特朗普大唱赞歌之后，特朗普对其的热情也锐减过半。在一个推文里，他写道，福克斯让"数以百万计的伟大的人们失望了"。他的结论是，"要开始寻找另一个新闻台"。

李鱼/苗子（法新社等）