 特朗普禁止CNN记者再进入白宫 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.11.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

特朗普禁止CNN记者再进入白宫

白宫新闻发布会上，美国总统特朗普再度以其惯常做法同CNN记者吉米·阿科斯塔（Jim Acosta）发生争吵。稍后，阿科斯塔被剥夺采访许可，失去了今后参与白宫新闻发布会资格。

USA Halbzeitwahlen 2018 | midterms | Eklat Jim Acosta, CNN & Donald Trump, Präsident (Reuters/K. Lamarque)

DW.COM

民主党和共和党人都宣称在此次中期选举中获胜。然而，选举结果到底有利于何方、美国的权力分配关系出现了何种位移？下面是对一些最重要问题的回答。 (08.11.2018)

特朗普对朝鲜临时取消高层会谈没什么负面感想，倒十分心宽的说「我们一点都不急」。美朝双方的心意捉摸不定，让关系继续暧昧不明。 (08.11.2018)

(德国之声中文网）美国有线电视新闻网著名记者吉米·阿库斯塔同美国总统特朗普发生争执后，白宫方面已经没收了这名记者的采访证。特朗普发言人桑德斯表示，阿库斯塔的采访许可已经被无限期取消。她指责阿库斯塔的行为"完全不可接受"。在此前举行的记者招待会上，由于这名CNN记者不断追问，特朗普当众称阿库斯塔"不知羞耻、非常可怕的人""是人民公敌。"

阿库斯塔在记者会就特朗普有关中美洲难民潮的表述提出问题，从而引发了这场争执。阿库斯塔当时问道，特朗普是否出于选举需要故意"抹黑"难民。特朗普起初显然是想回避这个问题，他说："不是，我希望他们来到美国，但他们必须通过合法途径进入美国。"

不依不饶的阿库斯塔继续追问到，这些移民和"侵略"基本不能相提并论，但中期选举前几周内，特朗普频繁使用这一说法，并成功影响了选情。此时，特朗普勃然大怒。他不无挑衅地对这名记者说："说老实话，您还是让我来领导这个国家吧。您去领导CNN，如果您真得出色，那收视率也会高一些。"

当阿库斯塔想再次提出问题时，特朗普打断了他的发言，并多次重复道："够了够了。您坐下吧。"这时，白宫一名女性工作人员走上前来，试图拿走阿库斯塔手上的麦克风。但阿库斯塔紧握麦克风，还向特朗普提出有关"通俄门"的问题。

此时，特朗普对阿库斯塔予以猛烈抨击：雇用你这样的记者工作，简直是CNN的耻辱。"您是一个不知羞耻、非常可怕的人。您不应当为CNN工作。"稍后，他又说阿库斯塔散布"假新闻"，是个"人民公敌"。

白宫发言人桑德斯表示，特朗普崇尚新闻自由，也欢迎"尖刻的问题"。"但我们绝不会容忍一名记者对白宫的年轻女实习生动手。这种行为是绝对不能接受的。"桑德斯这里所谓的"动手"，显然是指记者会上，阿库斯塔拒绝交出麦克风的场景。

CNN记者阿库斯塔通过推特表示，有关他对白宫女实习生"动手"之说，纯属"谎言"。CNN也对阿库斯塔表示支持：没收采访证完全是白宫对这名记者不断提出尖锐问题的"报复行为"，而白宫发言人的表述纯属"蒙骗"。CNN还表示，没收采访证的做法"前所未有"，是对"我们民主制度的威胁"。

 

达扬／乐然（德新社、法新社）

相关内容

USA Mutmaßliche Paketbomben sorgen in den USA für Alarm | Time Warner New York

美炸弹邮包案延烧 特朗普怪罪媒体 26.10.2018

美国炸弹邮包疑云未止，被针对的对象扩大至反对特朗普的荷里活影星。疑似炸弹都把矛头指向特朗普的政敌及反对者，他呼吁媒体应传播理性克制的声音，但他自己却一再发出极具攻击性的言论。

USA Donald Trump vor dem US-Kongress in Washington

中期选举对特朗普意味着什么? 04.11.2018

美国两年后才选举新总统，但即将举行的中期选举有可能为白宫易主奠定方向。它是否会成为特朗普时代走向结束的开端？

USA Halbzeitwahlen 2018 | midterms | Stimmabgabe in Louisville, Kentucky

期中选举出炉 民主党重夺众议院控制权 07.11.2018

美国期中选举开票结果出炉，美国媒体报导共和党成功成为参议院的多数党，而民主党则在八年内首次夺下众议院的控制权。

广告

媒体看中国

China Uiguren in Xinjiang (picture-alliance/dpa/N. H. Guan)

德语媒体：透明的维吾尔人

有关新疆的再教育营大量拘押维吾尔人的报道在国际上再度引发对中国人权状况的关注。不止一家德语媒体的记者在新疆当地走访，记录了近距离感受。 