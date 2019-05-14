特朗普禁止美企与华为做生意

（德国之声中文网）周三(5月15日)，美国总统特朗普颁布行政命令，宣布国家进入紧急状态，禁止美国企业使用可能危害美国国家安全的企业生产的电信设备。

根据国际紧急状态经济权力法(International Emergency Economic Powers Act)，总统在国家面临紧急威胁时，有权进行商业管制。消息人士称，该政令将要求商务部与其他政府机构合作，在150天内拟定一份执行计划。

虽然在行政命令当中，特朗普并未指明哪些外国企业威胁美国国家安全。但是，外界普遍认为这项命令的目标对象是中国电信巨头华为。

同一天，美国也将华为与其70间关系企业列入所谓的「黑名单」，禁止它们在没有取得美国政府同意的情况下购买美国的零组件。

美国官员说，这个政策就算不会让华为这家世界最大的电信设备商完全卖不出任何商品，但是基于华为对美国供应商的依赖程度，至少也会让它在部份商品销售上陷入困难。

美国商务部表示，这项行动缘起于美国司法部一月公布的一份关于华为的报告，指明华为与其他公司共谋违法为伊朗提供金融服务。因此，商务部能够合理推论华为从事的行动「违反美国的国家安全与外交政策利益」。美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)说总统特朗普支持这项决定。

对于华盛顿的禁令，北京迅速作出回应。中国商务部发言人高峰表示，强烈反对任何国家对中国企业进行单方面制裁，并称美国应该避免继续影响中美贸易关系。

华为: 美国不会因此更强大

环球网在16日上午报导，华为回应如下: 「如果美国限制华为，不会让美国更安全，也不会使美国更强大,只会迫使美国使用劣质而昂贵的替代设备，在5G网络建设中落后于其他国家，最终伤害美国企业和消费者的利益。不合理的限制也会侵犯华为的权利，引发其他严重的法律问题。」

15日，路透社抢先报导美国拟禁止境内企业购买「危及国家安全」企业产品的消息。同日中国外交部举行例行记者会，会上，发言人耿爽针对此事回应记者道: 「美方滥用国家力量不择手段地蓄意抹黑和打压特定的中国企业，既不光彩，也不公正。对他们的动机，世人早已看得清清楚楚。」他并呼吁美国为中国企业在美国的投资营运提供公平、公正、非歧视的环境。

去年8月生效的美国《国防授权法》(NDAA)修正案，已经禁止包括一些高校、科研机构在内的联邦资金接受者使用华为、中兴等多家中国厂商提供的电信、视频录制、网络设备。该法还要求尽快制订新规，限制美国高校与中方开展科研合作或签署协议。该法要求国防部长与各高校合作，找寻保护知识产权的途径，并防止学者被外国所利用。如果美国高校在2020年8月前没能遵守该法案的规定，将会面临丧失联邦科研资助等财政风险。许多高校因此正在忙于拆除已有的华为设备。

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华为欲借"无间谍协议"化解疑虑

就在本周二(5月14日)，华为董事长梁华在英国访问时对媒体表示，公司愿意与英国等国政府签署“无间谍协议”，承诺其提供的电信设备符合无间谍、无后门程序的标准。

目前，伦敦尚在犹豫究竟应该在多大程度上允许华为参与英国的5G网络建设。与竞争对手相比，华为的5G设备更先进、价格也更低廉。

北约秘书长斯托尔滕贝格

而北约秘书长斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)则在同一天表示，对于北约这一西方军事同盟而言，通信网络的安全性始终是第一位的。他在伦敦出席一场商务会议时发言指出，“华为、5G网络议题至关重要。” 斯托尔滕贝格认为，包括英国在内的北约各成员国有权在中国议题以及5G议题上自主决策，“当然，对于北约而言，成员国的决策应该要能确保其通信网络的安全性。”他强调，不能回避通信网络安全性这一话题， “我们必须确保我们的网络是安全的。”

特朗普发布行政命令，禁止美国企业与华为往来，很可能给当前的美中贸易战添薪加柴。华盛顿方面指责中国使用不正当贸易手段，导致两国贸易严重失衡。

针对华为集团，美国则指责这家中国私营企业有可能受中国政府指使从事间谍行为，因而寻求禁止其参与本国及盟国的通信网络建设。华为则强烈驳斥相关指责，并多次表示，希望通过与外国政府签订互不窃听协议来解除外界的安全疑虑。

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英国政府内部对于华为问题也有诸多争论。就在5月初，英国国防大臣威廉姆森(Gavin Williamson) 涉嫌从国家安全委员会泄露有关内阁就华为的讨论被首相解职。此前，英国《每日电讯报》引述消息人士指出，英国首相特蕾沙·梅已经批准华为 “有限参与”非核心部分的英国5G网络建设。报导一出，华为在第一时间发布简短声明，表示乐于看到相关报道中的内容。美国则很快表示，不认为5G网络的核心与非核心设备之间有任何差别，而华盛顿也将重新审视是否继续与使用华为设备的盟国分享情报。

文山/凝炼/(路透社、法新社)