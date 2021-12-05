特朗普社交平台Truth Social上线

(德国之声中文网）美国前总统特朗普自创互联网平台在社交媒体上卷土重来。名为"Truth Social"（一译"真实社群"）的应用程序已可在美国下载。不过，该应用尚不能展示完全功能，运营商称，按计划在 3 月底前完成。

这位美国前总统将Truth Social 视为重新获得更多受众的手段。 2021 年 1 月袭击国会大厦事件发生后，Twitter、Facebook 和 YouTube 等全球最大社交网络取消了特朗普的账号，原因是，他同情攻击者。

用户得耐心排队

据供应商称，此一新社交平台引起广泛兴趣。鉴于需求量大，不少有意注册帐户的用户最初只能列入等候名单。到目前为止，像 Truth Social 这样的替代性社交平台，包括Gettr、Parler 和 Rumble 在内，从无大量追随者。

相关供应商自诩为言论自由的倡导者，以吸引那些受到互联网巨擘对仇恨言论和假信息日益严厉打击影响的用户。

Truth Social 应用程序已可在美国下载

筹资 10 亿

Truth Social 的背后是特朗普媒体与技术集团 (TMTG)。该集团由前国会议员德文·努内斯 (Devin Nunes) 领导。去年 12 月，集团从私人投资者那里筹集到约 10 亿美元。 TMTG 计划假手空壳公司（ DWAC ） 做并购交易上市。

下届美国总统选举 2024 年举行。 79 岁的现任总统拜登已表示，若身体健康，他将和现任副总统哈里斯携手竞选连任。观察人士预料，特朗普也将再度代表共和党出马竞选。不过，这位前总统本人尚未就是否参选公开表态。

（德新社，路透社）

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