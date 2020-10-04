特朗普短暂离院 坐车向支持者致意

（德国之声中文网）美国总统特朗普周日 (10月4日)短暂离开国家军事医学中心，坐在他的总统专车内，隔着车窗对聚集在医院外的支持者致意。74岁的他戴着口罩轻轻招手，支持者则大力挥舞特朗普2020竞选旗，高喊「美国！美国！」

特朗普在出发前，便在推特上发布视频预告出行，他也说自己学到很多跟新冠肺炎有关的知识:「我是真的进学校学习，这是真的学校，不是一个『我们来看教科书』的学校。真的很有意思，我会跟你们分享。」



众议院议长佩洛西4日表示，对于大众不能接收到关于特朗普病情的可靠资讯感到担忧。她担心医疗团队对外公开的资讯都要先取得总统本人的同意。

特朗普病情消息混乱

4日稍早，白宫医生康利 (Sean Conley)告诉记者，虽然特朗普在2日时症状很严重，但病情正在持续好转。康利在4日召开记者会，有意消弭先前白宫幕僚长梅多斯 (Mark Meadows)匿名向记者透露负面消息造成的混肴。

康利在记者会上澄清为何3日会出现说法互相矛盾的状况，以及他当时为何拒绝透露特朗普使用吸氧器。他说，他试图呈现出医疗团队和总统对未来乐观的态度，不希望多余的资讯混肴了外界的看法，或把病情带往其他方向。

虽然康利有意消除外界疑虑，但他在4日的记者会上说的话却带出更多疑点。他说特朗普在1日就已经出现新冠肺炎的临床症状，比过去已知的时间更早。此外，他也说「我们诊断特朗普已经进入第72小时」，这表示特朗普在对外公布确诊消息之前，还照常执行职务将近一天的时间。白宫媒体团队很快的澄清以上是康利口误，并说康利想要表达的是诊疗已经进入「第三天」，因为特朗普是1日确诊。

白宫幕僚长惹怒特朗普

目前，外界之所以对特朗普的病情有诸多揣测，源自上周六(10月3日)的一起风波。当时，康利代表白宫医师团队告诉大众特朗普病情乐观之后，媒体却引述匿名消息人士指出「总统过去24小时的病情令人担忧，接下来48小时将是病程发展的关键期」。虽然媒体以匿名处理，但是网络上却流传出影片指出白宫幕僚长梅多斯(Mark Meadows)在医师简报后走近采访团要求匿名，消息来源因此曝光。

《纽约时报》和CNN报导，特朗普知情后大怒，马上在推特说自己状况良好。梅多斯在该推特发表的几个小时后，打电话给福克斯电视台的晚间新闻直播节目，赞扬总统「难以置信的勇气」和「难以置信的好转」。特朗普周日晚上在推特发布了一则4分钟的视频，告诉民众他和妻子梅拉尼娅都有好转。

张慈/邹宗翰 (美联社、路透社)

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