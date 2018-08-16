特朗普：盯着俄罗斯的傻子们，看看中国吧！

（德国之声中文网）美国国家安全事务顾问博尔顿称，除俄罗斯外，中国、朝鲜和伊朗也试图对美国选举施加影响。博尔顿上周日在接受美国全国广播公司采访时表示，"涉及到2018年选举，这4国是我们最忧虑的国家"。

博尔顿此前被问及特朗普总统一天前的相关推文。特朗普在推文道："所有那些只盯着俄罗斯的傻子们也该开始朝另一个方向看看了——中国。不过，如果我们够聪明、够狠，而且做好准备，我们最后还是可以和各方都合得来"。

博尔顿在"这一周"栏目中证实，"对来自中国、伊朗和朝鲜的干预存在足够的国家安全忧虑"。他透露，美国政府已采取措施， 阻止这一情况的发生。对记者有关中国的追问，博尔顿不愿进一步表态。

俄罗斯对2016年美国总统选举可能的干预、特朗普团队成员和莫斯科之间与此有关的可能的协调，已成为美国特别检查官穆勒（Robert Mueller）的调查对象。穆勒的调查内容中还包括：特朗普是否在就任总统后阻挠了相关调查。

凝炼/李鱼（法新社）