特朗普的G7很“完美”？

（德国之声中文网）如果说去年加拿大的G7峰会上，特朗普处于被"群雄是问"，最后一怒之下提前"走人"的境地，那么在法国的比亚里茨，特朗普显然已经巩固了群雄之首的地位。7国领导人在最终声明中称， "G7领导人希望强调各国间的团结和辩论过程中保持的正向精神"。东道主法国总统马克龙还表示， 峰会两天里，各国领袖都团结起来，携手与特朗普合作。

世界政治的晴雨表

与特朗普携手的首先当属日本。峰会第一天（8月 25日），特朗普和安倍晋三举行联合记者会，表示美日两国就贸易协议已经达成基本共识。美方谈判代表称，协议将促成农产品关税降低，日本每年进口的美国农产品将在目前140亿美元的基础上增加70亿美元。为此，日本的汽车出口会暂时被放上一马。当被问及是否考虑对日本汽车增加关税时，特朗普说， "现在不会，现在不会，这件事我可以以后做，如果我想做的话。但现在我们不会这样做。"美国目前对日本轿车征收2.5%的关税，对卡车征收25%的关税。日本对美国有690亿美元贸易顺差，特朗普曾威胁要把日本轿车的关税也提升到25%。

加征汽车关税也是悬在德国头上的一把剑。但特朗普此次显然也试图和默克尔改善关系。在同默克尔会晤时，他表示不久后将访问德国。虽然未透露具体时间，但外界都将这一前景视为与德国"和解"信号。德国汽车工业联合会（VDA）称，2018年，德国生产商宝马、戴姆勒和大众在美销售机动车总数超过120万辆。德国联邦经济部去年公布的一份报告称，如果美国把进口汽车关税税率由现行的２．５％提升至２５％，将给德国汽车业造成约５０亿至７０亿欧的损失。

在伊朗问题上，特朗普这次也很给东道主马克龙面子。峰会上，伊朗外长沙里夫突然现身比亚里茨，让与会人士颇为吃惊。不过，特朗普之后表示，邀请沙里夫一事马克龙事先和他商量过。特朗普本周一还表示，如果条件合适的话，他愿意接受法国的提议，几周后与伊朗总统鲁哈尼举行会谈。特朗普说，美国并不谋求推翻伊朗政权，"美国的要求很简单，即伊朗不能获得核武器和弹道导弹"。特朗普的态度变化似乎让人有些惊讶。就在一周前，特朗普还指责马克龙在伊朗问题上发出了混乱信号，但此次却与马克龙却配合默契，不忘展示"团结"姿态。

特朗普在比亚里茨的一言一行都成为世界政治的晴雨表，他有关朝鲜问题的每一个字自然也在人们的聚光镜下。在G7记者会上，特朗普说，"顺便说一下，关于朝鲜，我也说过。我非常了解金正恩，第一夫人(梅拉尼娅)也了解他，我想她会同意我的看法，他(金正恩)的国家有着巨大潜力。"这番话立即引起质疑，因为梅拉尼娅应该从未和金正恩见过面，谈何"了解"？白宫发言人之后不得不出面解释，"总统常常跟夫人谈很多问题，包括和金主席之间强大关系的细节，第一夫人虽然没有见过他，但总统觉得她应该也了解他。"

世界经济风向如何转？

在中美贸易战如火如荼之际，特朗普在G7上对中国的表态也左右着世界经济的风向。就在上周末，特朗普才发了一通推特，宣布从今年10月起，2500亿美元的中国商品关税税率将从25%上调到30%，其余3000亿中国商品关税则将在12月从10%上调到15%。他同时还呼吁美国企业立即寻求对华贸易的替代性途径，其中包括将生产线搬回美国。这些表态引起亚洲股市全面下跌，人民币汇率一度降至2008年来最低，金价飙升2013年以来最高。不过，擅于极限施压的特朗普在G7峰会上又"适时"地给市场带来了些许希望。他说，华盛顿和北京将很快重回谈判桌。欧美股市应声反弹。

经典瞬间

2018年G7峰会上

当然，G7峰会上，不仅特朗普受到特别的"重视"，其夫人梅拉尼娅也无时不刻不在聚光灯下。如果说去年峰会最火的照片是特朗普被群雄包围、气氛剑拔弩张的那一张，那此次峰会花絮中的经典无疑是梅拉尼娅与加拿大总理特鲁多互行"贴面礼"的照片。特朗普看起来可是有点不高兴呢。而且，不管他称赞此次峰会有多么"团结"、"相处融洽"、"完美无瑕"，在俄罗斯的问题上，G7大多数领导人就没有买特朗普的帐。特朗普强烈呼吁让俄罗斯重新加入G7，但特鲁多、马克龙、默克尔和新晋英国首相约翰逊都表示反对。