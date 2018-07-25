特朗普的贸易战：搬起石头砸自己的脚？

（德国之声中文网）伊万卡·特朗普差点成为她父亲推行的贸易政策的直接受害者。特朗普计划从9月开始对包括来自中国的手袋和服装等商品加征10%的关税，这些正是伊万卡自创的时尚品牌的核心产品。而要命的是，伊万卡品牌的大部分商品是在中国生产的。

不过最新消息传出，伊万卡关闭自己的时装品牌，也算逃过一劫。不过其他商家可能还要继续战战兢兢。

特朗普的贸易保护主义措施已经导致美国的贸易伙伴开始实施反制性关税。"我们让自己陷入恶性循环，难以自拔"，资产管理公司Cumberland Advisors的创建人科托克（David Kotok）说，"贸易战"已经开打了。

伊万卡已关闭自己的时装品牌

美国企业也中招

一些美国企业已经开始感受到特朗普贸易政策的负面后果。供货链遍布全球的跨国公司首当其冲，而且受到双重打击。一方面它们的产品在外国被征收反制性关税，价格提高，对当地消费者的吸引力降低，比如在欧盟被加征关税的美国威士忌、牛仔裤和摩托车。从7月1日起，加拿大也开始对价值166亿美元的美国商品征收进口关税，除了钢、铝，还涉及咖啡等消费品。仅在中国，就有545种美国进口商品被加征关税，包括大豆、玉米、汽车等。经济杂志Quartz算了一笔帐：被加征关税后，一辆特斯拉电动车在中国的价格将提高2万美元。

与此同时，从国外进口如钢、铝等原材料的美国企业的生产成本将增加。科托克介绍说，增加的成本往往会被转嫁给销售商和消费者。受到这一效应影响的首先是食品康采恩金宝汤（Campbell Soup）、饮料巨头可口可乐、啤酒制造商MillerCoors等。MillerCoors在公司的推特帐户上表示，美国本土生产的铝材根本不够满足生产大量易拉罐的需求，"这一错误的关税政策的后果最终将由美国的工人和消费者来承担"。最迟在新一轮针对中国产消费品的关税生效后，美国消费者将直接感受到影响。

经济学家认为，长期来看，特朗普的做法将损害美国经济。据金融分析公司穆迪分析（Moody Analytics）的推算，到明年夏季，美国就可能因此丧失７０万个就业岗位。科托克预计，美国经济增长速度将下降，消费价格上涨将带动通货膨胀。"最早在未来３到９个月内的经济发展数字将体现出这些后果。"

避税有门路

然而迄今为止，只有少数企业敢于公开表态。"人们很害怕惹恼特朗普"，科托克说。以往的经验显示，特朗普发一条推文，就能让一家公司的股票价格跳水。摩托车生产商哈雷·戴维森（Harley Davidson）几周前宣布，为了免除关税负担，将把部分生产线迁往国外， 就让特朗普怒不可遏。

因此，大部分美国企业的做法是，在台面底下悄悄地试图减少关税带来的损失。已有两万多家公司向美国商务部提出申请，要求对本企业进口的原材料免除额外关税。政府不得不承认，无法及时处理如此大量的申请，审核工作将旷日持久。商务部长罗斯今年6月底在一次听证会上表示，当时仅有98份申请得到了处理。商务部日前对路透社表示，截至7月20日，总共收到265000份申请，其中267份获批准，452份被拒。

民主党参议员魏登（Ron Wyden）表示，规模较小的企业困难尤其突出，它们无力承担雇佣律师为其抗辩的高昂费用。即便有这样的能力，大部分申请还是会被驳回。"这一审核程序丝毫称不上专业，一片混乱"，来自密苏里州的民主党议员麦卡斯基尔（Claire McCaskill）抱怨道，企业在关税战中是赢家还是输家，就这样在没有可信依据的情况下被决定了。