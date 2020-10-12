特朗普的贸易战得不偿失？

（德国之声中文网）美国在特朗普激进的贸易政策下，一方面达成了像与加拿大和墨西哥之间的美墨加协议（USMCA）这样里程碑式的贸易协定以及与中国之间的部分“休战”；另一方面却对美国老百姓和整体经济带来负面影响。

“确实有一些成果，但如果纵观全局，美国在贸易中的处境比特朗普上台时更糟糕”，美国智库对外关系委员会（Council on Foreign Relations）的贸易问题专家阿尔登（Edward Alden）对法新社表示。

布鲁金斯研究院的戈尔茨（Geoffrey Gertz）也认为，整体上美国工人并未从特朗普的贸易政策中获益。他指出，在“个别的特定领域”，比如钢铁和制铝工业的境况有所改善，但这一政策同时在国际上招致反弹。“许多国家对美国，包括美国的很多出口农产品征收报复性关税。”

在11月3日总统大选前与拜登的对决中，特朗普将重振制造业作为他争取选民支持的一个关键口号。但数据显示，特朗普政府的政绩成败参半。

大豆种植是马里兰州的重要产业

捡芝麻，丢西瓜？

据美国劳工部的统计，特朗普在任期前3年里，确实比前任奥巴马在其最后3年任期里创造了更多的制造业就业岗位。他还签署了美墨加协议，其中包含促进美国就业的条款，要求北美将近一半的汽车生产来自高薪工人，以及更严格的劳工条款，迫使墨西哥改革其相关立法。这些措施虽然最终可能会让汽车生产线回迁到美国，但目前为止还没有完全实现。

制造业在美国GDP中占的比例不到10%，经济资讯分析公司“牛津经济”（ Oxford Economics）首席经济学家达科（Gregory Daco）估计，特朗普的贸易保护主义政策在两年里给美国经济增长造成的损失达0.5%。考虑到美国经济年平均增长幅度为2%，达科指出，这是一个不小的损失。

特朗普上任以来，美国与经济竞争对手中国的贸易逆差有所降低，但整体贸易逆差却在2016到2019年间上升了22.8%。这表明，跨国公司实际上转而从其他国家进口产品。

达科认为，美国向以服务业为主导经济的转型，以及供货连的全球化是振兴国内制造业举步维艰的根本原因。“（美国）总统试图让人们相信，中国在为美国的进口商品付关税，但显而易见，买单的是消费者和企业。”

特朗普的关税政策在包括钢铁业在内的一些行业引起反弹。美国国际钢铁协会在两年前就关税提起诉讼，目前还在美国最高法院审理。

一家美国钢铁企业的一名不愿具名的高管对法新社表示，不少尝试重新投产的钢铁厂因技术过于陈旧，难以继续生存，很快又关门了。“贸易战帮不了任何人，总是两败俱伤”，这位高管说。

戈尔茨则试图以农业为例说明，失误的关税政策将带来何种后果。在2018年农产品价格暴跌后，美国政府向农场主支付了数百亿美元的补贴，然而破产个案却激增了20%。根据今年1月与中国签署的“第一阶段”贸易协议，北京有义务增加从美国进口农产品。

戈尔茨认为，特朗普贸易政策最大的影响是，给经济界带来了极大的不确定性，这是人们不愿看到的。美国商务部的数据显示，从2016年到2019年，在美外国直接投资骤降98%。

“没人确切知道特朗普下一步又会宣布什么”，戈尔茨说，“这种不确定性对经商十分有害，在政策不确定的情况下，公司很不愿意进行投资运作。”



叶宣/达扬（法新社）

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