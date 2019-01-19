特朗普的“期中成绩单”

（德国之声中文网）上任两年来，特朗普总统让美国退出了具有国际意义的伊朗核协议，退出了旨在推动全球气候保护的巴黎协定，退出了与亚洲国家的贸易协定--跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）。

他挑起了与中国之间的贸易战，对欧洲盟友加征关税，下令美军迅速从叙利亚全面撤退。

内政方面，他通过了美国近些年来最大的一次税收改革，对非法移民采取了极为严厉的措施。此外，就美墨边境建造隔离墙的争议还引发了美国有史以来最长的一次"政府关门"。接下来特朗普还将创下另一个记录：成为任命联邦法官最多的一位总统。

并无悬念

这不过是特朗普任期里最广为人知的一些例子。可以肯定的是，他的总统任期会留下显著的影响。然而所有这些步骤，尽管它们似乎都难以预测，却并不让人意外。特朗普不过是在兑现他的竞选承诺而已，就像他在推特上宣布的那样。

特朗普在国际舞台上人缘并不好

两年时间里，特朗普作了不少事，比如改变美国在世界上的形象。"特朗普对美国的外交政策产生了很大的负面影响，对美国在世界的软实力也是如此"，政治学者约瑟夫·奈（Joseph Nye）确信。这位哈佛大学教授最早提出了"软实力"这个概念。

在奈看来，美国退出巴黎气候协定是特朗普迄今做出的最危险的政治决策之一，因为它会对抑制全球气候变暖的国际努力产生长期的消极后果。而退出伊朗和协议则是最糟糕的短期决定，奈认为，这不仅让美伊关系陷入僵局，而且也恶化了美国与多个欧洲盟国之间的关系。

不可理喻

备受争议的不仅是特朗普的政治决策，还有他的执政风格。奈指出，特朗普说的很多话都不是事实，他是一个按照自己的想法捏造世界的总统。"我们有过危险的、难缠的总统，比如尼克松和约翰逊。可是还没有过像特朗普这样不诚实和难以捉摸的总统。"

弗吉尼亚大学的政治学者巴巴拉·佩里（Barbara Perry）认为，在历任美国总统中，特朗普是个局外人，迄今的两年任期证明了这一点。"我想，他这样的总统我们还从未遇到过，他与以前人们所认识的路数完全不同。"

制度缺陷

佩里强调，虽然美国历史上有过多位行事专断的政治人物，但他们都未能入主白宫，美国的选举制度成功地阻止了这种情况的发生。但这一制度的缺陷是，选民不是直接选举总统，而是把票投给本州的所谓"选举人"。而一个州有多少选举人，是由这个州的大小决定的，这些选举人最后选出总统。

特朗普之所以能当选总统，是因为他赢得了多数选举人的支持。但如果从选票的绝对数字上看，特朗普落后于他的对手克林顿。因此佩里认为，特朗普的当选是一个警讯：美国的选举制度存在弊端。"我们的宪法之父希望的就是，选举人制度能阻止专横者进入白宫，成为总统。"

那人们对特朗普的后一般任期能有什么期待呢？或许还会有第二个任期？政治学者奈确信，人们必须做好准备，迎接更多不可预测和令人不快的意外。佩里则说的更为直接："我担心，我们能挺过4年，可是我不知道能否熬过8年。"