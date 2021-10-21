特朗普的新社交媒体平台获得10亿美元投资

（德国之声中文网）特朗普媒体科技集团 (TMTG)和与之合作的收购公司Digital World Acquisition Corp.对外通报称，美国前总统特朗普计划推出的社交平台“Truth Social”以及相关的上市资金来自一个由不同投资机构组成的群体。通报中没有具体列出这些投资者的姓名。

今年9月“Truth Social”已经为上市筹到2.93亿美元。TMTG和Digital World Acquisition Corp.在公告中提到的资金不包括在内。

今年1月6日美国华盛顿国会山发生暴动之后，特朗普在推特和其它社交媒体上的账号被关闭。此后他表示要创建一个自己的网络平台。

特朗普表示，他的网络平台是针对大型科技公司"暴政"的反设计。这家新的网络平台被命名为“Truth Social”，并将在明年年初上线。特朗普在美国的保守派中继续享有很高的人气，他表示将在2024年再度竞选美国总统。

特朗普担任美国总统时在社交媒体上极为活跃。当时他在特推上的粉丝超过8800万。

特朗普将在财务上受益

Digital World Acquisition Corp. 是一家特殊目的收购公司(SPAC)。特殊目的收购公司在某种意义上是一个已经在证券交易所交易的空壳。在美国越来越多的公司乐于通过这种方式上市。

特朗普是TMTG公司的总裁。该公司有意与Digital World Acquisition Corp合并在纽约上市。如果这一交易完成，特朗普可以获得数百万赠送股，有望给他带来数亿美元的收益。

(法新社、路透社、美联社)

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