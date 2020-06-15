 特朗普的新冠“神药”泡汤 | 科技环境 | DW | 16.06.2020

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科技环境

特朗普的新冠“神药”泡汤

这位美国总统曾经激赏此药为“上帝的礼物”，然而它到底还是无法用于抗疫战。美国药物监管机构已收回此前对抗疟疾药物“羟氯喹”的特别许可。

Coronavirus - Hydroxychloroquin (picture-alliance/dpa/Zuma/Quad-City Times/K. E. Schmidt)

上个月，特朗普自己服用了该抗疟疾药物，以预防感染新冠病毒

（德国之声中文网） 美国总统特朗普曾大力推荐使用这一抗疟疾药物，并称，羟氯喹（Hydroxychloroquin）有可能是医学史上的最大突破之一。尽管并无相关疗效证明，上个月，特朗普自己服用了该药物，以预防感染新冠病毒，他还表示，"我想，这给人增加了一种安全措施。"

日前，美国食品药物监管局（FDA）却声明，羟氯喹是一种经过验证、很早便获得许可的药物，但它首先是一种抗疟疾药物，而根据迄今为止的科学认知，它"不太可能"对治疗新冠病毒（COVID-19）疾病有效。该机构同时宣布收回此前破例为该药物签发的用于治疗新冠肺炎的特别许可。

"严重副作用"

该机构3月底为羟氯喹签发了特别许可证，同意医生对医院收治的新冠病毒患者使用该药物。若某种药物的疗效虽未得到大规模、长期临床研究的证实，但似乎能有相关疗效，则可获特别许可。

USA Frederick | Coronavirus | Hydroxychloroquin (picture-alliance/dpa/J. Elswick)

白宫医生康利（Dr. Conley）曾告知外界，特朗普总统服用羟氯喹    

此间，多个临床研究显示，羟氯喹有"严重"副作用，其中包括心脏问题，却无任何显著疗效。该机构指出，数据显示，使用羟氯喹后，无论死亡率还是住院时间，都无回落迹象。

DW.COM

美国总统特朗普和巴西总统吹嘘为应对新冠病毒感染的疟疾药物不能用于治疗。相反，研究人员们发现，氯喹（Chloroquin）甚至会提高死亡风险。 (24.05.2020)

各方期待瑞德西韦是否就是治疗新冠肺炎症状的最佳药物，不过一份在中国实验的报告却令人失望。在结果意外曝光后，该公司与世卫都立刻出面表示真正的效用还在实验中。 (24.04.2020)

目前尚无专门对付冠状病毒的药物。不过，抗艾滋病药在临床试验中，对SARS和MERS都有过明显效果。相关设想来自德国吕贝克大学。 (08.02.2020)

埃博拉药物--瑞德西韦或有些作用

该药物用于治疗疟疾和特定自身免疫缺失症的正常许可不受收回治疗新冠病毒许可的影响。迄今为止，尚无新冠病毒Sars-CoV-2的疫苗或预防药物，也无得到证实的治疗新冠肺炎COVID-19的有效手段。

不过，至少有一项较大规模的临床研究结果显示，原用于应对埃博拉病毒的瑞德西韦（Remdesivir）有助于缩短平均住院期。因此，该药获得在美国医院用于治疗新冠肺炎的特别许可。

根据约翰斯·霍普金斯大学提供的数字，美国目前有210万确诊新冠病例，11.5万患者死亡。在众多联邦州，感染病例数量重又明显增加。尽管如此，特朗普总统仍主张重返常态。

凝炼/达扬（德新社，法新社，路透社，美联社）

  • Tueren reinigen (picture-alliance/dpa Themendienst/F. Gabbert)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    污染了的门把手

    人们迄今所知的冠状病毒，在门把手一类东西的表面在4到5天里仍有感染性。新冠病毒SARS-CoV-2和所有通过飞沫传播的病毒一样，经由手和常常被抓握的表面得以传播。尽管这一病毒是新的，因而基本上还是个未知数，但专家们相信，对已知冠状病毒的很多研究结果也适用于新冠病毒。

  • Kostenloses Schulessen in Berlin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    没那么可口!

    因此，中午在食堂就餐时，就该小心了。理论上，冠状病毒可经由某位感染者打喷嚏或咳嗽落到餐具上。不过，联邦风险评估局指出，“迄今未知有经这一传染渠道感染SARS-CoV-2病毒的病例”。

  • Baden-Württemberg Spielzeug vor Kindern (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    担心进口货？

    家长们是否该担心进口玩具可能导致感染？联邦风险评估局认为，无需担心。到目前为止，未有证据显示，进口玩具或其它商品会导致感染。专家们迄今相信，这种病毒的环境稳定性相对较低：主要是在低温和高湿环境下方有为期数天的传染性。

  • Kabinett verabschiedet Gesetz gegen Retouren-Vernichtung (picture-alliance/dpa/T. Weller)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    包裹也有病毒？

    一般情况下，人类冠状病毒在干燥的表面不特别稳定。鉴于在人体器官之外，病毒的稳定性取决于温度和湿度等众多环境因素，联邦风险评估局认为，经由邮政途径的感染“不太可能”。不过，该机构承认，有关SARS-CoV-2病毒，目前尚无更精准的数据。

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/AP/A. Tarantino)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    人与宠物谁传谁？

    我的狗狗传我，还是我传狗狗？专家们虽认为，家养宠物感染冠状病毒的风险很低，但也不能完全排除。动物本身不会表现出症状，也就是说它们不会生病。但它们若感染了病毒，就有可能经由呼吸或排泄传播冠状病毒。

  • Italien Menschen mit Schutzmasken (picture-alliance/Kontrolab/IPA/S. Laporta)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    危险的蔬菜？

    联邦风险评估局认为，新冠病毒不太可能经由被污染食品传给人。迄今没有证据显示出现过这方面的感染病例。当然，就像在新冠病毒疫情爆发之前以及之后那样，做饭前当然要好好洗手。由于病毒对高热敏感，因此，对食品作高温加工可进一步降低感染风险。

  • Deutschland Frau kauft tiefgefrorenes Gemüse ein (picture-alliance /imageBROKER/J. Tack)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    被污染低温食品

    已知的SARS和MERS冠状病毒虽不喜高热，但对低温不敏感，可在零下20摄氏度的深冻状态下保持高达两年的传染性。不过，联邦风险评估局指出：到目前为止，无迹象表明存在着经由食用包括深冻品在内的食物构成的传染链。

  • China Karsthöhle mit dem Namen Laogan Cave (picture-alliance/Photoshot/H. Huan)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    禁食野生动物！

    COVID-19新冠病毒疾病的爆发也带动了一件积极的事：中国已禁止食用野生动物。所有迹象都显示，新型冠状病毒是由蝙蝠传给人的。当然责任不在蝙蝠。只不过，我们不会那么容易就能摆脱新冠病毒SARS-CoV-2的纠缠。

    作者: Julia Vergin


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