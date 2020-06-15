特朗普的新冠“神药”泡汤

（德国之声中文网） 美国总统特朗普曾大力推荐使用这一抗疟疾药物，并称，羟氯喹（Hydroxychloroquin）有可能是医学史上的最大突破之一。尽管并无相关疗效证明，上个月，特朗普自己服用了该药物，以预防感染新冠病毒，他还表示，"我想，这给人增加了一种安全措施。"

日前，美国食品药物监管局（FDA）却声明，羟氯喹是一种经过验证、很早便获得许可的药物，但它首先是一种抗疟疾药物，而根据迄今为止的科学认知，它"不太可能"对治疗新冠病毒（COVID-19）疾病有效。该机构同时宣布收回此前破例为该药物签发的用于治疗新冠肺炎的特别许可。

"严重副作用"

该机构3月底为羟氯喹签发了特别许可证，同意医生对医院收治的新冠病毒患者使用该药物。若某种药物的疗效虽未得到大规模、长期临床研究的证实，但似乎能有相关疗效，则可获特别许可。

此间，多个临床研究显示，羟氯喹有"严重"副作用，其中包括心脏问题，却无任何显著疗效。该机构指出，数据显示，使用羟氯喹后，无论死亡率还是住院时间，都无回落迹象。

埃博拉药物--瑞德西韦或有些作用

该药物用于治疗疟疾和特定自身免疫缺失症的正常许可不受收回治疗新冠病毒许可的影响。迄今为止，尚无新冠病毒Sars-CoV-2的疫苗或预防药物，也无得到证实的治疗新冠肺炎COVID-19的有效手段。

不过，至少有一项较大规模的临床研究结果显示，原用于应对埃博拉病毒的瑞德西韦（Remdesivir）有助于缩短平均住院期。因此，该药获得在美国医院用于治疗新冠肺炎的特别许可。

根据约翰斯·霍普金斯大学提供的数字，美国目前有210万确诊新冠病例，11.5万患者死亡。在众多联邦州，感染病例数量重又明显增加。尽管如此，特朗普总统仍主张重返常态。

凝炼/达扬（德新社，法新社，路透社，美联社）