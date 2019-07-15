 特朗普的挑衅“令人发指，但很成功” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.07.2019

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时政风云

特朗普的挑衅“令人发指，但很成功”

进入选战模式的特朗普一再对政治对手发起带有种族歧视性质的攻击。美国社会对此的普遍反感并没能吓住他，恰恰相反，他的策略甚至可能得逞。

US Präsident Trump in North Carolina (picture-alliance/R. Ellis)

“不喜欢美国，就应该返回她们的祖国"

（德国之声中文网）就在针对其排外言论而发起的罢免案在国会未能通过几个小时后，美国总统特朗普再次出手。在北卡罗莱纳州的一次选战活动上，他又对伊尔汗·奥马尔（Ilhan Omar）等四名民主党女性政治人物发起激烈攻击。他声称，这四人会助长左翼武装组织的崛起，并且不爱国。她们始终唱衰美国，根本就应该离开这里。

这位总统在演讲中对这四人逐一点名抨击，而年幼时跟随父母从索马里逃到美国奥马尔更是首当其冲。特朗普指责这位37岁的穆斯林女性多次发表反犹言论。而特朗普的支持者则在台下齐声高喊："把她赶回去！"。

过去几天来，特朗普多次表示，如果这四人不喜欢美国，就应该返回她们的"祖国"。民主党则指责特朗普种族歧视。

"我认为，我会赢"

遭到特朗普攻击的4位女性政治人物均是有移民背景的美国公民：科特兹（Alexandria Ocasio-Cortez）祖籍波多黎各，出生在纽约；特莱布（ Rashida Tlaib）是一位巴勒斯坦移民的女儿，出生在底特律；普雷斯利（Ayanna Pressley）非洲裔美国人，出生在芝加哥。而奥马尔虽然出生在索马里，但少年时代便入籍美国。

USA PK der Demokratinen Ocasio-Cortez, Omar, Pressley und Tlaib (picture-alliance/AP Photo/J. Scott Applewhite)

四位民主党女性政治人物科特兹、普雷斯利、奥马尔和特莱布（从左至右）

特朗普显然试图通过这样的攻击言辞来动员选民，为自己2020年竞选连任造势。在此之前，还从未有一名现任总统在选战中发起具有种族歧视性质的攻击。他在白宫表示："我认为，我会赢。"而政治观察家们认为，这是很可能出现的结果："他的所作所为令人发指，但非常成功"，曾是共和党参议员卢比奥2016年共和党初选选战操刀人的特里·苏利文（Terry Sullivan）如此评价。苏利文曾多次对特朗普发出猛烈抨击。

"我在我所属的地方"

特朗普选战造势活动中的场景引发批评浪潮。美国犹太人委员会在推特上表示："这一令人气愤的喊口号场景没有让美国变得更伟大。而是以一种令人毛骨悚然的方式让我们想起了我们国家历史上的黑暗时刻。"民主党参议员、总统初选候选人卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris）表示，这一事件恶毒、怯懦、排外、种族歧视，令总统职位蒙羞。奥马尔本人则发布推特称："我在我所属的地方，在人民的议会殿堂，你/你们（you）必须面对这一点。"

石涛/洪沙（法新社、美联社等）

 

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