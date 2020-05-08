特朗普的战术：把中国当作替罪羊

（德国之声中文网）美国总统特朗普新近在椭圆形办公室称，"中国会使用一切手段，让我输掉大选"。目前，他似乎不放过任何一个机会，攻击这个共产主义政权。一会儿，他以新关税威胁北京；一会儿，他宣称，掌握了关于病毒源自武汉一研究所的证据。其实，他自己的情报机构和全球众多科学家得出结论：新冠病毒来自动物，非人为产物。

特朗普一再发动新攻击并不让人惊讶。这些攻击正可以转移人们对他在新冠危机中的无能表现的注意力，并向美国公众展示瘟疫大流行的替罪羊--中国。在国内新冠肺炎Covid-19感染病例和死亡人数不断上升的背景下，很多美国人忐忑不安、十分害怕。反华偏见明显增加。 据皮尤调查中心所作的一项问卷调查，三分之二美国人目前对中国持怀疑态度。

中国是罪人？

特朗普的选战团队显然相信，在与可能的竞争对手拜登的选战中，总统能获益于对中国的语言攻击。多个选战宣传短片眼下正流传于社交媒体。它们的目标是，把拜登打上亲华、媚华烙印。不过，保守主义的政治评论家、前共和党全国委员会主席斯蒂尔（Michael Steele）却表示，"将中国当做替罪羊，不会让特朗普在政治上捞到好处。"他说："所有这些作态和反华鼓噪都只为转移视线，让人忘记在整个事情刚开始时特朗普曾如何谈及中国的：当时，他满是敬意，表扬中方对武汉和其它地方疫情的处理方式。所以，我不信，现在说：'中国，你是罪人'，真能帮他的忙。"

拜登回击

现在，拜登选战团队正利用特朗普先前对中国主席习近平的赞扬。拜登阵营也搞出了一个把中国作为主要议题的选战段子。该段子中有这样一句话：特朗普"在一月份和二月份，冠状病毒疫情在美国扩散之时，15次称赞中国"。

阿伦斯（Rita Pin Ahrens）等维权人士警告说，看谁更强硬、更坚定反对中国的政治竞赛有可能导致严重后果。阿伦斯是公益组织AOC执行主席，该组织致力于维护亚裔美国人权益。她指出，美国选战中的反华情绪有可能煽起美国国内对亚洲面孔人士的仇视。

种族主义攻击行为增加

阿伦斯指出，作为冠状病毒危机的后果，美国国内歧视、侮辱亚裔美国人事件大幅增加，"从谩骂、吐口水、喷撒化学物质到直接暴力--甚至连孩子也不放过，无所不有。"

批评中国会否成为美国选战的主题？共和党人斯蒂尔认为不会。他说，"若事涉全球议题，我们美国人只看是否同自己有关。大多数人对国际议题不感兴趣。"他相信，中国议题不会在选战中扮演中心角色。

经济是关键议题

然而，2016年时，特朗普就已在选战中拿中国及其贸易行为说事。华盛顿美国大学政治学教授卡法罗（Capri Cafaro）表示，这一次，特朗普也会利用相关议题，以讨好自己的支持者。她预期，北京在新冠危机中的所作所为将继续是美国选战中的一个议题，"但它不会位于选战中心" 。

她认为，"领导能力和热情"是美国总统选举战中的中心议题。当然，还有经济。千百万美国人已在冠状病毒危机中丢了工作。这位政治学家指出，第二波感染大潮有可能在总统选举前在美国发生，"目前缺少抗击新冠肺炎Covid-19的一个相互关联的全国性战略"，而这一点最终有可能让特朗普总统败选。