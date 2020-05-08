 特朗普的战术：把中国当作替罪羊 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.05.2020

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时政风云

特朗普的战术：把中国当作替罪羊

新冠病毒危机中，美国总统强化了对北京的攻击。他指控民主党竞选对手拜登过于亲华。专家们指出，这一战略最终可能得不偿失。

China G20 l US Präsident Donald Trump and Chinesischer Präsident Xi Jinping (picture-alliance/AP Photo/A. Harnik)

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特朗普5月4日公开表示，如果中国没有履行第一阶段贸协承诺，购买足够的美国商品，协议将遭终止。这也等于双年长达两年的谈判努力可能回到原点。中方则没有正面回应。 (07.05.2020)

美国总统特朗普决定切断世卫金援后，尚未确认是否参加5月18日到19日的世界卫生大会。但是白宫却倾全力在北京压力下支持台湾参与。这场中美角力谁的胜算大? (07.05.2020)

美国是全球新冠疫情最严重的国家，其新冠病亡人数于周四(4月30日)突破6万人，确诊人数超过百万。特朗普的执政遭到质疑，因此他严肃思考如何报复他心中的始作俑者－中国。 (01.05.2020)

虽然就新冠病毒起源的问题中美两国官方高层曾一度大打激烈的口水战，但两国的科学团队却在携手合作，共同研究追踪新冠病毒的起源。 (27.04.2020)

新冠疫情蔓延全球，中美骂战持续。美国再度向中国开火，呼吁各国对北京追究责任。 (23.04.2020)

（德国之声中文网）美国总统特朗普新近在椭圆形办公室称，"中国会使用一切手段，让我输掉大选"。目前，他似乎不放过任何一个机会，攻击这个共产主义政权。一会儿，他以新关税威胁北京；一会儿，他宣称，掌握了关于病毒源自武汉一研究所的证据。其实，他自己的情报机构和全球众多科学家得出结论：新冠病毒来自动物，非人为产物。

特朗普一再发动新攻击并不让人惊讶。这些攻击正可以转移人们对他在新冠危机中的无能表现的注意力，并向美国公众展示瘟疫大流行的替罪羊--中国。在国内新冠肺炎Covid-19感染病例和死亡人数不断上升的背景下，很多美国人忐忑不安、十分害怕。反华偏见明显增加。 据皮尤调查中心所作的一项问卷调查，三分之二美国人目前对中国持怀疑态度。

中国是罪人？

特朗普的选战团队显然相信，在与可能的竞争对手拜登的选战中，总统能获益于对中国的语言攻击。多个选战宣传短片眼下正流传于社交媒体。它们的目标是，把拜登打上亲华、媚华烙印。不过，保守主义的政治评论家、前共和党全国委员会主席斯蒂尔（Michael Steele）却表示，"将中国当做替罪羊，不会让特朗普在政治上捞到好处。"他说："所有这些作态和反华鼓噪都只为转移视线，让人忘记在整个事情刚开始时特朗普曾如何谈及中国的：当时，他满是敬意，表扬中方对武汉和其它地方疫情的处理方式。所以，我不信，现在说：'中国，你是罪人'，真能帮他的忙。"

Bewegung im Handelsstreit zwischen den USA und China

拜登回击

现在，拜登选战团队正利用特朗普先前对中国主席习近平的赞扬。拜登阵营也搞出了一个把中国作为主要议题的选战段子。该段子中有这样一句话：特朗普"在一月份和二月份，冠状病毒疫情在美国扩散之时，15次称赞中国"。

阿伦斯（Rita Pin Ahrens）等维权人士警告说，看谁更强硬、更坚定反对中国的政治竞赛有可能导致严重后果。阿伦斯是公益组织AOC执行主席，该组织致力于维护亚裔美国人权益。她指出，美国选战中的反华情绪有可能煽起美国国内对亚洲面孔人士的仇视。

Illustration Coronavirus Sars-CoV-2 (AFP/US Food and Drug Administration)

种族主义攻击行为增加

阿伦斯指出，作为冠状病毒危机的后果，美国国内歧视、侮辱亚裔美国人事件大幅增加，"从谩骂、吐口水、喷撒化学物质到直接暴力--甚至连孩子也不放过，无所不有。"

批评中国会否成为美国选战的主题？共和党人斯蒂尔认为不会。他说，"若事涉全球议题，我们美国人只看是否同自己有关。大多数人对国际议题不感兴趣。"他相信，中国议题不会在选战中扮演中心角色。

经济是关键议题

然而，2016年时，特朗普就已在选战中拿中国及其贸易行为说事。华盛顿美国大学政治学教授卡法罗（Capri Cafaro）表示，这一次，特朗普也会利用相关议题，以讨好自己的支持者。她预期，北京在新冠危机中的所作所为将继续是美国选战中的一个议题，"但它不会位于选战中心" 。

她认为，"领导能力和热情"是美国总统选举战中的中心议题。当然，还有经济。千百万美国人已在冠状病毒危机中丢了工作。这位政治学家指出，第二波感染大潮有可能在总统选举前在美国发生，"目前缺少抗击新冠肺炎Covid-19的一个相互关联的全国性战略"，而这一点最终有可能让特朗普总统败选。

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