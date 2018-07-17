 特朗普的成功？美国经济呈现多年最强劲增长 | 经济纵横 | DW | 28.07.2018

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经济纵横

特朗普的成功？美国经济呈现多年最强劲增长

今年上半年，美国经济呈现近4年以来的最快增长。按全年计算，从2018年4月到6月，美国国内生产总值增长率达4.1%。

USA Wirtschaft schrumpft (Getty Images)

美国今年第二季度的经济增长率超过了4%

（德国之声中文网）美国商务部依据初步统计数据作了上述通报。今年第二季度超过4%的增长率是目前全球范围内工业国家中最高的。今年第一季度，美国经济增长率还只有2.2%。个人消费也推动了经济，消费者支出增加4%。在美国，个人消费占国内生产总值的三分之二。

美国总统特朗普计划通过极端税改推动经济至少增长3%。至少在短期内，他似乎由此获得了成功。目前的景气对他可谓大福。

DW.COM

美国对中国商品加征关税的惩罚性措施正式生效，华盛顿与北京之间的贸易争端也随之升级。瑞士经济学家、汉堡世界经济研究所所长Thomas Straubhaar指出，美中贸易争端，不仅仅关乎贸易。 (07.07.2018)

特朗普正式宣布对中国推出价值600亿商品的课税行动。中国也即刻宣布要对来自美国进口的部分产品加征关税。这一来一往之间引发的经济波动，也将对全球贸易产生影响。华东师范大学金融专家黄泽民教授认为，中美贸易战也许还有挽回余地。 (23.03.2018)

尽管与美国的贸易战一触即发，中国经济增长依然再次超出预期。德国之声专栏作家泽林认为，这为中国政府解决部分国内问题创造了条件。 (22.04.2018)

美国特色

在这个全球最大经济体里，景气在第二季度强势向上，并不新鲜。过去数年，每年头几个月的经济增长势头大都相对较弱，但在随后数月，明显增强。

在美国，增长数据均换算为年度值，以显示，若相关速度保持一年，经济增势会有多强。而欧洲不使用这一方法。因此，来自美国的增长数字看上去要高一些，但无法与欧洲的数字直接比较。

经济增长引擎过热？

不过，已出现对美国经济可能过热的担忧。为减少这一风险，美联储决定，继续收紧利息政策。经济学家们预期，以美联储主席鲍威尔为首的货币管家们年内还会两次加息。目前，基准利率在1.75至2.0之间。特朗普新近打破了美国总统的一项传统，因加息步骤而公开批评在政治上独立的美联储。

对美联储而言，特朗普的抨击来得不是时候。因为，正如德国商业银行经济学家魏登施坦纳（Bernd Weidensteiner）所言，对美联储来说，有关何时才算到顶这一难题成了考虑的关键，"美联储必须回答这一问题：何时停止加息"。下周，美联储将再度就其货币政策作决定。

  • Apple Logo Markenwert Symbolbild

    主宰世界经济的美国公司

    苹果市值10年增加1000%

    目前苹果股票市值近5500亿欧元，超过瑞典的国内生产总值，是全球市值最高的公司。苹果股票市值10年间增长了1000%。iPhone尤其是该公司的摇钱树。

  • USA Google Android in Mountain View

    主宰世界经济的美国公司

    字母表晋升到第2位

    全世界都使用谷歌搜索，令字母表（Alphabet/谷歌母公司）赚了个盆满钵满，从全球10强企业排名第五跃升到第二。借助其它网络服务如YouTube 视频平台或者手机操作系统安卓，字母表的股票市值已经达到4740亿美元。而全球10强企业中的第3名也是一家靠互联网发家致富的美国公司。

  • Microsoft Logo Markenwert Symbolbild

    主宰世界经济的美国公司

    电子统治

    微软公司的市值略次于字母表。与去年相比，这家全球最大的软件供应商排名退后一位。数字化革命的弄潮儿们占据了全球十强企业的前三名，仅这三家企业的市值就超过德国达克斯指数所包含的所有30家上市公司。

  • Amazon CEO Jeff Bezos

    主宰世界经济的美国公司

    年度最佳企业

    美国亚马逊公司去年全球排名还在第42位，今年一跃排名第6，将沃尔玛挤下全球最大贸易公司的宝座。但是在德国，亚马逊的劳动条件受到指责，其员工多次罢工。

  • Symbolbild Facebook verdient an Smartphone-Werbung

    主宰世界经济的美国公司

    不断发展壮大的Facebook

    Facebook也进入百强企业前10名。如今这家社交网站拥有14亿用户，市值超过2700亿欧元，因此在100强企业中排名第7位。

  • Aspirin Tablette Kopfschmerzen Bayer

    主宰世界经济的美国公司

    德国企业先锋

    据《商报》报道，德国制药和化工公司拜尔是全德国市值最高的公司，在全球100强企业中排名第57位。尤其是拜尔的化工领域与制药分开之后，其股票市值大幅度攀升，达到960亿欧元，遥遥领先于其它德国公司。

  • Deutschland VW Logo als CO2 Symbolbild Abgas-Skandal

    主宰世界经济的美国公司

    再见了，大众

    大众汽车公司的尾气排放作假丑闻令其股价大跌，因此从全球企业100强出局。戴姆勒公司仍跻身于100强之内，排名第83位。进入全球企业100强的共有6家德国公司，除了拜尔和戴姆勒之外，还有SAP、西门子、德国电信和安联保险集团。

  • Symbolbild Steuereinnahmen

    主宰世界经济的美国公司

    百强企业引领世界经济

    2015年，全球100强企业的市值继续上升，达到14万亿美元，超过德国、法国、英国、加拿大、印度和印度尼西亚国内经济产值的总和。在2015年年底进入全球100强的企业中，包括26家欧洲公司，17家亚洲公司和54家美国公司。

  • China Wirtschaft Tankstelle von PetroChina in Schanghai

    主宰世界经济的美国公司

    中国公司榜上有名

    中石油，中石化也进入世界百强企业排行榜。2015年8月份，英国《金融时报》公布了全球500强企业排名，中石油首次超越美国埃克森美孚，再次成为全球市值最高能源公司。

  • Bank of China

    主宰世界经济的美国公司

    中国工商银行入榜

    2015年，中国工商银行进入全球最有价值上市公司100强之列，排名第11位。

    作者: Nicolas Martin/李京慧


凝炼/王凡（德新社、路透社、美联社）

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主宰世界经济的美国公司

苹果、字母表、亚马逊 - 这些美国公司的股市价值遥遥领先。据德国《商报》报道，全球股票市值最高的十大公司全部来自美国。相比之下，跻身全球企业100强的德国公司为数不多。 (30.12.2015)  

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