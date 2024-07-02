特朗普的又一次胜利：最高法院裁定其公职行为享有豁免权

美国最高法院周一裁定前总统对于其任内所采取的所有公职行为享有豁免权，至于哪些行为属于公职范围则交由下级法院裁定。这意味着特朗普在11月大选之前几乎不可能面临与2021年1月6日国会山骚乱事件相关的起诉。拜登批评相关裁决开辟了“危险的先例”。

（德国之声中文网）围绕特朗普涉嫌干预2020年总统选举的案件，美国最高法院周一以6票对3票的投票结果裁定，前总统在任期间的公职行为享有广泛的刑事起诉豁免权。但至于哪些行为属于享有豁免权的公职行为，最高法院将相关裁定权交给了下级法院。

最高法院这一裁决的结果是，在今年11月5日总统大选之前特朗普几乎不会面临此案的审理。

裁决声明指出，总统“对于其所有官方公职行为至少享有免于起诉的推定豁免权。但是非官方行为则没有豁免权。”

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美国最高法院中保守派的六名大法官投了赞成票，自由派大法官仅有三人，占少数。

特朗普阵营欢呼胜利

即将再次代表共和党角逐下届总统大选的特朗普，在自己创立的社交媒体平台Truth Social platform上写道：“这是我们的宪法和民主取得的巨大胜利。我为自己是一名美国人而感到自豪！”

他的竞争对手、现任总统拜登的团队则表示，特朗普在最高法院的裁决之后“以为自己可以凌驾于法律之上”。

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美联社援引选举问题专家贝克（David Becker）指出，最高法院的裁决令人“深感不安”。因为“一位总统对行政部门做的几乎任何事情都可以被视为是官方公职行为”。

特朗普的反对者：没有人可以凌驾于法律之上 图像来源: Mike Segar/REUTERS

贝克表示：“我认为抛开这一具体的起诉不谈，对于任何可能输掉选举的缺乏道德底线的在任总统来说，这一裁决都可能成为他们铺设寻求继续掌权的行动路线图。”

拜登：“危险的先例”

现任总统拜登周一回应道，最高法院的裁决开辟了一个“危险的先例”，可能会使得总统成为行动不受任何限制的“国王”，他呼吁美国人民通过在11月的选举中拒绝特朗普来“表达异议”。

“美国人民必须决定他们是否要再次将总统之位托付给特朗普这样一个人，现在人们都知道他将会更有胆量在任何时候去做任何他想做的事”，拜登警告道。

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（美联社、路透社等）

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