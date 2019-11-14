特朗普白宫会晤埃尔多安

（德国之声中文网）土耳其在叙利亚北部发起攻击一个月之后，美国总统特朗普在白宫会晤土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）。土耳其对叙利亚的进攻并非双方会谈时的唯一敏感话题，美国总统特朗普在白宫表示，他与土耳其总统埃尔多安进行了诚挚和有益的谈话。特朗普在白宫与埃尔多安联合举行的新闻发布会上说："我是总统（埃尔多安）的大粉丝。"土耳其是美国的重要战略伙伴。两国的贸易关系也具有很大的潜力。特朗普还呼吁欧洲国家加强对在土境内的叙利亚难民的财政援助。

特朗普同时还暗示，土耳其和叙利亚库尔德人之间将达成停火协议。特朗普说："这个情况很复杂。"双方相互斗争了"数百年"。特朗普还指出，土耳其购买俄罗斯的S-400导弹系统将带来"严重挑战。……但愿我们能够解决这个问题。我们已经就此进行了讨论，今后将继续讨论。"特朗普说，两国外长和国家安全顾问的任务是要找到解决问题的办法。埃尔多安总统说，只有通过对话才能解决问题。

抗议埃尔多安来访

数十人在白宫前抗议埃尔多安及其政策。示威者举库尔德民兵（YPG）的旗帜，并高呼："土耳其滚出叙利亚"和"土耳其是耻辱"等口号。2017年5月埃尔多安上一次访问华盛顿时，其保镖在土耳其驻美国大使馆前殴打和平示威者的行为，在美国引起了愤怒。

库尔德工人党支持者在华盛顿抗议

众多差异

北约两个伙伴国土耳其和美国之间因存在诸多争议而关系紧张。10月9日，土耳其军队与盟国叛乱分子开进叙利亚北部，试图将库尔德民兵驱逐出边境地区。 库尔德民兵是美军在打击恐怖主义民兵组织"伊斯兰国"斗争中的盟友。但是土耳其视库尔德民兵为恐怖组织。

特朗普从叙利亚北部边境地区撤离美军部队为土耳其的进攻铺平了道路。评论家指责特朗普以此抛弃了库尔德民兵。特朗普邀请埃尔多安访美引起了人们的不满。例如，民主党参议员霍伦（Chris Van Hollen）便指责特朗普是在"奖励"埃尔多安对库尔德民兵的攻击。

美国和土耳其之间的另一个争议话题是土耳其购买俄罗斯的S-400导弹系统。美国担心俄罗斯将能够通过该武器系统的灵敏雷达收集有关F-35战斗机隐身能力的数据。安卡拉是制造F-35战斗机的合作伙伴，并打算购买多架该型号战机。然而，由于这一与莫斯科之间的军火交易，美方将土耳其排除在了F-35计划之外。

李京慧/凝练（德新社、路透社）