特朗普病情究竟如何？

(德国之声中文网) 梅多斯(Mark Meadows)周六(10月3日)表示，特朗普总统的健康指标在过去几天中"十分令人担心"，尚未脱离危险期。梅多斯强调，接下去的48小时将是病程发展的关键期，"我们依然还没走上明确通往完全康复的道路。"

就在梅多斯做出上述表态几分钟前，白宫医生康利(Sean Conley)在海军医疗中心门前召开了新闻通气会，披露特朗普目前具有咳嗽、鼻塞、低热等轻微症状。康利有意回避了特朗普是否需要吸氧的问题，只是强调自从周五住院后，总统不需要补充吸氧。"医疗团队现在的态度是谨慎乐观。"

而根据梅多斯的说法，在特朗普住院之前的周五上午，特朗普的病情一度很不好，在发热的同时，血氧饱和度也骤降。梅多斯对媒体的这一系列表态也都是在海军医院门前做出的。据《纽约时报》报道，在康利的新闻通气会结束几分钟后，梅多斯走向现场的记者，要求大家不要录音、摄像，他将以"匿名消息人士"披露一些信息；然而，还是有一则现场的视频被发布在网络上。

《纽约时报》还指出，梅多斯向记者披露总统实际病情的行为惹怒了特朗普，后者很快就在推特上发言："我感觉良好！"几个小时后，梅多斯还打电话给福克斯电视台的晚间新闻直播节目，赞扬总统"难以置信的勇气"和"难以置信的好转"。《纽约时报》指出，梅多斯很清楚特朗普极有可能正在收看这档节目，但是他依然在直播节目中强调"特朗普确实曾发热、血氧饱和度确实急剧降低"。

特朗普本人也在周六晚间录制了一段4分钟的视频发布在其个人推特账号上。他说，在被送入医院时，他确实感觉不是很好，"但现在已经感到好多了。"特朗普感谢"所有努力将我拉回正轨的人"，他同时也承认，接下去的几天会是"真正的考验"。

病毒从哪里来？哪里去？

白宫医生康利周六中午的新闻通气会还让外界对特朗普总统此前的病程产生了疑惑。康利说，特朗普被确诊已有72小时。这意味着特朗普并非是在周四夜间、而是在周三中午就收到了消息，但是在这期间，特朗普依然参加了一些公开活动。不过后来，康利通过白宫发表了一份更正声明，称"72小时"为口误，他原本想说的是"确诊至今的第三天"。

特朗普本人则强调："美国是世界上最强大的国家，我不能把我自己关在房间里。"

美国总统及其夫人究竟是在哪里被传染了新冠病毒，目前仍不清楚。外界猜测，上周六(9月26日)他向公众介绍最高法院大法官提名人选巴雷特(Amy Coney Barrett)的活动很有可能为病毒传播大开方便之门。这场在白宫玫瑰园举行的活动上，数百人密集聚集，很少有人佩戴口罩。此后几天，特朗普的前顾问康威(Kellyanne Conway)、顾问希克斯(Hope Hicks)、竞选团队经理斯蒂芬(Bill Stepien)以及多名驻白宫记者都相继被确诊感染。三名共和党籍参议员也被确诊。

目前，国会参议院已经决定暂停立法工作至10月19日。不过，有关最高法院大法官提名的听证会仍然会在一周后如期开始。占据参议院多数议席的共和党希望能够在11月3日大选前正式通过大法官提名。不过，如果再有共和党籍参议员生病，投票时共和党可能将无法确保多数优势。

文山/叶宣/(美联社、路透社、纽约时报)

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 特朗普夫妇 美国总统特朗普10月1日晚间在推特宣布他与第一夫人都确诊感染新冠病毒，但他强调两人将立即展开隔离并试图恢复健康。此前，特朗普身边一名助理已确诊感染。白宫医生表示，总统身体健康。特朗普也表示自己在隔离其间将继续履行自己的职责，不让计划受到任何中断，他和梅拉尼娅将继续待在白宫恢复健康。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 罗伯·派丁森 34岁的英国男性罗伯·派丁森以《暮光之城》中的吸血鬼爱德华一角走红。在确诊新冠肺炎后，他所主演的《蝙蝠侠》电影暂停拍摄。派丁森曾在电影《哈利波特—火杯的考验》中饰演西追·迪哥里。在美国男星班艾佛列克宣布不再出演《蝙蝠侠》电影后，派丁森接班成为新蝙蝠侠。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 巨石强森 美国前职业摔跤运动员、演员“巨石”强森近期也确诊新冠肺炎。他在Instagram发布的一支影片中透露自己与妻子和两名女儿的检测结果都呈阳性，并语重心长地呼吁公众停止对疫情“政治化”并“戴好口罩”。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 “喜剧之王”志村健 日本著名搞笑艺人志村健今年3月因感染新冠肺炎病逝。志村健在3月中旬出现发烧、呼吸困难等症状，被诊断为重度肺炎而入院治疗，随后确诊新冠肺炎。他是日本演艺圈首位确诊的艺人。3月29日，一度进行插管治疗的志村健仍不敌病魔病逝，享年70岁。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 巴西球星内马尔 根据法新社9月2日报道，巴黎圣日耳曼俱乐部中再有三名球员确诊新冠肺炎，巴西足球明星内马尔便是其中之一。该俱乐部的疫情爆发，据信与球员曾在西班牙伊比萨岛度假有关。内马尔在他的IG上贴出了与同样确诊的儿子的合照写道：“谢谢你们的问候。我们都很好！”

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 意大利前总理贝卢斯科尼 现年83岁的意大利前总理贝卢斯科尼9月初也确诊新冠肺炎。据他所属的政党表示，贝卢斯科尼并未出现感染症状。他在确诊前曾前往意大利撒丁岛度假。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 短跑名将博尔特 牙买加著名短跑名将博尔特8月底曾举办派对庆祝34岁生日，几天后便确诊新冠。博尔特随即展开居家隔离，但他表示自己并无症状。视频显示，在博尔特的户外生日派对上，宾客并未佩戴口罩。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 西班牙影帝班德拉斯 西班牙演员班德拉斯在60岁生日前夕发现确诊新冠。班德拉斯表示，他的生日是在自我隔离中度过，感觉到自己“比平时更疲倦”，“希望能尽快康复”。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 宝莱坞巨星阿米塔巴昌 印度宝莱坞传奇演员阿米塔巴昌7月自爆罹患新冠肺炎。他在医院接受了三周治疗，8月初才出院。他的儿子、宝莱坞明星阿比谢克巴昌，以及演员媳妇艾西瓦娅·雷和孙女都感染新冠肺炎。阿比谢克巴昌目前还在医院治疗。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 巴西总统博索尔纳罗 疫情期间曾经反对封锁并低估疫情严重性的巴西总统博索尔那罗，7月底感染新冠肺炎。他在感染前后多次被批评忽视卫生专家建议的安全措施，与人群握手并拥抱支持者。博索尔纳罗妻儿的新冠检测结果都呈阳性。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 美国影星汤姆·汉克斯 美国知名演员汤姆·汉克斯及妻子、丽塔·威尔逊是最早宣布自己感染新冠肺炎的名人之一。两人3月中在澳洲确诊，病愈后返回美国。汤姆·汉克斯曾呼吁人们尽自己所能减缓病毒的传播。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 加拿大第一夫人 加拿大总理特鲁多的妻子索菲3月中从英国返回加拿大后确诊新冠。特鲁多随后宣布在家中自我隔离。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 英国首相约翰逊 今年3下旬，英国首相约翰逊因为新冠肺炎被送医治疗。约翰逊在伦敦一家医院中待了一星期，其中三日在重症监护病房接受氧气治疗。约翰逊在四月中出院，并感谢医院的工作人员让他捡回了一条命。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 欧盟首席谈判代表巴尼耶 欧盟负责英国脱欧事务的首席谈判代表巴尼耶3月确诊。巴尼耶随后在推特上以英文和法文透露自己状况不错而且精神良好。他还表示自己及团队正遵循所有必要的医疗指示。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 白俄罗斯总统卢卡申科 白俄罗斯总统卢卡申科7月28日在视察部队时对在场军官表示，他曾经无症状感染新冠病毒。几日后卢卡申科在大选中成功连任。由于时机敏感，部分人士对卢卡申科是否曾感染新冠抱持质疑态度。卢卡申科在疫情初期曾称对新冠疫情的恐慌只是一种精神病，还建议喝伏特加、桑拿及打冰上曲棍球防疫。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 玻利维亚临时总统阿涅斯 玻利维亚的临时总统阿涅茨7月10日宣布自己感染新冠肺炎。她当时在推特上表示自己身体状况良好，将在家线上办公，同时感谢所有帮助玻利维亚度过这场健康危机的人民。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 洪都拉斯总统埃尔南德斯 洪都拉斯总统埃尔南德斯6月感染新冠病毒，在一家军医院中接受治疗。他的妻子以及两名助手也同样确诊。埃尔南德斯7月初在症状好转后出院。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 瓜地马拉总统贾马太 瓜地马拉总统贾马太9月18日对当地电台透露自己确诊新冠。现年64岁的贾马太患有多发性硬化症并且依靠拐杖助行。他表示他的症状轻微。瓜地马拉政府称，贾马太在家隔离期间将继续办公。 作者: Rebecca Staudenmaier



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