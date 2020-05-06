特朗普:疫情伤害超越珍珠港和911

(德国之声中文网) 虽然美国各州本周陆续解除封锁，但美国总统特朗普周三(5月6日)在例行记者会上也坦承，新冠疫情对美国造成的伤害已超越珍珠港事件丶二次大战或是911恐怖攻击事件。他说：「我们经历了美国史上最严重的攻击，我们真的做出非常多牺牲。疫情带来的伤害，比珍珠港或是911恐怖攻击事件所产生的伤害还大。」

根据数据统计，2001年发生的911恐怖攻击事件中，有约3千人因此丧命，而该事件也导致美国在接下来的20年，陆续以反恐为名义，在阿富汗与伊拉克发动战争。目前为止，新冠疫情已造成超过7万名美国人丧命，而政府强制实施的防疫机制，包含保持社交距离，也迫使美国大部分的商业活动都停摆。

24小时内扭转解散小组决定

同一天，特朗普也透过数则推文，推翻他5日提出在未来数周解散白宫新冠专家团队的说法。他表示，他不会解散这个跨部门的团队，但是会将重心转移至重启商业活动，并考虑是否更换成员。

即便如此，特朗普却保证他会让之前屡次在政策立场上与他意见相左的美国国家过敏和传染病研究所所长佛契（Anthony Fauci）继续留任。他说：「我们现在考虑让这个团队专注的重心转移至确保人民安全及重启商业活动。我们也可能会组成不同的团队。」

目前为止，各界无法透过特朗普的推文来评断更换白宫团队成员与解散该团队有什麽不同。特朗普仅在推文中写道：「我们会在适当的情况中，增加或删除现有团队的成员。」虽然目前部分地区的疫情已开始缓和，但一些数据分析显示，美国的死亡人数到8月初将会翻倍，从现在的7万人激增至14万人。

议员提案审视国际组织参与情况

与此同时，5名共和党议员周三提出一项新的草案，预计要透过该法案来检视美国参与世卫及其他国际组织的情况。透过名为《2020年多方援助评估法案》，他们提议建立一个专案小组来评估各个国际机构如何运作，以及是否符合美国整体利益。

该草案要求专案小组针对38个国际机构进行评估，其中包含了世卫丶世界银行丶亚洲开发银行丶非洲开发银行丶北美开发银行丶欧盟复兴开发银行丶抗击艾滋病丶结核病和疟疾全球基金丶数个联合国旗下的组织与红十字会。

主导这个新草案的参议院外交事务委员会主席里施 (Jim Risch) 透过声明表示：「我们近期目睹了世卫透过争议性十足的方式在处理新冠疫情，所以对美国来说，设立一个专门审视资源执行成效的委员会是很重要的。」

美国政府官员过去几周强烈抨击中国在新冠疫情初期一连串的失职行为，导致超过7万美国人因此丧命，美国经济也连带受到严重冲击。不过民主党却指控，共和党这个策略是为了要不让美国社会不把焦点专注在美国联邦政府在处理国内疫情中的失职表现。

民主党强调，世卫需要改革，但美国政府不该在疫情期间，公开指责世卫的行为。民主党主导的众议院周三也传出可能传唤美国国务卿蓬佩奥到国会作证，主要询问他为何5月4日未提供美国决定暂停提供世卫资金一案的相关资讯。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)