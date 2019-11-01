 特朗普疑曾试图获取民主党内部邮件 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.11.2019

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时政风云

特朗普疑曾试图获取民主党内部邮件

新的调查报告显示，2016年大选期间，特朗普及其竞选团队曾试图从维基解密网站获取民主党的邮件，以便使民主党候选人希拉里陷入不利境地。

USA Presidentschaftsdebatte - Donald Trump und Hilary Clinton (Getty Images/AFP/T. A. Clary)

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民主党人的一大胜利：美国一联邦法院勒令司法部下周三（10月30日）之前必须将独立检察官穆勒的未被删减的调查报告提交给一个参议院委员会。 (26.10.2019)

前美国司法部特别检察官穆勒出席国会听证会，针对为期2年的通俄门案接受国会议员的询问。 他强调特朗普在离开总统职位后，可能因干预司法起诉。 (25.07.2019)

“把她关进监狱！”这是特朗普的支持者在大选期间最响亮的口号之一。这些选民或许要大失所望了，因为特朗普似乎并不急于追究希拉里·克林顿的刑事责任。 (22.11.2016)

(德国之声中文网) 美国有限电视新闻网CNN以及新闻网站Buzzfeed使整个事件引起更多的关注，因为上述两家媒体获取穆勒调查报告的诉讼取得了成功。穆勒调查报告第一批被公开的部分显示，特朗普竞选团队第二负责人里克 ·盖茨（Rick Gates）曾对调查人员表示，特朗普父子及竞选团队领导层的很多成员都希望能够获取民主党的电子邮件。当时维基解密掌握着这些邮件。

穆勒调查报告称，盖茨表示，大选期间，特朗普确实曾敦促他搞到这批邮件。盖茨对调查人员说，外交事务顾问、后来曾短暂担任特朗普总统国家安全顾问的弗林(Michael Flynn )则被要求利用其在情报圈的人脉搞到这些邮件。调查人员在报告中写道，弗林在俄罗斯也拥有良好的人脉关系。

美国情报部门证实，当时俄罗斯曾从民主党的一个服务器上窃取了大批电子邮件。维基解密网站后来公开了部分邮件，内容涉及民主党内部的权力斗争。这些内幕使民主党总统候选人希拉里在竞选中陷入不利境地。

穆勒并未找到确凿证据

USA Rick Gates (AFP/Getty Images/B. Smialowski)

里克 ·盖茨曾是特朗普竞选团队第二负责人

穆勒曾花费近两年时间调查特朗普竞选团队是否同俄罗斯方面有关接触，以及特朗普就任总统后，是否曾试图阻止司法部门对"通俄门"展开调查。今年三月，穆勒完成了相关的调查工作。但穆勒的调查报道只被获准删除部分内容后予以公开。穆勒并没有找到确凿证据显示特朗普团队曾同俄罗斯方面的代表进行过接触。开展这项调查的动因是克里姆林宫涉嫌干预了美国2016年的总统大选。

达扬/文山/(路透社、美联社、德新社)

 

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