 特朗普:用一生準备与习近平G20会面 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.11.2018

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时政风云

特朗普:用一生準备与习近平G20会面

G20峰会即将于下周末登场。美国总统特朗普週四说，他已经准备好与中国国家主席习近平会面，并强调双方有机会达成协议，终止贸易战。

USA Florida Präsident Donald Trump in Mar-a-Lago, Palm Beach (Reuters/E. Thayer)

特朗普週四在佛罗里达的别墅接受採访时表示，他已经用一生准备下週在G20峰会期间的特习会，并相信双方有机会替贸易战找到解套。

(德国之声中文网) 特朗普将在G20峰会期间与习近平会晤。週四 (11月22日) 他在佛罗里达州的别墅对记者说 ：「我这辈子都在为下週与习近平的会面做准备。我已了解每个环节跟每个数据，我比任何人都了解，因为我的感觉永远是对的。」

中国与美国从7月便展开贸易战。美国对价值2500亿美元的中国进口商品徵10%关税，而中国也对1100亿的美国进口商品徵10%关税。美国甚至扬言，如果贸易争端在明年1月前无法解决，它们将进一步提高关税。特朗普週四 (11月22日) 受访时说：「中国想跟我们达成协议，如果条件许可的话，我们会这么做。」

此外，他也再次强调他与习近平之间的友好关係。他强调：「我觉得我们互相欣赏彼此，但在贸易战开打后，他可能没像之前那么欣赏我了。」

贸易战的严重后果

世界贸易组织 (WTO) 週四 (11月22日) 表示，世界最大的经济体过去6个月对将近5000亿商品增加了进口条件限制，并强调这恐将导致严重后果。WTO最新的报告显示，从5月中到10月中，G20国家之间树立了多达40项新的贸易壁垒，比去年11月中到今年4月中高出6倍。这也是WTO自2012年开始计算贸易壁垒至今，最高的数字。

WTO秘书长阿泽维多 (Roberto Azevedo) 表示：「G20政府及国际社会都应该对这个报告呈现的数据感到担忧。如果我们顺着这个趋势发展下去，那结果将严重影响经济成长率，就业率跟物价。我们必须立即停止这样的贸易行为。」

Peking Donald Trump Xi Jinping (Getty Images/AFP/N. Asfouri)

他也说他相信他跟习近平之间互相欣赏，但自从贸易战开打后，习近平可能就没那麽欣赏他了。

报告也显示，平均每个月世界主要经济体会设立8项包含增加关税，进口禁令及出口税等新的国际贸易壁垒机制。此外，週三 (11月21日) WTO的争端解决机构 (Dispute Settlement Body) 同意检视不同国家对美国关税机制的投诉，以及美国对各国报復关税的投诉。

阿泽维多说：「WTO致力于化解贸易国之间的冲突，但找寻对的解决方案需要G20政府的领导并展现愿意解决问题的政治意愿。」

杨威廉/夏立民 (法新社等)

 

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