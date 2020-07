特朗普猛烈攻击拜登:“他会哭着找妈妈”

(德国之声中文网)三年多前,曾采访过特朗普的《纽约时报》记者彼得·贝克(Peter Baker)这样描述这位采访对象,"在挑起争议的能力上,这些人(克林顿、布什、奥巴马)都无法和特朗普相比。特朗普有一种从不失手的直觉,总能说出制造轰动效应的东西"。这位资深记者当时称,特朗普不忌惮任何问题,也不会像其他总统一样对某些问题照本宣科或置之不理,而是会"打开话匣子--很可能是因为他想要这样做",而且他也可以"不着边际地转换话题"。

对此,福克斯周日新闻主播华莱士( Chris Wallace)或许也有同感。常主持针锋相对型谈话节目、多做批评性报道的华莱士,7月19日对特朗普进行了独家采访。在两人长达40分钟的对话中,特朗普谈到了不少争议话题,也一如既往抛出不少激起舆论浪花的"金句"。

新冠疫情:我没有错

美国作为世界上新冠病毒感染人数最多的国家,近日再次连连打破新增感染病例纪录--最高单日增加75000例。

采访伊始,主持就新冠疫情提问,将其比作"森林大火",并称美国的病亡率是世界第七高的,质疑美国疫情失控是否因为特朗普政府缺乏国家统筹规划(a national plan)。

对于这个问题,特朗普显然有备而来,拿出了一个不同的死亡率数据,其中,美国排在第20位(华莱士使用的是约翰斯·霍普金斯大学的20国数据,白宫使用的是欧洲疾控中心包含更多国家的列表)。特朗普反复强调,美国目前确诊人数多是因为检测多(尽管华莱士提到新增病例量远高于新增检测量),很多人都迅速康复,表示"一切都在掌控之中"。

除了指出一些州长防疫不利之外,特朗普在这里也抨击中国,称"病毒来自中国,他们不应该让病毒跑出来"。他也指责世界卫生组织犯了很多错误,称世卫"基本只做那些中国想让做的事"。

在谈到自己处理新冠疫情的"高瞻远瞩"时,特朗普又再次提到中国。他表示,美国顶级卫生专家福西(Dr. Anthony Fauci)曾对他说,疫情"很快会结束的,不要禁中国(暂停中美之间航班)","我还是这样做了,后来他承认我是对的"。

美国大选:我没有输

主持人称,福克斯新闻当天的最新民意调查显示,拜登目前以49%的支持率领先特朗普8个百分点,而在处理新冠疫情的信任度方面,拜登领先特朗普17个百分点。华莱士说:"距离大选还有一百天,但从现在来看,你是输的一方。"

对此特朗普立刻做出反驳,表示自己没有输,称这些是"假民调,而且2016年时民调更差(而我还是赢了)"。他还说,福克斯民调属于最差劲的几个,2016年时就全错了。

这位美国总统同时也攻击了自己的对手拜登,称拜登藏在地下室里,"连话都说不利索",没能力担任总统,甚至都"不知道自己还活着"。特朗普还表示,即便拜登当选,也无法真正在白宫当家作主,而会被身边的极左翼控制。

在采访的最后,特朗普再次攻击自己的民主党对手,称其都无法像自己一样坐着接受完采访。他说,"让拜登像这样坐着接受采访,他会在地上哭着找妈妈"。他还声称,拜登会毁了这个国家,"让你们的税收增加三倍"。

侄女新书:她很可耻

在这次采访中,特朗普也被问及其侄女的新书。特朗普的侄女玛丽在新书《永不满足:我的家族如何制造出了世界上最危险的人》(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man)猛烈抨击自己的总统叔叔,并揭出特朗普及其家族很多黑料,引舆论大哗。

特朗普在这次节目中为自己的家族--特别是为他父母声辩,称玛丽这样指责他父亲是"冷血变态",可耻,自己的父亲是好人、强人,很棒的人。"她写的这本书愚蠢又邪恶,是一个谎言",并表示这个侄女一直不受人欢迎,自己很少和她说话。

展望未来:信心满满

值得一提的是,在6月底接受另外一位Fox新闻主播采访时,特朗普曾承认,他可能会输掉大选,拜登会获胜,并称这是因为"可能一些人不喜欢我"。

然而,在这次采访中,特朗普表现出与6月底完全不同的姿态。他尖锐攻击对手拜登,并又开始强调他这一届政府在各个领域"都是历史上功劳最大的",自己是美国历史上贡献最大的一位总统。

在展望未来经济发展时,这位美国总统拿出了走高的道琼斯指数,称11月3日(美国大选当天)会是道琼斯破纪录的一天。此外,在采访中谈到BLM(黑人的命也是命)、废除奥巴马医保等争议话题时,特朗普也极力往对己有利的方向引导。

在采访中,特朗普也展现出自己反应快、口才好。比如当华莱士说天气很热,"我们本来想坐在里面录影,但是你选择要坐外面"时,这位美国总统笑着回答:"我想让你出点汗。"在华莱士说自己很惊讶特朗普答应接受采访时,这位共和党人机警而不乏幽默地接话说:"你下面要问什么啊(为何要做如此铺垫)?"

© 2020年德国之声版权声明:本文所有内容受到着作权法保护,如无德国之声特别授权,不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿,并受到刑事追究。