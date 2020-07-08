 特朗普猛烈攻击拜登:“他会哭着找妈妈” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.07.2020

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时政风云

特朗普猛烈攻击拜登:“他会哭着找妈妈”

美国总统特朗普于当地时间7月19日接受了FOX周日新闻主持人华莱士采访。采访中，他重又显得信心满满，口若悬河地谈到了11月的美国大选、新冠疫情、侄女的新书，并多次质疑对手拜登的能力。

US Präsident Donald Trump (Getty Images/AFP/N. Kamm)

美国大选将于今年11月举行，特朗普是否会再次胜选？

（德国之声中文网）三年多前，曾采访过特朗普的《纽约时报》记者彼得·贝克(Peter Baker)这样描述这位采访对象，"在挑起争议的能力上，这些人（克林顿、布什、奥巴马）都无法和特朗普相比。特朗普有一种从不失手的直觉，总能说出制造轰动效应的东西"。这位资深记者当时称，特朗普不忌惮任何问题，也不会像其他总统一样对某些问题照本宣科或置之不理，而是会"打开话匣子--很可能是因为他想要这样做"，而且他也可以"不着边际地转换话题"。

对此，福克斯周日新闻主播华莱士（ Chris Wallace）或许也有同感。常主持针锋相对型谈话节目、多做批评性报道的华莱士，7月19日对特朗普进行了独家采访。在两人长达40分钟的对话中，特朗普谈到了不少争议话题，也一如既往抛出不少激起舆论浪花的"金句"。

新冠疫情：我没有错

美国作为世界上新冠病毒感染人数最多的国家，近日再次连连打破新增感染病例纪录--最高单日增加75000例。

采访伊始，主持就新冠疫情提问，将其比作"森林大火"，并称美国的病亡率是世界第七高的，质疑美国疫情失控是否因为特朗普政府缺乏国家统筹规划（a national plan）。

对于这个问题，特朗普显然有备而来，拿出了一个不同的死亡率数据，其中，美国排在第20位（华莱士使用的是约翰斯·霍普金斯大学的20国数据，白宫使用的是欧洲疾控中心包含更多国家的列表）。特朗普反复强调，美国目前确诊人数多是因为检测多（尽管华莱士提到新增病例量远高于新增检测量），很多人都迅速康复，表示"一切都在掌控之中"。

除了指出一些州长防疫不利之外，特朗普在这里也抨击中国，称"病毒来自中国，他们不应该让病毒跑出来"。他也指责世界卫生组织犯了很多错误，称世卫"基本只做那些中国想让做的事"。

在谈到自己处理新冠疫情的"高瞻远瞩"时，特朗普又再次提到中国。他表示，美国顶级卫生专家福西（Dr. Anthony Fauci）曾对他说，疫情"很快会结束的，不要禁中国（暂停中美之间航班）"，"我还是这样做了，后来他承认我是对的"。

美国大选：我没有输

主持人称，福克斯新闻当天的最新民意调查显示，拜登目前以49%的支持率领先特朗普8个百分点，而在处理新冠疫情的信任度方面，拜登领先特朗普17个百分点。华莱士说："距离大选还有一百天，但从现在来看，你是输的一方。"

对此特朗普立刻做出反驳，表示自己没有输，称这些是"假民调，而且2016年时民调更差（而我还是赢了）"。他还说，福克斯民调属于最差劲的几个，2016年时就全错了。

USA Joe Biden in Dover (Reuters/J. Bourg)

特朗普抨击自己的对手拜登（图），指责拜登藏在地下室里，没能力担任总统

这位美国总统同时也攻击了自己的对手拜登，称拜登藏在地下室里，"连话都说不利索"，没能力担任总统，甚至都"不知道自己还活着"。特朗普还表示，即便拜登当选，也无法真正在白宫当家作主，而会被身边的极左翼控制。

在采访的最后，特朗普再次攻击自己的民主党对手，称其都无法像自己一样坐着接受完采访。他说，"让拜登像这样坐着接受采访，他会在地上哭着找妈妈"。他还声称，拜登会毁了这个国家，"让你们的税收增加三倍"。

侄女新书：她很可耻

在这次采访中，特朗普也被问及其侄女的新书。特朗普的侄女玛丽在新书《永不满足：我的家族如何制造出了世界上最危险的人》（Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man）猛烈抨击自己的总统叔叔，并揭出特朗普及其家族很多黑料，引舆论大哗。

特朗普在这次节目中为自己的家族--特别是为他父母声辩，称玛丽这样指责他父亲是"冷血变态"，可耻，自己的父亲是好人、强人，很棒的人。"她写的这本书愚蠢又邪恶，是一个谎言"，并表示这个侄女一直不受人欢迎，自己很少和她说话。

展望未来：信心满满

值得一提的是，在6月底接受另外一位Fox新闻主播采访时，特朗普曾承认，他可能会输掉大选，拜登会获胜，并称这是因为"可能一些人不喜欢我"。

然而，在这次采访中，特朗普表现出与6月底完全不同的姿态。他尖锐攻击对手拜登，并又开始强调他这一届政府在各个领域"都是历史上功劳最大的"，自己是美国历史上贡献最大的一位总统。

在展望未来经济发展时，这位美国总统拿出了走高的道琼斯指数，称11月3日（美国大选当天）会是道琼斯破纪录的一天。此外，在采访中谈到BLM（黑人的命也是命）、废除奥巴马医保等争议话题时，特朗普也极力往对己有利的方向引导。

在采访中，特朗普也展现出自己反应快、口才好。比如当华莱士说天气很热，"我们本来想坐在里面录影，但是你选择要坐外面"时，这位美国总统笑着回答："我想让你出点汗。"在华莱士说自己很惊讶特朗普答应接受采访时，这位共和党人机警而不乏幽默地接话说："你下面要问什么啊（为何要做如此铺垫）？"

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  • Ein Cover, das dem frisch gewählten US-Präsidenten Ende 2016 gefallen haben dürfte: Das US-Nachrichtenmagazin Time wählte Trump zur Person des Jahres. Er stand damit in einer Reihe mit Persönlichkeiten wie Adenauer, Kennedy und Martin Luther King - aber auch Hitler und Stalin. Person des Jahres ist der Redaktion zufolge, wer die Welt maßgeblich beeinflusst hat - zum Guten oder zum Schlechten.

    这一年，特朗普登上的那些杂志封面

    大国领袖风范

    这张《时代》杂志封面照应该会让刚刚当选美国总统的特朗普感到满意吧：当选年度人物，和德国二战后第一任总理阿登纳、美国前总统肯尼迪以及黑人运动领袖马丁·路德·金相并列——不过希特勒和斯大林也曾获得这样的头衔。因为对于该杂志编辑部来说，年度人物应该是对世界政治起到巨大影响力的人——不管是积极还是消极影响。

  • Die Mauer zu Mexiko war eines der zentralen Wahlkampfversprechen, folglich griff The New Yorker Trumps Vorhaben zwei Wochen nach dessen Wahl im November 2016 kreativ auf. Bei der Gestaltung der Titelbilder zeigten die Redakteure der internationalen Presse ein breites Spektrum: von eher leisen Kommentaren wie diesem hier bis hin zu explizit derben Darstellungen...

    这一年，特朗普登上的那些杂志封面

    含蓄的评论

    修建和墨西哥之间的边界隔离墙，是特朗普最核心的竞选诺言之一。因此，在特朗普当选为总统之后两周，《纽约客》杂志就设计了这幅别出心裁的封面。如果与接下来的一张封面图对比来看，就会发现全世界媒体编辑在评论风格上十分迥异，有的比较含蓄，有的就相当直白……

  • Schrill ging es beim französischen Satiremagazin Charlie Hebdo zu, das auf einen aufgetauchten Videomitschnitt reagierte. In diesem hatte Trump gesagt, man(n) könne Frauen in den Schritt greifen und überhaupt alles machen, was man wolle. Charlie Hebdo fragte: Sollte man ihm den nuklearen Knopf anvertrauen?

    这一年，特朗普登上的那些杂志封面

    大胆的讽刺

    这就是法国讽刺性杂志《查理周刊》的表达方式：在一段被曝光的录像资料中，特朗普显然对人大肆吹嘘自己如何利用金钱地位对女人为所欲为，可以“抓摸她们的私处”。针对这段对白，《查理周刊》问道：“应该让这个人掌握核武器按钮吗？”

  • Die linksliberale französische Tageszeitung Libération reagierte auf den Wahlausgang mit beißendem Sarkasmus. Immerhin entlieh die Redaktion die Schlagzeile American Psycho beim Bestseller von Bret Easton Ellis, in dem es, nun ja, um einen psychopathischen Serienmörder geht: Patrick Bateman ist reich, oberflächlich, selbstverliebt und hat einen Hang zu Statussymbolen. Genug Parallelen?

    这一年，特朗普登上的那些杂志封面

    美国精神病人

    面对特朗普胜选的消息，法国左派报纸《解放报》（Libération）做出了大胆的讽刺：他们借用了畅销小说《美国精神病人》（American Psycho）主人公杀人狂魔帕特里克·贝特曼（Patrick Bateman）的人物设定：富有、浮华、自恋、虚荣——是不是有点似曾相识？

  • Das britische Wochenmagazin The Economist inszenierte den obersten Befehlshaber im Februar 2017 als Aufständler, der Brandsätze wirft. Während Chaos in der Politik normalerweise im Versagen ende, scheine es bei Trump ein Teil des Plans zu sein, schrieb das Magazin in der Titelgeschichte.

    这一年，特朗普登上的那些杂志封面

    白宫“造反派”？

    英国《经济学人》周刊在2017年2月的一期封面中把这个美国最高领导人塑造成了放火的“造反派”。该杂志在头条文章中写道，通常情况下政策上的混乱都会以失败告终，但是在特朗普身上，似乎这种混乱就是他的计划之一。

  • Für weltweites Aufsehen sorgte im Februar 2017 dieser Titel des deutschen Nachrichtenmagazins Spiegel: Als Reaktion auf die America first-Politik sowie den Einreisestopp für Menschen aus sieben islamischen Ländern zeigt es Trump mit dem abgetrennten Kopf der Freiheitsstatue samt blutigem Messer. Die bildliche Gleichsetzung des Präsidenten mit den Schlächtern der Terrormiliz IS war umstritten.

    这一年，特朗普登上的那些杂志封面

    被“斩首”的自由

    同样在2017年2月出版的还有德国《明镜周刊》的这幅封面：手持屠刀和自由女神头颅的特朗普。这一封面设计是为了讽刺特朗普的“美国优先”政策以及对七个穆斯林国家公民实施的入境禁令。不过，把恐怖组织“伊斯兰国”惯用的斩首罪行放到美国总统身上，这一类比也引起了不少争议。

  • Satire kann es schwer haben, wenn der politische Alltag so bizarr ist wie bisweilen unter Donald Trump. Das Magazin Mad nahm sich der sorglosen, von Ethik befreiten Einbindung von Trumps Familie in den politischen Stab an, hier in Person von Tochter Ivanka und Schwiegersohn Jared Kushner - mit Mad-Coverboy Alfred E. Neumann als Kushner: Nehmt eure Kinder jeden Tag mit zur Arbeit.

    这一年，特朗普登上的那些杂志封面

    世上只有爸爸好

    在特朗普时代，政治现实变得如此荒诞，导致讽刺文学都面临挑战。美国《疯狂杂志》（Mad）就对特朗普将家族成员带进政治班子的做法进行嘲讽：站在父亲身后的是伊万卡，不过站在夫婿库什内的位置上“客串”的，是《疯狂杂志》的封面男孩儿纽曼。所以“第一女儿”的眼神才会这么古怪。封面标题是“每天都带着孩子去上班”。

  • Nach den rechtsextremen Demonstrationen in Charlottesville im Bundesstaat Virginia fuhr ein Teilnehmer vorsätzlich mit dem Auto in eine Gruppe von Gegendemonstranten, tötete eine Frau und verletzte 19 Personen. Trotz dieser Tat brachte es Trump fertig, unter den Demonstranten gute Leute zu erkennen. Für den Economist machte ihn das zum Sprachrohr der Rechten.

    这一年，特朗普登上的那些杂志封面

    右翼传声筒

    2017年8月，在美国弗吉尼亚州夏洛茨维尔的极右翼游行中，一名右翼分子蓄意驾车冲撞反种族主义的示威者，造成一人死亡，十九人受伤。尽管如此，特朗普仍然说这些右翼游行行列中“有好人”。在《经济学人》眼中，这位总统俨然成了右翼势力的传声筒。

  • Der deutsche Stern ging noch weiter und inszenierte Trump wenig subtil als neuen Hitler. Das Titelbild trug die Schlagzeile Sein Kampf - und sorgte gerade dadurch für Kritik: Der Zentralrat der Juden sprach von einer Relativierung von Hitlers Propagandaschrift Mein Kampf. In den sozialen Medien wurde dem Magazin Effekthascherei vorgeworfen. Merke: Hitlervergleiche sind tabu.

    这一年，特朗普登上的那些杂志封面

    打破禁忌的纳粹礼手势

    德国《明星》周刊在讽刺的道路上走得更远，甚至直接把特朗普和希特勒相提并论。封面标题写着“他的奋斗”，影射希特勒自传《我的奋斗》。在社交媒体上，不少人批评该杂志哗众取宠。毕竟拿希特勒来作类比，在德国舆论界是个禁忌。

  • Das Nachrichtenmagazin Newsweek zeigte Trump im Spätsommer, wie man ihn sich wohl auch nach der Lektüre des aktuellen Buchs Fire and Fury vorstellen muss: als Junkfood futternden, gelangweilten Fernsehjunkie. 40 Tage im Golfklub, aber kein einziges wichtiges Gesetz, resümierte Newsweek das erste Halbjahr: Stellen Sie sich vor, wie er sich erst fühlen müsste, wenn er mal arbeiten würde.

    这一年，特朗普登上的那些杂志封面

    懒惰小子

    美国《新闻周刊》2017年夏末发表的一期封面塑造的特朗普形象，和人们从最近发表的爆料书《火与怒》所讲述的内容也许比较接近：这是一位手里捧着垃圾食品，坐在电视机前百无聊赖的总统。上任半年，在高尔夫俱乐部里度过40天，一部重要的法律也没通过，这就是该杂志为特朗普作的总结。“请想象一下，如果他工作起来会是什么样。”

  • Dass Donald Trump als US-Präsident ein gefundenes Fressen für Satiriker ist, war schnell klar. Das Internet überschlug sich anlässlich des Time-Covers zur Wahl der Person des Jahres mit kreativen Abwandlungen, zeigte ihn in Gefängnismontur oder wie hier - in Anspielung auf die mutmaßliche Einflussnahme Russlands auf die US-Wahl - als russische Braut.

    这一年，特朗普登上的那些杂志封面

    俄罗斯的新娘？

    可能自从特朗普一上任，全世界讽刺文学界就发掘到了宝贵的素材。在网上充斥着各种“山寨版”的《时代》封面。人们给原本西装革履的特朗普“换装”，不亦乐乎。比如这张——身批白色婚纱的俄罗斯新娘，自然是影射“通俄门”丑闻。

    作者: Torsten Landsberg


 

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