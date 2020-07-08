特朗普猛烈攻击拜登:“他会哭着找妈妈”

（德国之声中文网）三年多前，曾采访过特朗普的《纽约时报》记者彼得·贝克(Peter Baker)这样描述这位采访对象，"在挑起争议的能力上，这些人（克林顿、布什、奥巴马）都无法和特朗普相比。特朗普有一种从不失手的直觉，总能说出制造轰动效应的东西"。这位资深记者当时称，特朗普不忌惮任何问题，也不会像其他总统一样对某些问题照本宣科或置之不理，而是会"打开话匣子--很可能是因为他想要这样做"，而且他也可以"不着边际地转换话题"。

对此，福克斯周日新闻主播华莱士（ Chris Wallace）或许也有同感。常主持针锋相对型谈话节目、多做批评性报道的华莱士，7月19日对特朗普进行了独家采访。在两人长达40分钟的对话中，特朗普谈到了不少争议话题，也一如既往抛出不少激起舆论浪花的"金句"。

新冠疫情：我没有错

美国作为世界上新冠病毒感染人数最多的国家，近日再次连连打破新增感染病例纪录--最高单日增加75000例。

采访伊始，主持就新冠疫情提问，将其比作"森林大火"，并称美国的病亡率是世界第七高的，质疑美国疫情失控是否因为特朗普政府缺乏国家统筹规划（a national plan）。

对于这个问题，特朗普显然有备而来，拿出了一个不同的死亡率数据，其中，美国排在第20位（华莱士使用的是约翰斯·霍普金斯大学的20国数据，白宫使用的是欧洲疾控中心包含更多国家的列表）。特朗普反复强调，美国目前确诊人数多是因为检测多（尽管华莱士提到新增病例量远高于新增检测量），很多人都迅速康复，表示"一切都在掌控之中"。

除了指出一些州长防疫不利之外，特朗普在这里也抨击中国，称"病毒来自中国，他们不应该让病毒跑出来"。他也指责世界卫生组织犯了很多错误，称世卫"基本只做那些中国想让做的事"。

在谈到自己处理新冠疫情的"高瞻远瞩"时，特朗普又再次提到中国。他表示，美国顶级卫生专家福西（Dr. Anthony Fauci）曾对他说，疫情"很快会结束的，不要禁中国（暂停中美之间航班）"，"我还是这样做了，后来他承认我是对的"。

美国大选：我没有输

主持人称，福克斯新闻当天的最新民意调查显示，拜登目前以49%的支持率领先特朗普8个百分点，而在处理新冠疫情的信任度方面，拜登领先特朗普17个百分点。华莱士说："距离大选还有一百天，但从现在来看，你是输的一方。"

对此特朗普立刻做出反驳，表示自己没有输，称这些是"假民调，而且2016年时民调更差（而我还是赢了）"。他还说，福克斯民调属于最差劲的几个，2016年时就全错了。

这位美国总统同时也攻击了自己的对手拜登，称拜登藏在地下室里，"连话都说不利索"，没能力担任总统，甚至都"不知道自己还活着"。特朗普还表示，即便拜登当选，也无法真正在白宫当家作主，而会被身边的极左翼控制。

在采访的最后，特朗普再次攻击自己的民主党对手，称其都无法像自己一样坐着接受完采访。他说，"让拜登像这样坐着接受采访，他会在地上哭着找妈妈"。他还声称，拜登会毁了这个国家，"让你们的税收增加三倍"。

侄女新书：她很可耻

在这次采访中，特朗普也被问及其侄女的新书。特朗普的侄女玛丽在新书《永不满足：我的家族如何制造出了世界上最危险的人》（Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man）猛烈抨击自己的总统叔叔，并揭出特朗普及其家族很多黑料，引舆论大哗。

特朗普在这次节目中为自己的家族--特别是为他父母声辩，称玛丽这样指责他父亲是"冷血变态"，可耻，自己的父亲是好人、强人，很棒的人。"她写的这本书愚蠢又邪恶，是一个谎言"，并表示这个侄女一直不受人欢迎，自己很少和她说话。

展望未来：信心满满

值得一提的是，在6月底接受另外一位Fox新闻主播采访时，特朗普曾承认，他可能会输掉大选，拜登会获胜，并称这是因为"可能一些人不喜欢我"。

然而，在这次采访中，特朗普表现出与6月底完全不同的姿态。他尖锐攻击对手拜登，并又开始强调他这一届政府在各个领域"都是历史上功劳最大的"，自己是美国历史上贡献最大的一位总统。

在展望未来经济发展时，这位美国总统拿出了走高的道琼斯指数，称11月3日（美国大选当天）会是道琼斯破纪录的一天。此外，在采访中谈到BLM（黑人的命也是命）、废除奥巴马医保等争议话题时，特朗普也极力往对己有利的方向引导。

在采访中，特朗普也展现出自己反应快、口才好。比如当华莱士说天气很热，"我们本来想坐在里面录影，但是你选择要坐外面"时，这位美国总统笑着回答："我想让你出点汗。"在华莱士说自己很惊讶特朗普答应接受采访时，这位共和党人机警而不乏幽默地接话说："你下面要问什么啊（为何要做如此铺垫）？"

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