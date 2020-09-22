特朗普狠批中国 法吁联合国访新疆

(德国之声中文网) 联合国周二 (9月22日)为第75届的一般性辩论揭开序幕，联合国秘书长古特雷斯 (Antonio Guterres) 呼吁各国避免全世界陷入另一个冷战。此外，他表示希望各国能专注於对付新冠疫情。

他说：「我们必须竭尽所能地防止世界陷入新冷战。现在全世界正朝着危险的方向前进，我们也不希望看到全球最大的两个经济体未来在这个世界中制造严重分歧。」

中美两国近期在科技丶贸易与新冠疫情等议题上产生严重分歧，这也导致两国之间的争端不断升级。美国总统特朗普与中国国家主席习近平周二也分别在一般性辩论中发表演说。特朗普在演说中抨击中国在全球散播新冠病毒，他还指责中国以牺牲人类环境来促使中国经济高速发展。

然而，习近平则是重申，中国无意跟任何国家打冷战热战，坚持以对话弥合分歧，以谈判化解争端。

特朗普强烈抨击中国

美国总统特朗普在一般性辩论演说中将炮口对准中国。他批评中国让「这场瘟疫肆虐全球」。他说：「在新冠疫情初期，中国封锁了国内的人员移动，但是却仍让国际航班离开中国，导致病毒在全球扩散。」

特朗普也批评中国与世界卫生组织散播与新冠病毒传染途径相关的假讯息。他称世卫已形同被中国掌控。

他说：「中国政府和实际上由中国控制的世界卫生组织错误地宣称，没有证据显示病毒会在人与人之间传播。后来他们错误地说，没有症状的人不会传播这种疾病。联合国必须要求中国对其行为负责。」

此外，特朗普也指责中国以牺牲环境来换取高速经济发展。他称，中国在全球过度捕捞丶将大量塑胶倒入海中，并排放比世界任何一国都多的有毒汞。特朗普说：「许多人攻击美国出色的环境保护表现，又同时忽视中国造成的严重污染，我认为这些人一点都不关系环保。他们只想惩罚美国，但我不会容忍这种行为。」

特朗普也称，美国希望透过展现实力来追求和平，他也称赞美国的防务与武器系统，强调他希望美国永远不需要运用这些武器。

习近平：无意跟任何国家打冷战热战

与此同时，中国国家主席习近平在一般性辩论的演说中强调，中国走的是和平发展丶开放发展丶合作发展丶共同发展的道路，并重申中国永远不称霸，不扩张，不谋求势力范围。他说：「无意跟任何国家打冷战热战，坚持以对话弥合分歧，以谈判化解争端。」

中国国家主席习近平则是强调中国不想与任何一国打冷战热战

习近平也在演说中提到中国支持多边主义，并宣布作为「全球发展的贡献者」与「国际秩序的维护者」，中国将为支持联合国在国际事务中发挥核心作用。他说：「面对经济全球化大势，像鸵鸟一样把头埋在沙里假装视而不见，或像堂吉诃德一样挥舞长矛加以抵制，都违背了历史规律。世界退不回彼此封闭孤立的状态，更不可能被人为割裂。」

马克龙呼吁联合国到新疆视察

法国总统马克龙则是在一般性辩论中，呼吁联合国派遣代表团到新疆视察当地的人权情况。他说：「基本权利不只是西方的思想，任何一国也不该将基本权利视为西方世界干预其内部事务的理由。基本权利是联合国的基本原则，联合国所有成员国也都同意尊重这些原则。」

他重申，这也是为何法国要求联合国组织一个代表团到新疆视察，这样才能确实了解当地维吾尔人的处境。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)