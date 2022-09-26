特朗普状告CNN：称自己被羞辱、折磨

（德国之声中文网）特朗普对美国有线新闻网CNN提出控告，要求对方支付4.75亿美元的赔偿。在一份提交给弗罗里达州一家地区法院的诉状中，特朗普称这家电视台对他发动了一场"诽谤和诋毁"的宣传攻势，目的是阻止他参与2024年总统竞选提名。76岁的特朗普认为CNN的报道损害了自己的名誉，给他带来"痛苦、羞辱和精神折磨"。

特朗普的律师在长度为29页的诉讼文件中还称，自诩为"值得信任"的信息来源的CNN试图利用其巨大的媒体影响，诋毁观众和读者对特朗普的印象，以达到"政治上打败"他的目的。

"大谎言"

尤其让特朗普感到不爽的是，他指称2020年的总统大选被民主党人拜登"盗取"的说法，被CNN称为"大谎言"。"大谎言"（The Big Lie）是一部美国反共宣传片（1951年）的标题，取自希特勒和纳粹的宣传用语。

特朗普:我想进攻中国?这是我听过最荒谬的话!

特朗普还指责CNN参与了一场"把政治风向往左带的有计划、有协调的行动"。他称该媒体记者试图给他戴上越来越丑闻化的帽子，例如"种族主义者"、"俄罗斯的傀儡"，败坏他的名声。

在2020年总统选举中败北的特朗普表示，鉴于CNN拒绝收回针对他的诋毁言论，因此希望通过司法步骤捍卫自己"积极行动的国家公仆"的声誉。

在另一份声明中，共和党人特朗普宣布将在不久的将来，可能对一大批其他"制造假新闻的媒体"提出诉讼，特别是对这些媒体有关2020年大选的报道。特朗普在任期间，曾一再在社交平台上指责CNN等媒体，称其报道为"假新闻"（ Fake News）。

（德新社、法新社、美联社）

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