 特朗普特赦涉「通俄门」亲信 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.12.2020

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时政风云

特朗普特赦涉「通俄门」亲信

美国总统特朗普将于2021年1月20日卸任，他在圣诞节前夕一连两天公布特赦名单，引起外界争议。

USA | Washington | Donald Trump Thanksgiving Videokonferenz

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美国司法部特检穆勒公布的报告说明，没有特朗普与俄罗斯勾结的证据，但也指出这位美国总统并未被免除其他罪行。

德国一经济研究机构的分析结果显示，对美国经济和消费者而言，美国总统特朗普的强硬对华贸易政策弊大于利。

（德国之声中文网）美国总统特朗普继周二（22日）宣布特赦15人及减免5人刑期後，周三（23日）在前往佛罗里达州度假前再特赦26人，包括多名涉及「通俄门」的亲信。

最新名单有特朗普前竞选经理马纳福特（Paul Manafort）丶前竞选顾问斯通（Roger Stone）。两人都涉及上届大选「通俄门」事件，被特别检察官米勒（Robert Mueller）起诉，陪审团判定犯下多项罪行。

71岁的马纳福特被指控犯有阴谋反美罪丶作虚假陈述罪和洗钱罪，2019年初被判处监禁7年半，在狱中经历过单独囚禁。他透过律师发表声明，感谢特朗普颁布特赦，「我无法以言语来形容我的感激」。

斯通也透过声明感谢特朗普的「非凡正义之举」，指自己因政治动机遭检控，在「苏联式丶做秀的公审中」被定罪。

Paul Manafort

特朗普前竞选经理马纳福特

白宫：平反米勒造成的冤屈

而在第一轮的特赦名单中，有特朗普前竞选团队外交顾问帕帕多普洛斯（George Papadopoulos），以及荷兰籍律师范德兹维安（Alex van der Zwaa），两人都曾就「通俄门」一案认罪，早已完成服刑。

白宫声明形容总统特赦两人是要纠正错误，平反米勒让多人陷入的冤屈。

此外，最新特赦名单上另一备受关注人物，是特朗普女婿库什纳（Jared Kushner）的父亲查尔斯（Charles Kushner），他在2004年因逃税丶干扰证人及非法政治捐款等18项罪名，被判入狱两年。

特朗普将於2021年1月20日结束任期，过去两天共特赦49人。总统在卸任前颁布特赦令是美国惯常做法。前任总统奥巴马在其任期的最后一天特赦数百人，主要是因毒品罪被捕的人。

李澄欣（法新社丶路透社）

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