特朗普炮轰福奇是 "灾难"

（德国之声中文网）据称美国总统特朗普称美国著名卫生专家安东尼·福奇是 "灾难"，并指责他在疫情中犯有错误。据媒体报道，周一（10月19日）特朗普在与其竞选团队的进行电话交谈后提出了这一尖锐批评。纽约时报援引特朗普的话说，"他一上电视，就会放出一颗炸弹，但是如果将他解雇，会有更大的炸弹出现。这家伙是个灾难"。而后，特朗普又对他的追随者补充说："人们已经听腻了福奇和那些白痴们的唠叨，这些犯下错误的白痴。"

"这些白痴"

美国有线电视新闻网CNN还援引了特朗普对福奇的其他描述："如果我听了他的话，我们今天就会有50万人死亡。" 而目前美国死于新冠病毒感染的人数约为22万。 自疫情爆发以来，美国已有800多万人感染了这种危险的病原体。

福奇是美国国家传染病研究所所长，同时也是白宫抗击冠状病毒工作组的一个组成部分。虽然总统对疫情的处理受到严厉的批评，甚至总统自己也被感染新冠病毒，但作为医生，福奇在美国和国际上享有良好的声誉，即便是特朗普的忠实追随者持有不同看法。

有意思的是，特朗普对福奇的批评使他在自己的共和党内引火烧身。美国参议院卫生委员会主席拉马尔·亚历山大（Lamar Alexander）在推特上写到，福奇是有史以来最受尊敬的官员之一，曾在6位美国总统手下工作。"如果更多的美国人能听从他的建议，我们的新冠病毒感染就会少得多。"

特朗普的民主党挑战者乔·拜登的竞选团队批评说，总统拒绝听取科学家的意见，使美国成为全球受疫情影响最严重的国家。

特朗普没有否认这些报道。针对福奇他在推特上写道："我对托尼的全部要求，就是做出更好的决定。"在亚利桑那州凤凰城暂停竞选活动期间，特朗普说："有时他说的话不大靠谱，有些夸张，但他是我喜欢的好人。"在谈到这位免疫学家漫长的职业生涯时，特朗普补充说："我不想伤害他，他大约已经存在350年了。"

真的生气了

福奇周日（10月18日）曾对CBS电视新闻网说，他对特朗普感染冠状病毒 "绝不 "感到惊讶。上月底特朗普决定让艾米·科尼·巴雷特（Amy Coney Barrett）出任最高法院法官并在白宫玫瑰园举行了一次提名宣布活动，当福奇从电视上看到在活动上几乎无人重视防疫保护措施时，他当时就想，"这将不会有什么好结果" 。这位医学家还批评特朗普的竞选团队在未获得他允许的情况下，在竞选广告中断章取义地引用他的讲话。他说他对此事"真的很生气"。

李京慧/达扬 (德新社、美联社、路透社)

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