特朗普深陷“电话门” 一波未平一波又起

（德国之声中文网）媒体报称，美国总统特朗普曾在一次与澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）通电话时，请对方帮忙协助美方审查前特别检察官穆勒（Robert Mueller）的"通俄门"调查。《纽约时报》援引两名未具名官员报道说，在电话中，特朗普敦促莫里森与美司法部长巴尔（William Barr）合作。报道称，特朗普和莫里森致力于"抹黑"对俄罗斯干预2016年美国总统选举的调查结果。

澳大利亚政府一名发言人证实了两人之间的这一电话交谈。在回答德新社的提问时，他表示，澳政府历来愿意合作，致力于协助进一步澄清事实，"总理在和美国总统的这次谈话中再度表明了这一愿望。"

《华盛顿邮报》报道说，司法部长巴尔在会晤外国情报机构，其中包括英国和意大利的代表时，曾亲自请求在审查穆勒的调查结果方面提供支持。

受到惩罚威胁

围绕乌克兰丑闻，美国民主党人也将目光投向了特朗普总统的私人律师、前纽约市长朱利安尼（Rudy Giuliani ）。国会众院情报、外交事务、监督等三个委员会通报说，已传讯朱利安尼，要求他在国会作证。这一传讯具约束性。今年7月，在与乌克兰总统泽连斯基通电话时，特朗普表示，朱利安尼将与泽连斯基总统联系。此次电话交谈发酵为一起丑闻。

在主持调查的这3个委员会的信函中，朱利安尼被要求至本月中旬向国会呈交他在相关事件上迄今的所有往来通信及可能具有重要意义的文件，以澄清对朱利安尼的指控是否属实，根据这些指控，朱利安尼曾协助总统滥用职权。

此前，《华尔街日报》报道说，美国国务卿彭佩奥也参加了特朗普和泽连斯基的那次电话交谈。他亦收到了国会3委员会的传讯通知。在一份信函中，这3个委员会的主席强调指出，若国务卿不在本周五交出所要求的有关乌克兰丑闻的文件，就将被定义为"阻挠众议院调查"。

特朗普总统亦未袖手旁观，而是亲口提出应考虑逮捕众议员希夫（Adam Schiff）。希夫是民主党占多数的本届众议院情报委员会的主席。在特朗普看来，希夫是民主党要求对他启动弹劾程序的主要推手。他指控希夫非法编造了一份虚假而可怕的声明，谎称那是他和泽连斯基通话时的最重要部分。特朗普在推文上写道："这和我在电话里所说的毫无关系。能以叛国罪逮捕他吗？"

希夫曾就特朗普和泽连斯基之间的那次电话表示，通话记录稿读起来就像"有组织刑事犯罪的典型压榨"。这位民主党人所指的是，特朗普当时表示，希望泽连斯基能指令调查前副总统拜登及其儿子亨特可能涉入一桩乌克兰腐败事件。

民主党人指控特朗普出于个人原因寻求不利于拜登的材料。拜登有可能被民主党提名为2020年总统候选人，与特朗普对垒。

民主党人力推调查

本周，民主党人要推进对"通话门"的调查。周三，前美国驻基辅大使约万诺维奇（Marie Yovanovitch）将接受众院3委员会的质询；周四，新近辞职的前特朗普乌克兰事务特别代表沃尔科（Kurt Volker）接受质询；周五，情报委员会计划邀请情报结构总监阿特金森（Michael Atkinson）出席听证会。在一名泄密人提供了有关总统那次电话的线索后，阿特金森决定，必须让美国国会了解相关情况。

凝炼/叶宣（德新社、路透社）