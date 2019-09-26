 特朗普深陷“电话门” 一波未平一波又起 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.10.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

特朗普深陷“电话门” 一波未平一波又起

美国总统特朗普继续受到压力。涉及乌克兰“电话门”，国会民主党阵营发出更为强硬的威胁声调；媒体则爆料，特朗普此前还曾敦促其它国家政府对他个人提供支持。

USA PK Donald Trump und Scott Morrison (AFP/N. Kamm)

两周前，特朗普和澳大利亚总理莫里森在华盛顿会晤

（德国之声中文网）媒体报称，美国总统特朗普曾在一次与澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）通电话时，请对方帮忙协助美方审查前特别检察官穆勒（Robert Mueller）的"通俄门"调查。《纽约时报》援引两名未具名官员报道说，在电话中，特朗普敦促莫里森与美司法部长巴尔（William Barr）合作。报道称，特朗普和莫里森致力于"抹黑"对俄罗斯干预2016年美国总统选举的调查结果。

澳大利亚政府一名发言人证实了两人之间的这一电话交谈。在回答德新社的提问时，他表示，澳政府历来愿意合作，致力于协助进一步澄清事实，"总理在和美国总统的这次谈话中再度表明了这一愿望。"

《华盛顿邮报》报道说，司法部长巴尔在会晤外国情报机构，其中包括英国和意大利的代表时，曾亲自请求在审查穆勒的调查结果方面提供支持。

Rudy Giuliani persönlicher Anwalt Donald Trump (picture-alliance/AP Photo/A. Harnik)

在乌克兰丑闻上，朱利安尼越来越引起关注

受到惩罚威胁

围绕乌克兰丑闻，美国民主党人也将目光投向了特朗普总统的私人律师、前纽约市长朱利安尼（Rudy Giuliani ）。国会众院情报、外交事务、监督等三个委员会通报说，已传讯朱利安尼，要求他在国会作证。这一传讯具约束性。今年7月，在与乌克兰总统泽连斯基通电话时，特朗普表示，朱利安尼将与泽连斯基总统联系。此次电话交谈发酵为一起丑闻。

在主持调查的这3个委员会的信函中，朱利安尼被要求至本月中旬向国会呈交他在相关事件上迄今的所有往来通信及可能具有重要意义的文件，以澄清对朱利安尼的指控是否属实，根据这些指控，朱利安尼曾协助总统滥用职权。

此前，《华尔街日报》报道说，美国国务卿彭佩奥也参加了特朗普和泽连斯基的那次电话交谈。他亦收到了国会3委员会的传讯通知。在一份信函中，这3个委员会的主席强调指出，若国务卿不在本周五交出所要求的有关乌克兰丑闻的文件，就将被定义为"阻挠众议院调查"。

Washington Adam Schiff House Intelligence Committee Vorsitz (picture-alliance/AP Photo/P. Monsivais)

民主党控制的本届国会众院情报委员会主席希夫（Adam Schiff）

特朗普总统亦未袖手旁观，而是亲口提出应考虑逮捕众议员希夫（Adam Schiff）。希夫是民主党占多数的本届众议院情报委员会的主席。在特朗普看来，希夫是民主党要求对他启动弹劾程序的主要推手。他指控希夫非法编造了一份虚假而可怕的声明，谎称那是他和泽连斯基通话时的最重要部分。特朗普在推文上写道："这和我在电话里所说的毫无关系。能以叛国罪逮捕他吗？"

希夫曾就特朗普和泽连斯基之间的那次电话表示，通话记录稿读起来就像"有组织刑事犯罪的典型压榨"。这位民主党人所指的是，特朗普当时表示，希望泽连斯基能指令调查前副总统拜登及其儿子亨特可能涉入一桩乌克兰腐败事件。

民主党人指控特朗普出于个人原因寻求不利于拜登的材料。拜登有可能被民主党提名为2020年总统候选人，与特朗普对垒。

民主党人力推调查

本周，民主党人要推进对"通话门"的调查。周三，前美国驻基辅大使约万诺维奇（Marie Yovanovitch）将接受众院3委员会的质询；周四，新近辞职的前特朗普乌克兰事务特别代表沃尔科（Kurt Volker）接受质询；周五，情报委员会计划邀请情报结构总监阿特金森（Michael Atkinson）出席听证会。在一名泄密人提供了有关总统那次电话的线索后，阿特金森决定，必须让美国国会了解相关情况。

凝炼/叶宣（德新社、路透社）

DW.COM

特朗普称泄密者"接近于间谍" 重磅文件再曝光

美国接连公布内部文件：先是5页的特朗普与泽连斯基通话记录，现在是9页的"告密者"申诉信。特朗普重申与乌克兰总统的谈话"是完美的"。美媒则公布一段私人活动上的录音，其中特朗普称为告密者提供信息的人"接近于一个间谍"。 (27.09.2019)  

白宫公布通话摘要 特朗普要求民主党道歉

通话记录显示，美国总统特朗普要求其乌克兰总统调查可能的选举竞争对手拜登。特朗普还表示，在援助乌克兰这件事上，德国「几乎毫无作为」。 (26.09.2019)  

民主党启动弹劾调查 特朗普再斥猎巫

美国众议院议长佩洛西宣布，对总统特朗普进行正式弹劾调查。 此举与一项丑闻有关。 有人举报特朗普向乌克兰总统施压，要求他调查民主党声势领先的总统候选人拜登。 (25.09.2019)  

特朗普曾要乌克兰总统收集拜登之子负面信息

总统们有时在电话里谈论的内容令人惊讶。美国总统特朗普现在就证实，他与乌克兰领导人曾一起谈论其竞争对手拜登和他的儿子。 (23.09.2019)  

相关内容

USA Trump verlässt den Raum ARCHIV

弹劾美国总统 程序如何运作？ 26.09.2019

在是否弹劾特朗普总统的问题上，民主党人曾长期犹豫。现在，民主党人迈出了相关复杂程序的第一步。以下是重要问答。

USA US-Außenminister Mike Pompeo

民主党下最后通牒 美国务卿“压力山大” 28.09.2019

民主党占多数的美国会众议院称，围绕“乌克兰丑闻”，国务卿彭佩奥已两次拒绝交出相关材料。民主党人控制的众院3个委员会要求获得与“通电门”有关的敏感文件。美国政府乌克兰问题特别代表日前辞职。

New York UN Donald Trump

弹劾压力下 特朗普或加速结束贸易战？ 29.09.2019

分析人士认为，面临弹劾压力的特朗普可能会因此而加快与中国达成贸易协议的步伐，从而转移国内舆论的关注点。这位擅长“推特治国”的美国总统日前还发表了一段视频，呼吁选民支持自己，不要让民主党“诡计得逞”。

广告

评论分析

China Symbolbild Xi Jinping und Mao (Getty Images/AFP/G. Baker)

客座评论：拥抱毛泽东的习近平能否成功?

在毛泽东之后最为强势的领导人习近平统治之下，中华人民共和国迎来建国70年。汉学家林培瑞认为，这一统治模式继续成功或突然崩溃，对于人类社会而言恐怕都不会是什么太好的消息。  