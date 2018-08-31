 特朗普涉嫌欺税 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.10.2018

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时政风云

特朗普涉嫌欺税

《纽约时报》报道称，美国总统曾助其父母避税，其中包括建立虚拟公司，以馈赠之名得以逃税。

USA Trump Rede in Wheeling (picture-alliance/Zumapress/B. Cahn)

《纽约时报》报道指出，特朗普与兄弟姐妹开了一家空壳公司，掩盖父母的赠金。

（德国之声中文网）该报援引"大量"机密保税表及财务记录报道称，特朗普从其父那里获得来自房地产生意的巨额赠款，若按今价计算，至少为4.13亿美元。

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特朗普一家又出风波：女婿库什纳家族拥有的房地产公司本周一被纽约监管机构处以罚款，这一事件与美联社的调查报告有关。这家通讯社发现，该公司曾向市政府提交含有不实内容的文件。 (28.08.2018)

美国皮尤研究中心（Pew Research Center）问访了25个国家的26000人，结果显示，很少人觉得美国总统特朗普正在做正确的事情。他在全世界范围内的受信任程度之低，甚至还不如习近平和普京。 (02.10.2018)

《纽约时报》报道称，特朗普与兄弟姐妹一起虚设一空壳公司，掩盖父母的赠金。报道称，特朗普的所得税申报表未成为调查对象。

报道称，老特朗普夫妇计入5个孩子名下的财产超过10亿美元。为此，原本应交税至少5.5亿美元，但实际上只交纳了约5200万。

税务当局审查

纽约税负部门目前正着手调查，以确定特朗普是否有过偷漏税行为。纽约税务局一名发言人对法新社表示，该机构正核实该报道中的相关指控，并"坚决采取一切恰如其分的调查手段"。

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谁是《纽约时报》的匿名投稿人？

白宫称纽时报道不实。特朗普的律师哈德（Charles Harder）驳斥报道错误。他对该报说，"特朗普总统实际上未以任何方式参与过该事务"。他称，相关事宜都由其他家庭成员打理，而他们均非专家，所以都依靠得到认可的专业人士，以完全、充分地遵守法律。

在选战中，特朗普曾表示，他一个人建起了自己的房地产帝国，只从父亲那里得到"少量"贷款，作为启动金。

  • Senegal - Angela Merkel besucht Senegal (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    人在窘途！盘点各国领导出国访问的尴尬瞬间

    塞内加尔飘出的德国民歌

    默克尔的外貌是否与这首歌曲相吻合，就仁者见仁智者见智吧。到访塞内加尔时，对方用一首德国传统民歌“美丽的姑娘，你今天有时间陪我吗？”来欢迎这位德国总理。不知道该国礼仪部怎么会选择这首歌，不管怎样，塞内加尔总统萨勒（Macky Sall）很幸运，默克尔的确有时间与他会面。

  • Großbritannien Donald Trump und Queen Elizabeth (picture-alliance/dpa/P. Monsivais)

    人在窘途！盘点各国领导出国访问的尴尬瞬间

    礼仪缺缺

    在国外访问发生的尴尬时刻一时半会都说不完。值得注意的是，这些窘境的外交时刻，总是会出现特朗普和/或者英国王室成员的身影。特朗普更多时候是“麻烦制造者”，英国女王一般会是“受害者”。比如这张图片，2018年，特朗普让这位年迈的女王在阳光的暴晒下整整等了12分钟，然后又在检阅仪仗队时走到女王的前面——真是没风度！

  • Kuriose Staatsempfänge Britische Premierministerin besucht Afrika (picture-alliance/dpa)

    人在窘途！盘点各国领导出国访问的尴尬瞬间

    尬舞吧……

    英国首相梅在南非访问时不得不舞上一曲，这虽然不能怪她，但还是被喷残了。英国小报们都称这是一个相当尴尬的场面。

  • Australien, Sydney: Emmanuel Macron mit Malcolm und Lucy Turnbull (picture-alliance/dpa/M. Tsikas)

    人在窘途！盘点各国领导出国访问的尴尬瞬间

    第一夫人很“美味”

    法国总统马克龙恭维澳大利亚时任总理马尔科姆·特恩布尔（Malcolm Turnbull）的太太“很美味”（delicious）。真是太失礼了！法语中delicieux也有迷人的意思，也许是他用词不当的一种解释。

  • Indien Besuch von kanadischem Ministerpräsident Trudeau in Golden Tempel (picture-alliance/AP Photo/P. Gill)

    人在窘途！盘点各国领导出国访问的尴尬瞬间

    穿错衣服

    搞砸国事访问的一个经典范例是——穿错衣服：加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)2018年3月初访印度，他本来想穿当地传统衣服为自己拉拉人气。结果弄巧成拙，反被“打脸”。他的出场在社交媒体上引起一片嘘声。他的宝莱坞时尚还是留着以后在狂欢节亮相吧。

  • Kuriose Staatsempfänge Ehepaar Obama bei der Queen (picture-alliance/AP Images/D. Hambury)

    人在窘途！盘点各国领导出国访问的尴尬瞬间

    只能看不能摸！

    奥巴马任职美国总统期间，她的妻子米歇尔2009年与英国女王伊丽莎白二世见面时，从后面伸手搭住了女王的肩膀。这种做法是不合乎王室礼仪的。

  • Kuriose Staatsempfänge Prinz Philip und Helmut Kohl (picture-alliance/dpa/H. Hollemann)

    人在窘途！盘点各国领导出国访问的尴尬瞬间

    语出惊人

    虽然英国王室规矩繁多，但偏偏菲利普亲王在年轻的时候就不大遵守这些规则。在他身上发生过许多段子。1997年，他见到称德国总理科尔（Helmut Kohl）是这样打招呼的“哈喽，帝国总理”（Reichskanzler）， 2002年他到访澳大利亚时，问那里的原住民：你们还在“扔长矛”吗。他也曾在访华之行中，对当时在西安的英国留学生说：“在这儿待久了，小心变成眯缝眼。”

  • Kuriose Staatsempfänge Queen Elizabeth und Präsident George Bush (picture-alliance/AP Photo/D. Mills)

    人在窘途！盘点各国领导出国访问的尴尬瞬间

    会说话的帽子

    请看这张图片的细节。1991年伊丽莎白二世出访美国，当时，1.88米的布什先发表了演讲，轮到女王讲话时，负责麦克风的人忘记调整麦克风，女王的脸几乎被挡住，乍一看上去，仿佛只有一顶圆帽在讲话。

  • Kuriose Staatsempfänge Roman Herzog in Brasilien (picture-alliance/dpa/M. Gerten)

    人在窘途！盘点各国领导出国访问的尴尬瞬间

    国歌错了！

    不管发生什么事都要Hold住！就像前德国联邦总统罗曼·赫尔佐克（Roman Herzog）1995出访巴西一样。当时，巴西奏响了东德国歌《从废墟中崛起》，而不是德国国歌“统一、正义和自由”。当时，东西德已统一了5年。不过赫尔佐克波澜不惊，脸上的表情一丝变化也没有。

  • Kuriose Staatsempfänge Nicolas Sarkozy und Barack Obama (picture-alliance/dpa/I. Langsdon)

    人在窘途！盘点各国领导出国访问的尴尬瞬间

    嚼舌根 ！

    2011年G20峰会上，当时的美法两位总统正在说以色列总理内塔尼亚胡的坏话，但未料麦克风没有关，两人交谈的内容无意间被一些媒体记者听到。萨科奇说：“我不想看见他了，他是个骗子。”奥巴马回答：“你受够他了，但我还不得不每天跟他打交道！”

    作者: Friedel Taube


 

凝炼/苗子（德新社、路透社、法新社）

 

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人在窘途！盘点各国领导出国访问的尴尬瞬间

各国政客出国访问本是一件严肃庄重的事情。但这种大场面也不乏车祸现场般的尴尬场面。有些场景真是让人不忍直视。 (01.09.2018)  

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