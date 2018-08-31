（德国之声中文网）该报援引"大量"机密保税表及财务记录报道称，特朗普从其父那里获得来自房地产生意的巨额赠款，若按今价计算，至少为4.13亿美元。

《纽约时报》报道称，特朗普与兄弟姐妹一起虚设一空壳公司，掩盖父母的赠金。报道称，特朗普的所得税申报表未成为调查对象。

报道称，老特朗普夫妇计入5个孩子名下的财产超过10亿美元。为此，原本应交税至少5.5亿美元，但实际上只交纳了约5200万。

税务当局审查

纽约税负部门目前正着手调查，以确定特朗普是否有过偷漏税行为。纽约税务局一名发言人对法新社表示，该机构正核实该报道中的相关指控，并"坚决采取一切恰如其分的调查手段"。

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白宫称纽时报道不实。特朗普的律师哈德（Charles Harder）驳斥报道错误。他对该报说，"特朗普总统实际上未以任何方式参与过该事务"。他称，相关事宜都由其他家庭成员打理，而他们均非专家，所以都依靠得到认可的专业人士，以完全、充分地遵守法律。

在选战中，特朗普曾表示，他一个人建起了自己的房地产帝国，只从父亲那里得到"少量"贷款，作为启动金。

人在窘途！盘点各国领导出国访问的尴尬瞬间 塞内加尔飘出的德国民歌 默克尔的外貌是否与这首歌曲相吻合，就仁者见仁智者见智吧。到访塞内加尔时，对方用一首德国传统民歌“美丽的姑娘，你今天有时间陪我吗？”来欢迎这位德国总理。不知道该国礼仪部怎么会选择这首歌，不管怎样，塞内加尔总统萨勒（Macky Sall）很幸运，默克尔的确有时间与他会面。

人在窘途！盘点各国领导出国访问的尴尬瞬间 礼仪缺缺 在国外访问发生的尴尬时刻一时半会都说不完。值得注意的是，这些窘境的外交时刻，总是会出现特朗普和/或者英国王室成员的身影。特朗普更多时候是“麻烦制造者”，英国女王一般会是“受害者”。比如这张图片，2018年，特朗普让这位年迈的女王在阳光的暴晒下整整等了12分钟，然后又在检阅仪仗队时走到女王的前面——真是没风度！

人在窘途！盘点各国领导出国访问的尴尬瞬间 尬舞吧…… 英国首相梅在南非访问时不得不舞上一曲，这虽然不能怪她，但还是被喷残了。英国小报们都称这是一个相当尴尬的场面。

人在窘途！盘点各国领导出国访问的尴尬瞬间 第一夫人很“美味” 法国总统马克龙恭维澳大利亚时任总理马尔科姆·特恩布尔（Malcolm Turnbull）的太太“很美味”（delicious）。真是太失礼了！法语中delicieux也有迷人的意思，也许是他用词不当的一种解释。

人在窘途！盘点各国领导出国访问的尴尬瞬间 穿错衣服 搞砸国事访问的一个经典范例是——穿错衣服：加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)2018年3月初访印度，他本来想穿当地传统衣服为自己拉拉人气。结果弄巧成拙，反被“打脸”。他的出场在社交媒体上引起一片嘘声。他的宝莱坞时尚还是留着以后在狂欢节亮相吧。

人在窘途！盘点各国领导出国访问的尴尬瞬间 只能看不能摸！ 奥巴马任职美国总统期间，她的妻子米歇尔2009年与英国女王伊丽莎白二世见面时，从后面伸手搭住了女王的肩膀。这种做法是不合乎王室礼仪的。

人在窘途！盘点各国领导出国访问的尴尬瞬间 语出惊人 虽然英国王室规矩繁多，但偏偏菲利普亲王在年轻的时候就不大遵守这些规则。在他身上发生过许多段子。1997年，他见到称德国总理科尔（Helmut Kohl）是这样打招呼的“哈喽，帝国总理”（Reichskanzler）， 2002年他到访澳大利亚时，问那里的原住民：你们还在“扔长矛”吗。他也曾在访华之行中，对当时在西安的英国留学生说：“在这儿待久了，小心变成眯缝眼。”

人在窘途！盘点各国领导出国访问的尴尬瞬间 会说话的帽子 请看这张图片的细节。1991年伊丽莎白二世出访美国，当时，1.88米的布什先发表了演讲，轮到女王讲话时，负责麦克风的人忘记调整麦克风，女王的脸几乎被挡住，乍一看上去，仿佛只有一顶圆帽在讲话。

人在窘途！盘点各国领导出国访问的尴尬瞬间 国歌错了！ 不管发生什么事都要Hold住！就像前德国联邦总统罗曼·赫尔佐克（Roman Herzog）1995出访巴西一样。当时，巴西奏响了东德国歌《从废墟中崛起》，而不是德国国歌“统一、正义和自由”。当时，东西德已统一了5年。不过赫尔佐克波澜不惊，脸上的表情一丝变化也没有。

人在窘途！盘点各国领导出国访问的尴尬瞬间 嚼舌根 ！ 2011年G20峰会上，当时的美法两位总统正在说以色列总理内塔尼亚胡的坏话，但未料麦克风没有关，两人交谈的内容无意间被一些媒体记者听到。萨科奇说：“我不想看见他了，他是个骗子。”奥巴马回答：“你受够他了，但我还不得不每天跟他打交道！” 作者: Friedel Taube



凝炼/苗子（德新社、路透社、法新社）