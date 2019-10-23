特朗普治“假新闻”新招：退订

（德国之声中文网）这两份报纸一直被特朗普称为"人民公敌"。现在，白宫希望联邦政府机构不再订阅这些报纸。白宫发言人格里沙姆（Stephanie Grisham）表示，"如果所有联邦政府机构不再继续订阅这些报纸，能够为纳税人节省一大笔开支--或达数十万美元"。

格里沙姆并没有说明，各政府部门将如何实施这个要求。《华盛顿邮报》援引政府官员报道，白宫正在拟定一份行政命令，要求联邦机构不再续订该报及《纽约时报》。据法新社报道，白宫已经不再订阅这两份报纸。

特朗普指责《纽约时报》、《华盛顿邮报》和其它对自己时有批评性报道的媒体以"可怕"方式对待总统，并传播"假新闻"。

但批评者则指出，特朗普本人才是最大的"假新闻"传播者。据《华盛顿邮报》的核实统计，特朗普在上任后的1000天里，共有过13435条不实或引起误导的发言。

本周一（10月21日），特朗普对自己偏爱的电视台福克斯新闻说，《纽约时报》是一份"假报纸"，他不想在白宫读到它。估计白宫会停止订阅该报及《华盛顿邮报》。这两份报纸在国际上都享有盛誉。

叶宣/达扬（德新社、法新社等）