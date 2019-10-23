 特朗普治“假新闻”新招：退订 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.10.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

特朗普治“假新闻”新招：退订

批评性的媒体是美国总统特朗普的眼中钉。他最新的点子是，要求政府机构停止订阅某些报纸，其中包括《纽约时报》和《华盛顿邮报》。

Ausgaben der New York Times (picture-alliance/dpa/O. Spata)

《纽约时报》是特朗普认定的“假新闻”媒体之一

（德国之声中文网）这两份报纸一直被特朗普称为"人民公敌"。现在，白宫希望联邦政府机构不再订阅这些报纸。白宫发言人格里沙姆（Stephanie Grisham）表示，"如果所有联邦政府机构不再继续订阅这些报纸，能够为纳税人节省一大笔开支--或达数十万美元"。

格里沙姆并没有说明，各政府部门将如何实施这个要求。《华盛顿邮报》援引政府官员报道，白宫正在拟定一份行政命令，要求联邦机构不再续订该报及《纽约时报》。据法新社报道，白宫已经不再订阅这两份报纸。

特朗普指责《纽约时报》、《华盛顿邮报》和其它对自己时有批评性报道的媒体以"可怕"方式对待总统，并传播"假新闻"。

但批评者则指出，特朗普本人才是最大的"假新闻"传播者。据《华盛顿邮报》的核实统计，特朗普在上任后的1000天里，共有过13435条不实或引起误导的发言。

本周一（10月21日），特朗普对自己偏爱的电视台福克斯新闻说，《纽约时报》是一份"假报纸"，他不想在白宫读到它。估计白宫会停止订阅该报及《华盛顿邮报》。这两份报纸在国际上都享有盛誉。

 

叶宣/达扬（德新社、法新社等）

DW.COM

白宫记者会今后只能一人一问

白宫打算不再撤销CNN记者吉姆·阿科斯塔的记者证，但是将实施限制规定以防范记者和总统发生冲突。白宫记者协会予以反驳。 (20.11.2018)  

记者遭白宫驱逐 CNN状告特朗普违宪

美国有线电视新闻台（CNN ）记者在新闻发布会上与特朗普“互怼”被白宫取消采访资格后 ，CNN将总统告上法庭。特朗普与媒体之间的战争继续升级。 (14.11.2018)  

假信息网站赚大钱 专家建议限制广告

一项研究发现，假信息网站靠着广告收入创造了超过数亿美元的收入。尽管有讨论说要建立规章制度，但专家告诉德国之声，这个问题需要针对整个广告产业提出解方。 (23.09.2019)  

特朗普又想炒人鱿鱼！美联储成为眼中钉

据美国媒体周六披露，特朗普总统曾经问询过内阁成员，想了解自己是否有权解雇美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)。目前，美国股市低迷，而美联储升息防止经济过热的做法，已经多次引起特朗普的不满。 (23.12.2018)  

特朗普：福克斯不再为我们效力！

特朗普没有自己的“国家电视台”，但福克斯电视台一直对其报道正面积极。然而新近，特朗普对福克斯电视台为民主党人提供平台十分不满。 (29.08.2019)  

特朗普批谷歌搜寻不公 脸书推特也遭点名

美国总统特朗普指责谷歌(Google)搜索引擎总是显示他的负面新闻，并隐藏其他媒体的公正报导。虽然没有提供进一步的证据或是接下来的做法，但是他誓言将採取行动反击。 (29.08.2018)  

相关内容

US-Präsident Donald Trump

美国驻乌克兰外交官爆料 特朗普再受压 23.10.2019

围绕乌克兰电话丑闻，美国一外交官作出不利于特朗普的陈述，有可能给决计弹劾总统的民主党人提供了新弹药。特朗普本人则称自己正成为“私刑对象”。

USA PK Donald Trump und Scott Morrison

特朗普深陷“电话门” 一波未平一波又起 01.10.2019

美国总统特朗普继续受到压力。涉及乌克兰“电话门”，国会民主党阵营发出更为强硬的威胁声调；媒体则爆料，特朗普此前还曾敦促其它国家政府对他个人提供支持。

USA Vorbereitung zur Nationalfeiertag

特朗普式美国独立日庆典引争议 04.07.2019

美国总统特朗普预定在7月4日的官方庆典上演讲。对这个非政治化的国庆日而言，此举很不寻常，引起不少人的愤慨。

广告

媒体看中国

Deutschland | Hongkong-Aktivist Joshua Wong mit Außenminister Heiko Maas (Reuters/Joshua Wong)

德语媒体：德中关系会迎来政冷经热吗？

德国《威悉信使报》报道德国外长马斯同香港民运代表黄之锋的见面导致德中外交被中方“雪藏”，《莱茵邮报》发表评论认为质疑中国“一带一路”经济战略应该是政界的责任，而不是经济界的任务。  