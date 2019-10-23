特朗普治“假新闻”新招：退订

批评性的媒体是美国总统特朗普的眼中钉。他最新的点子是，要求政府机构停止订阅某些报纸，其中包括《纽约时报》和《华盛顿邮报》。
（德国之声中文网）这两份报纸一直被特朗普称为"人民公敌"。现在，白宫希望联邦政府机构不再订阅这些报纸。白宫发言人格里沙姆（Stephanie Grisham）表示，"如果所有联邦政府机构不再继续订阅这些报纸，能够为纳税人节省一大笔开支--或达数十万美元"。
格里沙姆并没有说明，各政府部门将如何实施这个要求。《华盛顿邮报》援引政府官员报道，白宫正在拟定一份行政命令，要求联邦机构不再续订该报及《纽约时报》。据法新社报道，白宫已经不再订阅这两份报纸。
特朗普指责《纽约时报》、《华盛顿邮报》和其它对自己时有批评性报道的媒体以"可怕"方式对待总统，并传播"假新闻"。
但批评者则指出，特朗普本人才是最大的"假新闻"传播者。据《华盛顿邮报》的核实统计，特朗普在上任后的1000天里，共有过13435条不实或引起误导的发言。
本周一（10月21日），特朗普对自己偏爱的电视台福克斯新闻说，《纽约时报》是一份"假报纸"，他不想在白宫读到它。估计白宫会停止订阅该报及《华盛顿邮报》。这两份报纸在国际上都享有盛誉。
叶宣/达扬（德新社、法新社等）
美国有线电视新闻台（CNN ）记者在新闻发布会上与特朗普“互怼”被白宫取消采访资格后 ，CNN将总统告上法庭。特朗普与媒体之间的战争继续升级。 (14.11.2018)
一项研究发现，假信息网站靠着广告收入创造了超过数亿美元的收入。尽管有讨论说要建立规章制度，但专家告诉德国之声，这个问题需要针对整个广告产业提出解方。 (23.09.2019)
据美国媒体周六披露，特朗普总统曾经问询过内阁成员，想了解自己是否有权解雇美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)。目前，美国股市低迷，而美联储升息防止经济过热的做法，已经多次引起特朗普的不满。 (23.12.2018)