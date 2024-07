特朗普正式获共和党提名 副手万斯是谁？

(德国之声中文网)美国共和党週一(7月15日)在威斯康辛州密尔瓦基市中心召开为期3天的共和党全国代表大会(RNC),会中正式提名日前在竞选活动上遭遇枪击的前总统特朗普担任2024年总统大选候选人。

特朗普透过社群平台宣布,与他搭档的副手人选为39岁的俄亥俄州参议员万斯(J.D. Vance)。随后在15日晚间,特朗普也现身共和党大会,右耳包著纱布;这是他遇刺之后首度公开露面,并且与万斯同台。特朗普预计18日发表提名演说。

稍早,有数百名抗议者聚集场外。来自多个团体的活动人士举著标语,上面写著:“与巴勒斯坦站在一起”、“我们再也负担不起富人的费用”和“捍卫和扩大移民权利”。现场还有人举著支持堕胎权的标语。

万斯昔日曾批特朗普

根据纪录,万斯在高中毕业后加入美国海军陆战队,曾驻伊拉克服役。他曾在俄亥俄州立大学及耶鲁大学法学院求学,2013年获得法律博士学位,并于2016年出版《绝望者之歌》(Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis),内容以自身经验描述美国白人劳动阶层的生活,及该族群所面臨的社会问题。

该书后来改编为电影,不仅让万斯声名大噪,也被视为理解特朗普崛起现象,以及他为何能在美国中西部“铁锈带”地区吸引大量劳工阶级和农村白人选民支持的重要著作。

值得注意的是,万斯踏入政界之前曾发表“反特朗普”言论,批评特朗普“危险”且“不适任”美国总统。万斯的印度裔妻子也曾批评特朗普的种族主义言论。

《时代》杂志报道,万斯曾经在给法学院室友的信中,称特朗普可能是“美国版希特勒”。

2021年,万斯与特朗普会面后改观,并引述了特朗普担任总统期间的成就,并淡化了万斯过去的反特朗普言论。万斯2022年当选参议员后,更成为特朗普在国会中的坚定盟友,对于特朗普争议的行为及政策采取支持立场。

特朗普为何选择万斯?

《时代》杂志报道指出,对特朗普而言,万斯出自贫困家庭的背景让他与白人劳工阶级选民建立了真正的联系,与他的意识形态上也最为一致。

《福斯新闻》引述多位专家分析,认为万斯的出身和政治立场,有助于特朗普在工业衰退的“锈带”(Rust Belt)地区,争取到更多选民的支持。

《华尔街日报》则引述共和党籍众议院议长约翰逊(Mike Johnson)的说法:“特朗普需要一位具有创新理念,并有能力向每一位美国选民阐述这些理念的副总统,参议员万斯完全符合这项要求。”

万斯现年39岁,去年刚上任美国参议员,为畅销书《绝望者之歌》作者。图为2022年他与特朗普在造势场合同台。(资料照) 图像来源: Tom E. Puskar/AP/picture alliance

对中国立场强硬

万斯在多项议题上的立场展现出相当明确的保守民粹主义及“美国优先”主义,也多次强烈批评美国对乌克兰的军事援助,并支持限制移民政策、支持堕胎禁令、怀疑气候变迁等。

万斯成为参议员后,在中国问题上是直言不讳的批评者。今年3月,万斯曾支持一项立法,该法要求若中国政府不遵守国际贸易法,将切断中国政府与美国资本市场的联系。

他在接受美国媒体CBS采訪时,亦表态支持美国政府针对中国进口的商品加征关税,认为中国对美国的就业及商业构成不公平的威胁。

万斯主张,对中国产品加征关税就像是在说,“我们要惩罚你们在中国使用强迫劳动,又把那些产品进口到美国来”。

图为万斯在今年6月,特朗普与拜登结束首场电视辩论后受访(资料照) 图像来源: Marco Bello/REUTERS

除了对中加征关税外,万斯也关注中国对美国关键基础设施的潜在影响。他在今年5月致函美国网络安全和基础设施安全局(CISA),表达对“伏特台风”(Volt Typhoon)黑客团体的关切。

此外,万斯曾对美国过度依赖台湾芯片制造表达担忧。今年4月他曾表示,“如果台湾落入中国手中,会导致这个国家(美国)陷入大萧条”,支持在美国境内制造更多武器,以利在台海发生武装冲突时协助台湾。

《纽约时报》上个月也刊登与万斯的专栏对话;对于若台湾受到中国攻击,美国是否该护台一事,万斯认为美国对台政策实际上是一种“战略模糊政策”。

他表示:“我认为我们应该先让中国难以占领台湾。诚实的答案是,我们会等到他们攻击后再搞清楚该怎么办。现在可以控制的,是让他们如果入侵台湾会付出高昂代价。但我们没有这么做,因为我们把武器都送去乌克兰,而不是台湾。”

(综合报道)

