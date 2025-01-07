特朗普欲购格陵兰岛 其子前往“视察”

特朗普长子周二访问格陵兰岛，据称性质为私人访问，是为其播客拍摄视频内容。其父、当选总统特朗普此前曾数次表达希望将格陵兰岛纳入美国版图的意愿。

小特朗普抵达格林兰岛 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（德国之声中文网）特朗普长子小特朗普（Donald Trump Jr.）于本周二（1月7日）访问丹麦属地格陵兰岛。特朗普前不久再次提议应将该岛纳入美国领土。

当选总统特朗普本周一（1月6日）在其社交平台 “真相社交”（Truth Social） 上证实其长子出访格陵兰岛一事，并发帖称：“我听说格陵兰人民支持‘让美国再次伟大’（MAGA）。我的儿子小特朗普以及各位代表将前往当地，参访那里最壮丽的地区和景点。”

他在帖子中写道：“格陵兰是一个不可思议的地方，如果成为我们国家的一部分，其人民将极大地受益。我们会保护、珍视它，使他免受这个残酷世界的侵害。让格陵兰再次伟大（Make Greenland Great Again）！”

据知情人士向美联社透露，小特朗普将在格陵兰岛逗留一日，为其播客拍摄视频内容。小特朗普是其父亲政策的支持者，但表示不会加入新一届政府。

丹麦外交部表示已获悉此次访问，但表示：“由于这不是一次正式的美国访问，丹麦外交部对此没有进一步评论”。

特朗普为何对购岛感兴趣？

这已并不是特朗普第一次表达对购买格陵兰岛的兴趣。早在其第一任期内的2019年，特朗普就曾提出过类似主张。

特朗普在2024年12月再次表示“出于对国家安全和全球自由的考虑，美国认为拥有和控制格陵兰岛是绝对必要的”。

对此，格陵兰总理埃格德（Mute Egede）回应称：“格陵兰岛是我们的。我们不出售，也永远不会出售。” 但他表示，政府对经济合作持开放态度。

格陵兰总理埃格德（Mute Egede）回应特朗普购岛主张：“格陵兰岛是我们的。我们不出售，也永远不会出售。” 图像来源: LEIFF JOSEFSEN/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images

埃格德及其他领导人亦表示，希望推动格陵兰从前殖民统治国丹麦独立出来。

格陵兰外交事务负责人莱斯特（Mininnguaq Kleist）向丹麦公共电视台DR表示，小特朗普此次来访没有安排与任何政府官员的会晤，此行的性质也并未被告知，因此这是一次私人访问。

本周一（1月6日），特朗普的亲密顾问、亿万富翁马斯克在社交媒体X上发贴称：“格陵兰人民应该决定他们自己的未来，我认为他们希望成为美国的一部分！”

格陵兰追求独立

丹麦自治领地格陵兰岛位于大西洋与北冰洋之间，约80%的面积被冰雪覆盖。人口约为57,000人，与德国下萨克森州哈默尔恩市（Hameln）相当。

格陵兰岛拥有丰富的矿产资源以及石油和天然气储量，从地理上属于北美洲。也是一个大型美国军事基地的所在地。格陵兰拥有自己的议会和政府。今年将举行新的选举。

格陵兰政府正在努力争取从丹麦独立。总理埃格德在2025新年讲话中重申希望推动格陵兰脱离前殖民国丹麦独立，但并未提及美国。

（路透社 美联社 法新社 德意志广播等）

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