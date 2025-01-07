特朗普欲购格陵兰岛 其子前往“视察”2025年1月7日
（德国之声中文网）特朗普长子小特朗普（Donald Trump Jr.）于本周二（1月7日）访问丹麦属地格陵兰岛。特朗普前不久再次提议应将该岛纳入美国领土。
当选总统特朗普本周一（1月6日）在其社交平台 “真相社交”（Truth Social） 上证实其长子出访格陵兰岛一事，并发帖称：“我听说格陵兰人民支持‘让美国再次伟大’（MAGA）。我的儿子小特朗普以及各位代表将前往当地，参访那里最壮丽的地区和景点。”
他在帖子中写道：“格陵兰是一个不可思议的地方，如果成为我们国家的一部分，其人民将极大地受益。我们会保护、珍视它，使他免受这个残酷世界的侵害。让格陵兰再次伟大（Make Greenland Great Again）！”
据知情人士向美联社透露，小特朗普将在格陵兰岛逗留一日，为其播客拍摄视频内容。小特朗普是其父亲政策的支持者，但表示不会加入新一届政府。
丹麦外交部表示已获悉此次访问，但表示：“由于这不是一次正式的美国访问，丹麦外交部对此没有进一步评论”。
特朗普为何对购岛感兴趣？
这已并不是特朗普第一次表达对购买格陵兰岛的兴趣。早在其第一任期内的2019年，特朗普就曾提出过类似主张。
特朗普在2024年12月再次表示“出于对国家安全和全球自由的考虑，美国认为拥有和控制格陵兰岛是绝对必要的”。
对此，格陵兰总理埃格德（Mute Egede）回应称：“格陵兰岛是我们的。我们不出售，也永远不会出售。” 但他表示，政府对经济合作持开放态度。
埃格德及其他领导人亦表示，希望推动格陵兰从前殖民统治国丹麦独立出来。
格陵兰外交事务负责人莱斯特（Mininnguaq Kleist）向丹麦公共电视台DR表示，小特朗普此次来访没有安排与任何政府官员的会晤，此行的性质也并未被告知，因此这是一次私人访问。
本周一（1月6日），特朗普的亲密顾问、亿万富翁马斯克在社交媒体X上发贴称：“格陵兰人民应该决定他们自己的未来，我认为他们希望成为美国的一部分！”
格陵兰追求独立
丹麦自治领地格陵兰岛位于大西洋与北冰洋之间，约80%的面积被冰雪覆盖。人口约为57,000人，与德国下萨克森州哈默尔恩市（Hameln）相当。
格陵兰岛拥有丰富的矿产资源以及石油和天然气储量，从地理上属于北美洲。也是一个大型美国军事基地的所在地。格陵兰拥有自己的议会和政府。今年将举行新的选举。
格陵兰政府正在努力争取从丹麦独立。总理埃格德在2025新年讲话中重申希望推动格陵兰脱离前殖民国丹麦独立，但并未提及美国。
（路透社 美联社 法新社 德意志广播等）
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