特朗普：某国留学生几乎个个是间谍

(德国之声中文网）正在休假中的美国总统特朗普周二晚间在新泽西州其私人高尔夫俱乐部内同十多名美国商界名流和白宫高级幕僚共进晚餐，而席间主要话题都同中国有关。

美国新闻网站"Politico"援引一名出席晚宴者的话报道称，特朗普对在场的商界领袖表示，中国国家主席习近平推行的"一带一路"计划有可能会扰乱世界经济，是对别国的一种"侮辱"。特朗普明确表示，他不希望该计划继续下去，他也曾当面对习近平表达过这一观点。

迄今为止，美国官方和特朗普总统本人对中国的"一带一路"计划一直缺乏明确的立场表述。不过，2017年 "一带一路"国际合作高峰论坛在北京举行，美国派出了以特朗普总统特别助理、白宫国安会亚太事务高级主任波廷格为首的团队参会。当时曾有中国学者将这一举动解读为，"一带一路"合作倡议提出以来，美国官方给予的最为积极的回应。"

《华尔街日报》八月六日报道称，美国财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）和国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）收到了一份16名参议员联署的信件。信中称："鉴于IMF可能在未来数月向巴基斯坦提供救助，我们希望以下问题得到答复。作为IMF最大出资国，美国如何能够利用自身影响力，来确保资金救助可以阻止'一带一路'项目继续下去，或是防止新的'一带一路'项目启动？"

信的内容已经得到了美国财政部的确认。IMF的一位发言人在回应《华尔街日报》的质询时表示："IMF在决定给一国贷款时，一贯会进行严格的债务评估"。对于有关国家从IMF贷款以偿还中国债务的担忧，中国外交部发言人耿爽7月31日在例行记者会上表示："我想IMF在与有关国家开展合作的时候，有自己的标准和操作规则，我相信他们会妥善地处理"。

特朗普总统在周二的晚宴期间还表示，他的首要任务是阻止中国通过不公平贸易获得好处。Politico网站援引了解特朗普想法的人报道称，中国对美国的关税措施施加报复令特朗普感到吃惊和愤怒。

今年四月，特朗普还曾发表推文称，他和习近平是永远的朋友，这一点无论中美贸易争端出现什么问题都不会改变。他还表示，他非常看好中美两国的未来。

Politico的报道还称，"特朗普在晚宴期间还以不具名的方式谈到'从这个国家来的每一个留学生几乎都是间谍。'在场的人都清楚，特朗普这里明显指的是中国。"

今年2月13日，美国联邦调查局(FBI)局长克里斯托弗暲自诓我樵呵楸ㄎ被岬奶せ岜硎荆褐泄那楸ㄊ占哒?"瞄准"美国各地的学术机构。而今年五月，美联社曾报道称，今后到美国大学研读某些高科技专业的中国留学生将只能获得一年的签证。这些专业包括机器人技术、航空和高科技制造业，并且都是北京宣布的"中国制造2025"计划中的重要行业。一般认为，这项签证新措施是特朗普政府反制中国据信大规模偷窃美国知识产权努力的一部分。