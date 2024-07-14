特朗普枪击案现场都发生了什么？

美国前总统特朗普7月13日傍晚在宾州比兹堡以北50公里的巴特勒小镇参加竞选集会时遭遇枪击，右耳受伤。现场观众一人中弹身亡，另有两人受伤。现场到底发生了什么？凶手是谁？安保措施有什么漏洞？多名目击者向媒体介绍了当时的情况。

（德国之声中文网）7月13日傍晚6时许，特朗普步入宾州1.3万人小镇巴特勒（Butler）的露天竞选集会会场。天气炎热，特朗普身着西服，没有系领带，头戴印着"Make Amrican Great Again"(让美国再次伟大)的红色棒球帽。6点零8分，特朗普刚刚开始演讲后不久，突然传来几声枪响。特朗普捂了一下右耳，接着蜷身躲到演讲台后。观众席中许多听众也本能地蹲下或俯身。几名特警人员立刻冲上讲台保护特朗普并查看他的情况，人群中传来惊恐万分的尖叫声。片刻之后，特朗普再次站起来，周围都是安全人员。他举起右手，口中喊着"fight"(战斗）。在被护送走下讲台前，特朗普还继续挥舞拳头，呼吁战斗。人群中响起一片欢呼。

宾夕法尼亚州共和党参议员候选人戴夫·麦考密克（Dave McCormick）当时与特朗普一起坐在台上。他向美联社表示："每个人都跪下来或俯下身……每个人都意识到这是枪声。"麦考密克还说，他看到坐在讲台后面几排座位上的一名观众中弹。

59 岁的现场观众布莱克·马内尔 (Blake Marnell) 告诉《卫报》，特朗普当时正在谈移民问题。他说，他先听到一些杂音，直到看见特勤局特工的反应才意识到是枪声。

特朗普受伤后被特勤局特工扶起来，脸上可见血迹 图像来源: Gene J. Puskar/AP Photos/picture alliance

37岁的尚恩·切舍尔（Shane Chesher）当时就坐在特朗普身后。他对路透社表示，"声音听起来砰、砰、砰的。我一开始以为是恶作剧，像放烟花一样。但很快事情变得真实起来，特朗普总统倒下了，特勤局赶来，更多的枪声响起。"他说，他身边的孩子都在尖叫。"每个人都惊慌失措，一片混乱。"切舍尔是从家乡匹兹堡赶来参加集会的，他在那里负责教堂的维护工作。他说，看到周围惊恐万分的孩子，他开始念祈祷文，其他人也加入进来，祈祷让人们平静下来。

当时在集会现场的德克萨斯州农业部专员西德·米勒（Sid Miller）告诉《纽约时报》，枪击开始时，现场有些混乱，当人们意识到发生了什么事后，都纷纷趴到地上。米勒距离讲台只有 10 米左右，他回忆说，特朗普受到特勤局官员的保护，执法人员大喊让人们趴下。有些人四处张望，试图弄清楚枪声是从哪里来的。后来，有人开始哭泣，米勒看到一名中弹者流血不止。

特朗普突遭枪击 目击者称：枪手就在屋顶上 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

一人头部中弹死亡

集会上的一名医生詹姆斯·斯威特曼 (James Sweetman) 当时去帮助了一名头部中弹的受害者。斯威特曼告诉哥伦比亚广播公司 (CBS)，他在其他人的帮助下对这名看上去30多岁的男子进行了急救，但该男子已没有了脉搏。受害者后被直升机送走。

在现场报道该活动的记者说，他们当时躲到了桌子底下。在场听特朗普演讲的消防员戴夫·沙利文（Dave Sullivan）告诉美联社，子弹在看台周围乱飞，一颗子弹击中了扬声器，之后一片混乱："我们听到枪声，之后看到连接扬声器的液压管线喷出液体，然后扬声器开始倒塌。"

在特朗普集会枪击现场，许多人受到惊吓。观众席中1人中弹身亡，两人受重伤。 图像来源: Brendan McDermid/REUTERS

社交媒体上的视频显示，当特勤局特工将特朗普扶起来，他看起来安然无恙时，人群爆发出疯狂的欢呼声。"我们爱你，特朗普，"一名男子喊道。其他人开始高呼："美国，美国。"

安保遭质疑

美国特勤局称，枪手嫌疑人是从会场外的高处开的枪，枪手后被击毙。一名名叫格雷格·史密斯（Greg Smith）的目击者告诉英国广播公司，在枪击事件前几分钟，在集会场地外听特朗普演讲的他看见一名枪手持步枪爬上场外一栋建筑屋顶，于是紧急向警察报告枪手所在位置。但警察似乎忽视了他的警告，屋顶的斜坡让他们看不到枪手。史密斯说，他当时还在想，为什么特朗普还在演讲，为什么人们不把他从讲台上拉下来。"之后的事情你们都知道了，传出5声枪响"，史密斯说。他还表示，他亲眼看见特勤局特工击毙了枪手。

另一名41岁的男子本·马瑟 (Ben Maser) 当时也在集会场外。他看到屋顶上的那名男子并告诉了警察，警察于是过去查看。

据《纽约时报》报道，人群中的一些人注意到，在枪击事件发生前不久，在一个谷仓顶上的执法狙击手开始活跃起来。54 岁的集会参加者克雷格·赛勒斯 (Craig Cyrus) 告诉《纽约时报》，他看到狙击手使用双筒望远镜， "然后他们拿起了枪"。

特工在枪声响起后冲上演讲台保护特朗普 图像来源: Evan Vucci/AP Photos/picture alliance

枪手是谁？

美国联邦调查局已确认了枪手的身份。该男子是一名20岁美国人，名叫托马斯·马修·克鲁克斯 (Thomas Matthew Crooks)，来自宾夕法尼亚州位于巴特勒以南约70 公里的小镇伯特利公园（Bethel Park）。根据选举委员会的记录，他17岁时向政治团体ActBlue捐赠了 15 美元。该组织为左翼政治家及民主党政治家等筹集资金。据通讯社报道，克鲁克斯在选举登记册上被记录为共和党人。他的作案动机尚不清楚。托马斯·马修·克鲁克斯的父亲马修·克鲁克斯 (Matthew Crooks) 向CNN表示，他正在试图搞清发生了什么。在与调查人员交谈后他才会谈论他的儿子。

福斯娱乐旗下的TMZ新闻网站发布的一段视频显示，枪手嫌疑人--一名手持步枪的男子趴在屋顶上。据美国媒体报道，袭击者手持的是AR-15半自动步枪。

警方在枪手托马斯·马修·克鲁克斯的住所外展开调查 图像来源: Kyle Mazza/Anadolu/picture alliance

(综合报道）

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