特朗普：未来“很可怕”死者“会很多”

（德国之声中文网）"我们正迎来一个非常可怕的时期，"特朗普于当地事件周六晚在白宫记者会上表示，"会死很多人。"这位美国总统表示，这将是"我们可能从未见过的数字，一战、二战都没有见过的（死亡）数字"，称未来两周可能是最糟糕的。





目前全世界范围内，美国新冠病毒的感染人数最多。截至周日早间，根据约翰·霍普金斯大学数据，美国已经有超过31.1万人感染，超过8400人病亡。

每天2600人病亡？

尽管目前美国采取了严格的社会隔离措施，但据专家们预测，未来10天美国新冠疫情的病亡人数还将继续增加。在新闻会上，特朗普的顾问、白宫新冠疫情协调员伯克斯（Deborah Birx）再次提到了西雅图华盛顿大学IHME研究所的计算模型。根据该模型，截至4月中旬，美国每天的死亡人数可能会增加到约2600人，4月底，病亡人数将增加到7万，到6月达到9万同时疫情平稳下来。

目前世界上共有大约6.5万人因新冠疫情病亡，其中死亡人数最多的国家是意大利和西班牙。

在美国，目前纽约州和同名大都市是"重灾区"。截至目前，已经有大约11.3万已知感染病例，大约3600人病亡。州长安德鲁·古莫（Andrew Cuomo）表示，该州正在为即将到来的疫情高潮做准备，希望在各项措施下纽约能尽快度过疫情。"我希望结束这一切，"他说。这位州长的亲弟弟、CNN主播克里斯·古莫（Chris Cuomo）目前也确诊感染新冠病毒。



王凡/安静（路透社，美联社，德新社）