（德国之声中文网）美国前总统特朗普有了新工作：现年 75 岁的他和儿子小唐纳德·特朗普将在美国时间本周六（9月11日）晚间现场解说前重量级世界冠军霍利菲尔德（Evander Holyfield）和巴西格斗高手贝尔福特（ Vitor Belfort ）之间的拳击赛。

特朗普在流媒体电台Fite TV上表示，“我喜欢伟大斗士和伟大战斗。 非常期待在周六晚上亲历两者，并分享我的看法。你们可别错过这一特别事件。”

昂贵的乐趣

比赛安排在佛罗里达州举行——在好莱坞的硬石酒店（Hard Rock Hotel ）和赌场，由FiteTV直播，电视观者需付费 49.99 美元。人们将有机会了解到，去年 11 月被选下的这位共和党人到底有多少（拳击）专业知识。

不管怎么说，特朗普对拳击运动绝不陌生：当年，他在赌博圣地——大西洋城拥有自家赌场，举办过多场拳赛。

霍利菲尔德的最后一战已过去10年。其实，本周六拳赛本安排立意卷土重来的拳击传奇人物德拉霍亚（ Oscar De La Hoya ）对阵贝尔福特。不料，48 岁的德拉霍亚突染COVID-19新冠，无法参加。58 岁的霍利菲尔德遂获机会，替补上场。

（德新社，法新社）

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