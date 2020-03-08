特朗普最大的敌人叫新冠病毒

（德国之声中文网）特朗普在椭圆形办公室发表的讲话颇显紧张，但也在人们的预料之中：在这位美国总统最初将新冠病毒轻松地称为"很快便会过去的流感"后，本周三（3月11日），他便语出惊人：禁止欧洲人入境，英国人除外。

此举并不让人意外：如此前一样，特朗普仍注重闭关，要"美国优先"，管制入境。这一回，或许真能至少延缓病毒的传播，从而不致使美国卫生系统难以为继，发生崩溃。

因为，数天来让特朗普也渐渐明白了的一点是，不仅是起初缓慢、后来急速扩展的疫情带来的后果让人担心，只要看一眼意大利和中国，就会清楚，美国很快会面临何种威胁。而看一眼股市走向和就业市场，特朗普现在就该明白，病毒不仅对他的选民构成一个健康问题，而且也构成一个经济问题，这便会危及他的再度当选。

特朗普的措施"完全不合适"

为扶持经济和就业，特朗普计划进一步降息、降收入税。在华盛顿McCourt 学院国家法学教授马克·罗姆（Mark Rom）看来，特朗普所计划的这些措施"完全不合适"。他认为，远为重要的是，替众多没有医保的国民设身处地想一想，实行病休付薪制。

然而， 有关此事，这位现任总统迄今未著一词。罗姆教授指出，另外，特朗普所计划的减税措施将使金钱流入不当之手。他批评说，特朗普此举不是帮助弱者，而是高收入者，需要帮助的人得不到任何实惠。

在与爱尔兰总理瓦拉德卡（Leo Varadkar）共同举行的记者会上，特朗普强调，对于他，"人为因素"仍比冠状病毒危机造成的经济后果重要。然而， 特朗普完全知道，自己的大多数支持者看重他的是什么：若事关就业和经济政策，多数美国人迄今信任他更能代表选民的利益行动。尽管民意调查总结果对他不利，但到目前为止，这是特朗普在接受询问的选民中稳定获得好评的唯一领域。

最大敌手

然而， 新冠病毒却重创美国经济，股指也像2008年全球金融危机爆发时一样狂泻。人们忧心忡忡，忧虑卫生危机导致下一个金融危机。

正是这一境况引发特朗普营垒陷入恐慌：此前一直攀高股指受到退休人员和千百万美国人由衷欢迎，他们的养老金在很大程度上依靠股市。因此，股市崩盘是特朗普的最大敌人。

特朗普迄今以降税、经济刺激及其它短期措施回应国民经济问题。他以这种方式使美国避免了经济衰退。现在，冠状病毒却让他无法以迄今的手段解决问题。

罗姆教授表示，特朗普总统的政治强项不再有效了，现在需要的是能让美国人安心，让人们看到，总统有能力控制局面，然而，特朗普恰恰无法向国人传达出这一感觉。

无论是缺乏医保、股指下降、还是薪资缩水，甚至大规模失业：若特朗普不能保护国民不受冠状病毒疫情的冲击，那么再度把票投给他的最重要理由也就不存在了。