 特朗普最大的敌人叫新冠病毒 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.03.2020

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时政风云

特朗普最大的敌人叫新冠病毒

最初的轻描淡写后，特朗普总统在美国新冠病毒应对政策上来了个一百八十度大转弯。人们都清楚：最终，病毒将决定选民的取向。

USA Washington Donald Trump im TV bei seiner Rede zum Coronavirus (Reuters/J. Redmond)

特朗普对全国发表疫情危机讲话：周三的惊人之语

（德国之声中文网）特朗普在椭圆形办公室发表的讲话颇显紧张，但也在人们的预料之中：在这位美国总统最初将新冠病毒轻松地称为"很快便会过去的流感"后，本周三（3月11日），他便语出惊人：禁止欧洲人入境，英国人除外。

此举并不让人意外：如此前一样，特朗普仍注重闭关，要"美国优先"，管制入境。这一回，或许真能至少延缓病毒的传播，从而不致使美国卫生系统难以为继，发生崩溃。

因为，数天来让特朗普也渐渐明白了的一点是，不仅是起初缓慢、后来急速扩展的疫情带来的后果让人担心，只要看一眼意大利和中国，就会清楚，美国很快会面临何种威胁。而看一眼股市走向和就业市场，特朗普现在就该明白，病毒不仅对他的选民构成一个健康问题，而且也构成一个经济问题，这便会危及他的再度当选。

特朗普的措施"完全不合适"

为扶持经济和就业，特朗普计划进一步降息、降收入税。在华盛顿McCourt 学院国家法学教授马克·罗姆（Mark Rom）看来，特朗普所计划的这些措施"完全不合适"。他认为，远为重要的是，替众多没有医保的国民设身处地想一想，实行病休付薪制。

Deutschland Frankfurt Coronavirus | Einreiseverbot USA (Getty Images/T. Lohnes)

一架民航班机从法兰克福飞往美国：对欧洲人实施为期30天入境禁令

然而， 有关此事，这位现任总统迄今未著一词。罗姆教授指出，另外，特朗普所计划的减税措施将使金钱流入不当之手。他批评说，特朗普此举不是帮助弱者，而是高收入者，需要帮助的人得不到任何实惠。

在与爱尔兰总理瓦拉德卡（Leo Varadkar）共同举行的记者会上，特朗普强调，对于他，"人为因素"仍比冠状病毒危机造成的经济后果重要。然而， 特朗普完全知道，自己的大多数支持者看重他的是什么：若事关就业和经济政策，多数美国人迄今信任他更能代表选民的利益行动。尽管民意调查总结果对他不利，但到目前为止，这是特朗普在接受询问的选民中稳定获得好评的唯一领域。

最大敌手

然而， 新冠病毒却重创美国经济，股指也像2008年全球金融危机爆发时一样狂泻。人们忧心忡忡，忧虑卫生危机导致下一个金融危机。

USA New York Wall Street Starker Kurseinbruch wegen Coronavirus (Getty Images/J. Moon)

纽约股市下跌：忧虑金融危机

正是这一境况引发特朗普营垒陷入恐慌：此前一直攀高股指受到退休人员和千百万美国人由衷欢迎，他们的养老金在很大程度上依靠股市。因此，股市崩盘是特朗普的最大敌人。

特朗普迄今以降税、经济刺激及其它短期措施回应国民经济问题。他以这种方式使美国避免了经济衰退。现在，冠状病毒却让他无法以迄今的手段解决问题。

罗姆教授表示，特朗普总统的政治强项不再有效了，现在需要的是能让美国人安心，让人们看到，总统有能力控制局面，然而，特朗普恰恰无法向国人传达出这一感觉。

无论是缺乏医保、股指下降、还是薪资缩水，甚至大规模失业：若特朗普不能保护国民不受冠状病毒疫情的冲击，那么再度把票投给他的最重要理由也就不存在了。

  • Bundeskanzlerin Merkel in China (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    德国总理在武汉

    2019年，联邦德国总理默克尔还访问过德国汽车配件供应商伟巴斯托（Webasto）在武汉的工厂。据该企业说，“不能排除对全球汽车供应链的影响”，在武汉的这家厂子已经关闭。由于若干职工被确诊感染了新型冠状病毒，在德国总部的近千名雇员目前“在家工作”。

  • Symbolbild Einmalwaschlappen (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    少有的情况

    一家化学康采恩看到了机会：市场对朗盛（Lanxess）的消毒剂Rely+On Virkon的需求增加。朗盛称，这一消毒剂被用来对硬表面和器具作消毒处理，能有效对付冠状病毒，尤其在中国的使用增加。该公司正全力以赴，尽快增加供应。

  • Digitale Subtraktionsangiographie | Nexaris Therapy Suites (Siemens Healthineers)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    跟不上病毒

    不过，近期来处于低迷状态的西门子医疗技术公司则不认为对其X射线设备和CT扫描器械的需求会加大。西门子医疗技术工程公司董事长蒙塔格（Bernd Montag）表示，他无意高估短期内在这方面做大生意的可能性，因为，一切还需要时间，而“那病毒来得快，去得也快”。

  • China | McDonalds Filiale (picture-alliancedpa/imaginechina/Y. Xuan)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    零售商和餐饮业

    肯德基（KFC）、百盛中国必胜客（Pizza Hut von Yum China）等速食业连锁店和瑞幸咖啡（Luckin Coffee）目前关门；瑞典时装品牌H&M在中国关闭了约45家分店；牛仔服生产商Levi Strauss关闭了约一半商店。不过，专家们相信，影响最终将是有限的，相关生意现在将主要在网上进行。

  • China Paul Pogba beim Adidas Promo-Event (picture-alliance/dpa/Stringer/Imaginechina)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    没时间看球

    和美国竞争对手耐克一样， 德国的体育用品生产商阿迪达斯业暂时关闭了众多商店。此外，该康采恩还会仔细观察特许经营商店的境况。阿迪达斯称，对影响作出估计目前还为时尚早，不过，像球星博格巴（Paul Pogba）2017在香港那样的大型宣传活动现在无论如何是不会办了

  • China 2019 Volkswagen in der Provinz Xinjiang | Teststrecke SAIC Volkswagen in Turpan (Imago Images/Xinhua)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    汽车生产商尤其受威胁

    汽车专家杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）表示，尤其对德国汽车制造商而言，疫情有“巨大经济影响”。大众（Volkswagen）在华33个工厂（本图所示为在新疆的一条试车道）及合资企业暂时歇业至本周末。不过，大众称，已计划的交货不受影响。

  • Mercedes-Maybach auf Automesse in Peking (picture alliance/dpa)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    没人躲得过

    在戴姆勒（Daimler）那里（此图所示为迈巴赫车在北京车展上），下周一起，在华生产线将恢复运行。不过，戴姆勒将强化“在家工作”；宝马（BMW）亦预期于下周一重启在沈阳的生产线和销售领域的办公室工作，销售人员们部分时间里将在家工作。

  • Die meistverkauften Autos der Welt 2013 (picture-alliance/dpa)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    本田倍加小心

    日本汽车生产商本田（Honda）延长关闭其和中国生产商东风合作的武汉汽车工厂期限至2月13日。该公司一名发言人表示，何时恢复开工，尚不清楚，公司方面将遵循地方当局的规定。

  • China Shanghai Automesse 2019 (Reuters/Aly Song)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    缺补给

    疫情将使全球供应链面临越来越大的问题。汽车业是一个好例子。韩国生产商现代本周就将暂停国内生产线，原因：通常在中国生产的配件短缺。分析人士相信，众多企业都会遇到类似问题。

  • Messe Frankfurt Ambiente - Polnisches Designstudio Tre Product (Dagmara Jakubczak)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    中国人足不出户

    在德国也已可感觉到限制：由于传染危险，在法兰克福举办的国际春季消费品博览会"Ambiente"的参观人数将减少。博览协会一名发言人指出，这从来自中国的航班明显减少中即可得出这一结论。汉莎和其它航空公司中止了飞往大陆中国的航线。

  • Frankfurt Flughafen Quarantänehalle für Corona-Evakuierte (Getty Images/AFP/Y. Schreiber)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    有备无患

    在法兰克福机场已设置了一个用于因冠状病毒而从中国接回的人士的隔离场所。多数从中国来的乘客大都在法兰克福降落（2018年超过100万人次）。与德国对接的中国最重要机场分别位于北京、上海、香港。与武汉的直接往返航班已经停止。


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美对欧洲发布30天旅行禁令 中国表达乐观

在全球疫情正式进入大流行阶段，世界多国升级疫情管制措施，美国宣布对欧洲颁布30天旅行禁令。这让美股再次“跳水”，本周第二次触发熔断。与此同时，中国宣布该国本轮疫情流行高峰结束。权威学者钟南山乐观表示，全球疫情有望在6月告终。 (12.03.2020)  

德语媒体：疫情大考 中国美国都不及格

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IMF呼吁团结抗疫 专家预测全球大衰退

美股9日出现23年来首次暂停交易，并启动熔断机制。这也是华尔街史上出现最大逾2千点单日跌幅。全球决策者正商讨缓解恐慌的方式以免股市崩盘。 (10.03.2020)  

美联储紧急降息 世银释出120亿抗疫

新冠疫情已然对经济造成冲击，甚至可能比2008年金融危机还要严重。美国采取了几项措施缓解，世界银行也释出紧急资金，希望帮助各国度过难关。 (04.03.2020)  

新冠疫情扩散无法挡 多个行业与景点受波及

全球新冠疫情周四持续对各地的许多产业造成影响，美国各大运动联盟都宣布取消赛程或延后赛季，欧洲的病亡案例则是持续攀升。多国宣布关闭学校，希望藉此阻止新冠疫情持续扩散。 (13.03.2020)  

新冠病毒撼动经济 道琼指数大跌逾千点

虽然世界卫生组织提醒各国，新冠病毒的疫情还未达到「大流行」的标准，但是病毒走向国际已然引发恐慌，群众情绪直接反映在股市上。 (25.02.2020)  

新冠病毒：哪些行业已经受创

源起中国湖北省会武汉的新型冠状病毒危及全球经济。虽有少数企业看到了机会，大多数行业却已经受创。 (08.02.2020)  

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世界卫生组织对将2019冠状病毒疫情从流行病升级为全球大流行病，表明该疫情已在全球广泛传播。这会对中国经济乃至全球经济带来怎样的影响？为此德国之声采访了华东理工大学商学院经济学教授、宏观经济学者沈凌。

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评论分析

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专访：“如果病人如海啸一般涌来 多少ICU都不够用”

意大利米兰大学麻醉师吉亚科莫·格拉塞利博士（Giacomo Grasselli）目前负责疫情重灾区伦巴第地区的重症加护病房（ICU）协调网络工作。他说，伦巴第地区医疗系统因病毒感染病例太多而不堪重负。  