 特朗普曾邀请金正恩乘“空军一号” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.02.2021

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时政风云

特朗普曾邀请金正恩乘“空军一号”

据英国广播公司日前（2月21日）报道，两年前，河内峰会后，美国前总统特朗普曾向朝鲜领导人金正恩提供乘坐总统专机“空军一号”回平壤的机会，但遭拒绝。

Vietnam Hanoi | Treffen Kim Jong-Un und Donald Trump

2019年2月28日，特朗普与金正恩在越南河内会晤

（德国之声中文网）英国广播公司的一部纪录片中显示，特朗普和金正恩之间先有一场不乏相互威胁的口水战，随后，又出现非同寻常的外交往来，其中包括成为头条新闻的2019年河内峰会以及这位美国前总统“爱的”宣示。

不过，河内峰会未有任何实质性进展，因在减免制裁以及平壤愿以放弃什么作为回报的问题上无法弥合分歧，会谈进程陷入僵局，最终不了了之。

取名为《特朗普挑战世界》（Trump Takes on the World）的这一纪录片显示，河内峰会结束后，特朗普突然提出“连最老练的外交官都大吃一惊”的建议：金正恩可乘坐“空军一号”回家。

若金正恩果真接受了这一提议，则这位朝鲜领导人及一众随行人员将进入美国总统的专用公务机内，进入朝鲜领空，从而引发诸多安全问题。鉴于此，金正恩未予接受。

Deutschland Obama landet in Tegel

美国总统专机空军一号（资料图片）

“两小时到家”

DW.COM

朝鲜领导人金正恩在俄罗斯和普京交朋友的时后说起美国，埋怨美国在上次峰会「不怀好意」，可能会危及朝鲜半岛的将来。普京说，愿意与特朗普分享他与金正恩会谈的细节。

特朗普和金正恩的第二次会晤出人意料地提前结束，未达成任何协议。金正恩没有与美国总统一同与媒体见面便扬长而去。不过，特朗普并不认为这是一次失败的峰会。

朝鲜最高领导人金正恩应该会通过陆路方式抵达越南首都河内，并在那里同美国总统特朗普举行第二次会晤。媒体报道称，朝鲜的一个代表团检查了从中国通往越南的一条铁路的重点停靠站。

根据该纪录片，特朗普国家安全委员会首席亚洲专家马波廷格（Matthew Pottinger）告诉英国广播公司，“特朗普总统提出让金正日乘坐空军一号回家”。他透露，"总统知道金正恩费时多日乘火车经中国进入河内，总统说：'如你愿意，我可在两小时内就把你送到家’。 金正恩予以婉拒。”

为出席2018年在新加坡与特朗普的首次峰会，金正恩坐的是中国国航提供的飞机。北京致力于把平壤控制在其势力范围内，将其作为一种缓冲，使驻韩国美军远离中国边境。

是次峰会期间，特朗普曾邀请金正恩参观他的总统座驾——亦有“野兽”之称的价值150万美元的凯迪拉克，以彰显他们之间崭新的友好关系。

不过，金正恩上月公开表示，美国是核国家朝鲜的 "最大敌人"。他还称，无论 "谁执政"，华盛顿 "对朝鲜的敌视政策永远不会改变"。

朝鲜官媒迄今未称在去年大选中击败了特朗普的乔·拜登是现任美国总统。

 

凝炼/ 叶宣（路透社）

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