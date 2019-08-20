 特朗普曾要乌克兰总统收集拜登之子负面信息 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.09.2019

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时政风云

特朗普曾要乌克兰总统收集拜登之子负面信息

总统们有时在电话里谈论的内容令人惊讶。美国总统特朗普现在就证实，他与乌克兰领导人曾一起谈论其竞争对手拜登和他的儿子。

Donald Trump telefoniert (Reuters/J. Ernst)

他在滥权？

（德国之声中文网）对于美国总统特朗普与乌克兰总统泽连斯基的电话交谈引发争议一事，特朗普本人现在进行了表态。他承认，民主党政治家拜登和他的儿子亨特成为他们谈论的话题。特朗普说，谈论的内容是两人有可能卷入乌克兰的贪腐案件。同时，特朗普希望将引起高度争议的电话内容公开。

据媒体报道，特朗普于7月25日打电话给电乌克兰总统泽连斯基，要求他收集有关拜登儿子亨特的负面信息。据《华尔街日报》报道，美国总统在电话中"大约八次"试图引起泽连斯基对亨特·拜登活动的关注。自2014年拜登（Joe Biden）担任美国副总统之后，亨特·拜登曾在一家乌克兰天然气公司工作。为此，特朗普要求泽连斯基与他的纽约律师朱利安尼（Rudy Giuliani）合作。天然气公司据说曾发生过贪污腐败案件，但亨廷·拜登个人从未受到指责。朱利安尼上周末就发表声明说，特朗普是打过这样的电话。

"肆无忌惮的滥用权力"

拜登目前是民主党总统候选人中最有希望获胜的候选人。他有可能在2020年11月取代特朗普。这位民主党政客指责特朗普"肆无忌惮的滥用权力"，并要求公开电话内容。对此特朗普总统说："我想它已经被公布。"特朗普承诺，他没有做错任何事情。

 

李京慧 / 洪沙（法新社、AFP，ape）

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