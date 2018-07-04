特朗普曾提议军事打击委内瑞拉

据报道，去年，委内瑞拉局势加剧之时，美国总统特朗普曾向亲信顾问提出过实施军事入侵的建议。而且，他不止是与顾问们讨论过这一可能性。
（德国之声中文网）据美联社和美国有线电视新闻网CNN报道，美国总统特朗普去年８月曾首次提出对委内瑞拉实施军事打击的设想。根据该报道，当时，白宫举行会议，主题是美国对这个南美危机国家的进一步制裁；与会者中包括时任国务卿蒂勒森和国家安全顾问麦克马斯特。报道称，与会者们对特朗普的建议至为惊讶，并试图说服总统放弃这一打算。
军事打击的风险
他们警告说，一旦军事打击失利，将给地区带来无可估量的后果。他们指出，如果强以军事手段迫使委内瑞拉独裁者马杜罗就范，美国就有可能失去好不容易才从其它拉丁美洲国家政府那里获得的信任感。报道称，特朗普对他们的疑虑不以为然，而是指出历史上的成功例子，比如，1980年代美国对格林纳达和巴拿马的军事干预。
美联社和CNN的报道援引的是一名政府高官提供的信息。
报道称，此次会议后，特朗普显然也未放弃这一军事解决方案。此后不久，他在一次公开演讲中再度谈到了相关设想。此外，他还在联合国全体大会期间与多个拉丁美洲盟国领导人作过相关磋商。不过，这些国家均表示拒绝军事打击。
马杜罗呼吁军队保持警惕
作为对相关报道的反应，委内瑞拉总统马杜罗要求该国军队保持警惕。在本周三（7月5日）的一次军事集会上，马杜罗表示，事关"捍卫和平生活"，武装力量"一刻都不能懈怠"。他称，他曾怀疑，美国计划对委内瑞拉实施军事攻击，以获得委内瑞拉的巨大石油资源，现在，这一怀疑得到了证实。
在今年5月的选举中，马杜罗以远高于挑战者们的得票数获胜，确保自己蝉联总统，任期至2025年。不过，最重要反对党-民主团结联盟（MUD）抵制了投票。此次大选的参选率低于50％。马杜罗被指多年来在委内瑞拉淘空民主制。假手制宪大会，他使反对派占多数的议会事实上成为空架子。在此之前，反对派去年曾发动长达数月的示威抗议浪潮，遭当局镇压，有125人丧生。
委内瑞拉深陷经济危机多年。从2014年以来，作为委内瑞拉主要收入来源的原油价格陡降，导致这个南美国家资金匮乏、供应紧缺。今年一月，欧盟首次对加拉加斯政府的7名高官实施制裁，该国内政部长亦名列其中。
凝炼／石涛（美联社、CNN）