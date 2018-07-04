特朗普曾提议军事打击委内瑞拉

（德国之声中文网）据美联社和美国有线电视新闻网CNN报道，美国总统特朗普去年８月曾首次提出对委内瑞拉实施军事打击的设想。根据该报道，当时，白宫举行会议，主题是美国对这个南美危机国家的进一步制裁；与会者中包括时任国务卿蒂勒森和国家安全顾问麦克马斯特。报道称，与会者们对特朗普的建议至为惊讶，并试图说服总统放弃这一打算。

军事打击的风险

他们警告说，一旦军事打击失利，将给地区带来无可估量的后果。他们指出，如果强以军事手段迫使委内瑞拉独裁者马杜罗就范，美国就有可能失去好不容易才从其它拉丁美洲国家政府那里获得的信任感。报道称，特朗普对他们的疑虑不以为然，而是指出历史上的成功例子，比如，1980年代美国对格林纳达和巴拿马的军事干预。

美联社和CNN的报道援引的是一名政府高官提供的信息。

报道称，此次会议后，特朗普显然也未放弃这一军事解决方案。此后不久，他在一次公开演讲中再度谈到了相关设想。此外，他还在联合国全体大会期间与多个拉丁美洲盟国领导人作过相关磋商。不过，这些国家均表示拒绝军事打击。

马杜罗呼吁军队保持警惕

作为对相关报道的反应，委内瑞拉总统马杜罗要求该国军队保持警惕。在本周三（7月5日）的一次军事集会上，马杜罗表示，事关"捍卫和平生活"，武装力量"一刻都不能懈怠"。他称，他曾怀疑，美国计划对委内瑞拉实施军事攻击，以获得委内瑞拉的巨大石油资源，现在，这一怀疑得到了证实。

在今年5月的选举中，马杜罗以远高于挑战者们的得票数获胜，确保自己蝉联总统，任期至2025年。不过，最重要反对党-民主团结联盟（MUD）抵制了投票。此次大选的参选率低于50％。马杜罗被指多年来在委内瑞拉淘空民主制。假手制宪大会，他使反对派占多数的议会事实上成为空架子。在此之前，反对派去年曾发动长达数月的示威抗议浪潮，遭当局镇压，有125人丧生。

委内瑞拉深陷经济危机多年。从2014年以来，作为委内瑞拉主要收入来源的原油价格陡降，导致这个南美国家资金匮乏、供应紧缺。今年一月，欧盟首次对加拉加斯政府的7名高官实施制裁，该国内政部长亦名列其中。

贫困交加的委内瑞拉人 在垃圾箱中寻找食物 在德国，有一些致力于生态保护的人士也常常在超市旁的垃圾箱里寻找食物，但他们并非是出于贫穷，而是为了抗议浪费食品的行为。但是在委内瑞拉情况则不同。很多人迫于贫困不得不到街头的垃圾箱中寻找可以充饥的东西。

贫困交加的委内瑞拉人 空荡荡的冰箱和食品柜 委内瑞拉很多家庭中的冰箱和食品柜内几乎空空荡荡，只有几个已经打开的罐头筒和一些饮用水。在这个社会主义国家，粮食获得国家补贴，以便百姓能够负担得起。但是由于石油价格暴跌，政府已经没有了进口粮食的财力。

贫困交加的委内瑞拉人 到处是饥荒 有人在首都加拉加斯的一堵墙上喷写了“Hambre”一词，西班牙语的意思是饥饿，下面的“Dictadura”意思是专制。委内瑞拉深陷政治和经济危机不能自拔。连月来该国面临着银行破产的威胁。自从亲总统的委内瑞拉最高法院宣布取缔议会权力之后，美国对该国实行了经济制裁。

贫困交加的委内瑞拉人 援助组织难以招架 虽然委内瑞拉土壤肥沃，但是该国大部分粮食依靠进口。由于恶性通货膨胀和油价走低，进口粮食更加昂贵。很多超市货架空空如也，黑市猖獗。 诸如Caritas等慈善组织几乎无力填补委内瑞拉的供给空白。

贫困交加的委内瑞拉人 为获取一点点粮油排长队 哪里有居民能够买得起的食品，哪里就会出现排队的长龙。为了能够买到食品，人们要一大早起来排队。政府偶尔会出售一些价格偏低的食品。不过也有批评人士指责马杜罗总统以此让他的一些亲信从中渔利。

贫困交加的委内瑞拉人 对新一轮难民危机的担忧 去年委内瑞拉居民体重人均下降9公斤。很多父母为了不让孩子挨饿宁可自己节食。所有邻国都再担心委内瑞拉的状况将引发新一轮严重的难民危机。当下就已经有50万委内瑞拉人滞留在哥伦比亚。



凝炼／石涛（美联社、CNN）