特朗普暗示TikTok短期不会遭禁

美国候任总统特朗普周日暗示，他上任后可能会至少允许TikTok在美国继续运营一段时间。他表示，竞选期间，他在这个社媒平台上获得了数十亿美元的浏览量。

（德国之声中文网）特朗普是在亚利桑那州凤凰城对一群保守派支持者发表上述言论的。这也是他迄今为止在TikTok是否应退出美国市场问题上最为明确的表态。

今年四月，美国参议院通过一项法律，以保障国家安全为由，要求TikTok的母公司“字节跳动”同该应用进行剥离。

特朗普：至少应允许TikTok在美国继续运营一段时间。 图像来源: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

TikTok持有者则希望推翻这一法律，美国最高法院也同意就此案展开听证。而一旦法庭做出不利于“字节跳动”的判决，那么，特朗普正式出任总统前一天，即1月19日，TikTok将在美国被禁止使用。

至于特朗普届时是否以及会如何撤销此前参议院以压倒多数通过的该项法案，目前尚不清楚。特朗普在“美国节”集会上对支持者表示：“我认为，我们必须重新对此问题进行思考，因为大家知道，我们使用了TikTok，并获得了数以十亿计的热烈反响。

特朗普说：“他们带给我一张流量统计，数据看上去非常之好，因此我说，我们也许可以让这个家伙继续保留一段时间。”

周一，特朗普同TikTok首席执行官举行了会谈。稍后他在新闻发布会上表示，他对TikTok很“热心”。因为此前他的竞选活动在这个社媒平台上取得了成功。

今年一月，TikTok首席执行官周受资在美国参议院接受问询。 图像来源: Jose Luis Magana/AP/picture alliance

美国司法部此前曾表示，由于TikTok是受中国控制的，因此对美国国家安全构成了持久性的威胁。这一立场也获得了大多数议员的支持。

TikTok则表示，美国司法部对该社媒软件同中国的关系进行了错误的阐述，并强调该平台的用户数据以及内容推送机制都是在美国甲骨文公司的云端完成的，而内容管理的决定也同样是在美国境内做出的。

（路透社）

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