特朗普暂停金援世卫惹议 华盛顿拨款其他组织

（德国之声中文网） 世界卫生组织秘书长谭德塞周三 （4月15日） 对美国总统特朗普宣布暂停美国给世卫年度预算一事表达不满。谭德塞在世卫的例行记者会上表示，世卫除了对抗新冠病毒外，还必须处理小儿麻痹、麻疹、疟疾、伊波拉病毒、艾滋病、肺结核、癌症、糖尿病、心理疾病及其他的疾病。

谭德塞说：「对世卫来说，美国长期都是非常慷慨解囊的朋友，我们希望美国持续扮演这个角色。但对于美国决定暂停贡献给世卫的预算一事，我深表遗憾。」

同一天，美国疾病管制局长雷德菲尔德 （Dr. Robert R. Redfield） 在接受美国哥伦比亚电视网 （CBS） 访问时表示，国际社会应该等到新冠疫情过后再检讨世卫处理疫情的方式。他在节目上称赞世卫针对此事做出的回应，强调世卫的回应与特朗普的做法有天壤之别。

另一方面，美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）周三也出面谴责特朗普的作法，称特朗普的这个决定既危险也违法。她表示众议院将尽快的找寻途径来挑战特朗普的这个决定。此前，美国国会已决定了给予世卫的年度预算额度，但美国联邦政府却在未经国会同意之下，将该笔预算挪去别处使用。

根据《纽约时报》报导，特朗普的顾问团队几乎都一致认为世卫受中国影响过深，而世卫也是因为相信中国已控制住新冠疫情，才会太慢启动全球的新冠防疫机制。除了特朗普的白宫顾问团队外，美国国会中一些支持特朗普的议员与保守媒体成员也都抱持这样的认知，并对世卫称赞中国的防疫成效感到十分不满。

当世卫忙着回应特朗普的「意外之举」的同时，全球的新冠确诊人数于周三突破200万。目前全球的新冠确诊总人数已来到2082372，而总病亡人数也来到134560。美国周三新增了30206起确诊案例与2482起病亡案例，将累计的确诊与病亡数字提升至644089与28529。

美国恐将部分世卫预算拨给其他组织

当各界持续批评特朗普暂停美国世卫预算之时，美国政府官员向路透社透露，美国可能将原本预计贡献给世卫的4亿美元预算拨给其他国际组织。该名官员表示，美国2020年已贡献了约5800万美元的资金给世卫，但美国预计会暂停支付剩余的预算。该名官员说：「我们可以将该笔预算拨给红十字会或是其他类型相似的国际组织。」

除了年度预算外，美国每年也贡献数亿美元的预算让世卫推广与小儿麻痹、艾滋病、病毒型肝炎、母婴健康跟青少年健康相关的工作。目前仍不清楚美国已贡献多少预算到上述的这些工作中，但美国政府官员强调，他们可以与其他组织合作来推动类似的卫生工作。

虽然部分民主党议员表示他们会试图将美国原订贡献给世卫的预算纳入下一轮的新冠救援基金中，但是熟知美国国际援助预算的政府官员却说，特朗普周二所做的决定确实对于美国的国际援助预算分配有实质影响。

这些官员向路透社表示，美国国际发展署原订上周要贡献4300万美元到世卫的小儿麻痹项目，但是目前该笔预算已被冻结。该官员说：「特朗普的发言不是单纯的言语威胁，而是确实会对美国的国际援助预算分配造成实质影响。」

与此同时，美国富豪比尔盖茨周三批评特朗普暂停世卫预算的决定是个危险且违背常理的行为。他说：「当全球在对抗新冠疫情之时，暂停美国给世卫的预算完全不符合常理。国际社会必须有一套统一的模式来对抗新冠病毒，因为当我们面对这样的公共卫生灾难时，我们必须全力以赴。」

比尔盖茨的基金会周三也宣布为新冠疫苗相关的计划增加1.5亿美元的预算。该预算将被用来加速新冠病毒药物、疫苗及相关公共卫生措施的研发与实行。比尔盖茨的太太表示，世卫正是最适合领导全球对抗新冠疫情的国际组织。

国际货币基金组织提高援助

同一天，国际货币基金组织表示，他们预计将援助贫穷国家对抗新冠疫情的基金提高三倍，将该基金的总额提升至180亿美元。国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）周三表示：「为了全力支持成员国对抗新冠病毒，我们希望把援助基金的总额提升至原本的三倍。」

另一方面，G20的成员国周三也达成共识，宣布让贫穷国家未来一年的债务延后偿还。此外，G20也重申他们将运用所有的政治资源来协助各国的经济发展。G20预计将提拨200亿美元的资金让贫穷国家能强化他们的医疗体系，并帮助这些国家的人民对抗新冠病毒。

杨威廉/张慈（综合报道）