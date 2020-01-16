特朗普是骗子！金融大鳄索罗斯点名炮轰

（德国之声中文网）有"金融巨鳄"之称的美国投资商索罗斯（George Soros）周四做出承诺，会为一所新大学的网络计划提供10亿美元资金，以对抗"潜在的和已经存在的独裁统治"以及因气候变化受到影响的公民社会。

他在达沃斯指出，人类正处于一个转折点，未来几年的命运将由特朗普和习近平这样的领导人以及世界本身来决定："我们生活在一个历史性的转变时刻。开放社会的生存受到威胁，我们面临着更大的危机，那就是气候变化。"

他认为，开放社会大学网络(简写OSUN)的计划是他 "一生中最重要的项目"，这是一个国际性教学和研究平台，世界各地的大学都可以加入其中。

该项目将深入到"需要高质量教育的地方，为被忽视的群体提供服务"，比如难民、囚犯、罗兴亚穆斯林等群体："为了表示我们的承诺，将投入10亿美观的资金。"

索罗斯所在的中欧大学(CEU)在匈牙利总理维克托暸范?(Viktor Orban)的压力下被迫离开匈牙利。索罗斯表示，在开放社会面临前所未有的风险之际，这个项目是有必要的。

由这位匈牙利裔亿万富翁创办的中欧大学（Central European University）在匈牙利欧尔班(Viktor Orban)的施压下被迫迁到维也纳。索罗斯表示，尤其是开放社会面临前所未有的风险之际，需要这个项目。

他对美国、中国和俄罗斯这三个强国感到难过，因为这几个国家"掌握在潜在的或已经是独裁的统治者手中"，他还表示，专制统治者越来越多。

特朗普、习近平都被点名

他批评特朗普，称这位美国总统是一个"骗子和自我陶醉者"。彭博社援引索罗斯指出："特朗普会为了自己的个人利益而牺牲国家利益，为了能成功连任，他几乎会做任何事情。而习近平会利用特朗普的弱点。"他补充说，习近平利用人工智能实现对人民的全面控制。

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他发出警告："特朗普…使本已活跃的经济过热。过热的经济不可能长时间保持沸腾。"他在自己的投资生涯中曾准确预测过市场的重大波动。

索罗斯也点名习近平，表示了特别的担忧。他说习近平打破了共产党的传统，把权力集中在自己身上，中国经济也因此失去了以前的灵活性。习近平"一但有足够的力量就成为独裁者"，但由于独生子女政策造成的人口结构不利于中国，他的"成功还很不确定"。

他说，最令人担忧的是，习正在寻求实现"一种新型的专制制度"，并且打造"不愿惹麻烦而主动放弃自身权利的新型群体"。他说："一旦失去，个人自主权很难重新获得。在这样一个世界里，开放的社会难以立足。"

文木 / 杨威廉（法新社，彭博社）