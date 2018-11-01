 特朗普明年会金正恩 美要求具体去核计划 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.11.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

特朗普明年会金正恩 美要求具体去核计划

根据美国总统特朗普的说法，朝鲜正在减少其军备。不过平壤却透过官媒宣布，正在测试「新武器」，也说长期以来一直在开发新的武器系统。

Singapur USA Nordkorea Gipfel Donald Trump, Kim Jong Un (picture-alliance/AP Images/E. Vucci)

美国副总统彭斯证实特朗普计画2019与金正恩再见面，强调该次会晤会推动具体计画，确保朝鲜终结军备计画。

(德国之声中文网) 美国副总统彭斯周四(11月15日)表示，美国总统特朗普计划在2019年会见朝鲜领导人金正恩，并推动一项具体计划，确保平壤终结军备计划。

彭斯在会见韩国总统文在寅后对记者说:「这些计划正在进行中。我们相信峰会可能会在明年的第一季后，但时间和地点仍在讨论中。」

彭斯接受美国全国广播公司采访时表示，美国不会要求平壤在第二次峰会前提供完整的核武器和地点清单，但会议必须制定具体计划。

他说:「我认为，在下次首脑会议上，我们必须制定一项计划，确定所有有关核武、何其研发地点相关资讯，并允许对这些地点进行检查和拆除。」

彭斯在东亚峰会上表示，在朝鲜实现完全无核化之前，必须保持国际制裁压力。

朝鲜对华盛顿拒绝放宽制裁感到愤怒，并警告说，如果美国不放弃施压，可能会恢复核武发展。

朝鲜发展新战略武器

Nordkorea Kim Jong Un testet Hightech-Waffe in Pjöngjang (Reuters/KCNA)

与此同时，朝鲜宣布该政府正在研发与测试新战略武器，并强调这代表朝鲜军力有新突破。

就在外界观望朝鲜去核决心时，朝鲜官媒周五宣布，政府正在开发和测试现代战略武器。

朝鲜国家广播公司表示，朝鲜领导人金正恩视察国防科学院，并见证了新开发的高科技战术武器测试。

报导中没有武器的详细资讯，但说测试相当成功。

据朝中社报道，这次测试让金正恩非常满意，并称这显示朝鲜军队战斗力有所突破。

平壤目前暂时同意华盛顿的要求，不发展核武或弹道导弹武器。最新的武器试验似乎也与其无关。但这个消息突显了美朝协议的脆弱性，并可能影响两国之间陷入停滞的外交谈判。

朝鲜去核的中国因素

当被问及作为朝鲜盟友中国是否积极协助维持制裁压力时，彭斯说，北京做得比以往任何时候都更多，特朗普对此表示感谢。

美国国会委员会周三表示，随着平壤今年开始与美国接触，中国似乎放松了对朝鲜的制裁。

本月底在阿根廷举行的G20峰会上，特朗普将会见中国国家主席习近平，两人会讨论有关中国在朝鲜半岛无核化议题上可以发挥的角色，也预计会谈论实施制裁等相关议题。

夏立民/杨威廉 (路透社、美联社、法新社)

 

DW.COM

报告:中国已放松对朝鲜制裁

特朗普认为，中国可能会因为美国对北京采取的贸易措施而在朝鲜议题上做文章。现在报告传出中国已经放松对朝鲜制裁，美国会怎么做呢? (15.11.2018)  

美朝高官会顺利 金正恩承诺去核

金正恩親信金英哲繼續訪美行程，下一站將會向特朗普轉交金正恩的信件，美方表示朝鮮正考慮作出「策略性轉變」。但是外界最關注的美朝峰會，能否成事仍然是問號。 (01.06.2018)  

相关内容

Nordkorea Militärparade

人权报告：朝鲜妇女受性侵情况普遍 01.11.2018

美国人权组织人权观察的报告指出，朝鲜警察与政府官员性侵妇女情形普遍，且完全不受法律约束。从中国遣返回国的女性，常遭受虐待，监禁以及性侵。

Vatikan | Papst empfängt Südkoreas Präsidenten Moon

教宗有意出访朝鲜 没计划造访台湾 19.10.2018

韩国总统文在寅在造访梵蒂冈期间表示，朝鲜掌权人金正恩希望教宗能造访北韩，对此韩国与梵蒂冈官员纷纷表示，教宗出访朝鲜的可能性存在。

Peking Abe bei Xi

德语媒体：中美关系趋恶 中日关系好转 26.10.2018

中美关系目前在经贸、政治和军事层面都面临着考验，而与此同时中日关系却在明显好转。《南德意志报》认为，正是中美关系的紧张化促成了中日关系的好转。

广告

媒体看中国

Deutschland Label Made in China (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

德语媒体:全球第一大经济体的宝座，中国来了!

《时代周报》指出，中国曾经是世界头号经济大国，北京很快又会拿到这个头衔，不过前路长远，仍有差距，中国需要的是一个新的增长方案。《新苏黎世报》则对中国的数字化监控感到忧虑。  