特朗普明年会金正恩 美要求具体去核计划

(德国之声中文网) 美国副总统彭斯周四(11月15日)表示，美国总统特朗普计划在2019年会见朝鲜领导人金正恩，并推动一项具体计划，确保平壤终结军备计划。

彭斯在会见韩国总统文在寅后对记者说:「这些计划正在进行中。我们相信峰会可能会在明年的第一季后，但时间和地点仍在讨论中。」

彭斯接受美国全国广播公司采访时表示，美国不会要求平壤在第二次峰会前提供完整的核武器和地点清单，但会议必须制定具体计划。

他说:「我认为，在下次首脑会议上，我们必须制定一项计划，确定所有有关核武、何其研发地点相关资讯，并允许对这些地点进行检查和拆除。」

彭斯在东亚峰会上表示，在朝鲜实现完全无核化之前，必须保持国际制裁压力。

朝鲜对华盛顿拒绝放宽制裁感到愤怒，并警告说，如果美国不放弃施压，可能会恢复核武发展。

朝鲜发展新战略武器

就在外界观望朝鲜去核决心时，朝鲜官媒周五宣布，政府正在开发和测试现代战略武器。

朝鲜国家广播公司表示，朝鲜领导人金正恩视察国防科学院，并见证了新开发的高科技战术武器测试。

报导中没有武器的详细资讯，但说测试相当成功。

据朝中社报道，这次测试让金正恩非常满意，并称这显示朝鲜军队战斗力有所突破。

平壤目前暂时同意华盛顿的要求，不发展核武或弹道导弹武器。最新的武器试验似乎也与其无关。但这个消息突显了美朝协议的脆弱性，并可能影响两国之间陷入停滞的外交谈判。

朝鲜去核的中国因素

当被问及作为朝鲜盟友中国是否积极协助维持制裁压力时，彭斯说，北京做得比以往任何时候都更多，特朗普对此表示感谢。

美国国会委员会周三表示，随着平壤今年开始与美国接触，中国似乎放松了对朝鲜的制裁。

本月底在阿根廷举行的G20峰会上，特朗普将会见中国国家主席习近平，两人会讨论有关中国在朝鲜半岛无核化议题上可以发挥的角色，也预计会谈论实施制裁等相关议题。

夏立民/杨威廉 (路透社、美联社、法新社)