特朗普新政府：马斯克获任命 前福斯主持人将任防长?

特朗普当选后，曾在他竞选期间投资超过1亿美元的马斯克是否会在新政府中扮演要角，也成为关注焦点。特朗普12日正式任命马斯克共同领导“政府效率部”，称此举对于“拯救美国”来说至关重要。同时，特朗普也提名国防部长由福斯主持人赫塞斯担任，但是否能获得国会通过仍是未知数。

（德国之声中文网）美国总统当选人特朗普即将在明年1月就职，当前也持续公布新政府内阁人选。特朗普週二（12日）发布声明，宣布任命特斯拉执行长马斯克（Elon Musk）与拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同领导“政府效率部”（Department of Government Efficiency），该机构的缩写为“DOGE”，与马斯克热爱的狗狗币相同。

特朗普指出，马斯克与拉马斯瓦米“将为我的政府废除官僚体系、削减多余监管、浪费性支出，并为重组联邦机构铺平道路，这些对‘拯救美国’运动来说至关重要”。不过他也补充，该部门将为新政府提供“外部建议和指导”，表明是在政府范圍外运作，但仍会与白宫及行政管理预算局合作。

特朗普表示，马斯克与拉马斯瓦米的任务将在2026年7月4日完成，在美国《独立宣言》签署250週年之际，“作为送给美国的‘礼物’”。马斯克则是在X上转发特朗普声明称：“对民主的威胁？不，这是对官僚机构的威胁！”

特朗普提名赫塞斯担任国防部长。 图像来源: Evan Vucci/AP/dpa/picture alliance

此前，特朗普就曾表示马斯克可以领导一个联邦层级的效率委员会，推动削减政府开支、减少政府内部的官僚作风。

国防部长人选引议

特朗普週二也公布国防部长人选，表示他已经选择了福斯频道（Fox）主持人兼退伍军人赫塞斯（Pete Hegseth）担任国防部长。由于赫塞斯并非外界先前预测的人选，特朗普公布消息后也引发舆论热议。

特朗普在声明中写道，“皮特一生都是战士，为军队和国家服务......是美国优先的忠实信徒”，并称在赫塞斯的掌陀下，“美国的敌人已警觉，我们的军队将再次伟大”。

赫塞斯曾为美国陆军国民兵上尉，并于伊拉克和阿富汗服役，2012年参选明尼苏达州参议员败选后，在2014年加入福斯新闻，过去曾批评北约盟国软弱、落后，并称中国正在打造一支“专门致力于击败美国”的军队。

赫塞斯先前宣称他因政治及宗教观点被军队排挤，并曾对美国国防部高层的“觉醒”（woke）政策（意指重视实现种族与社会正义）表达轻蔑。因此舆论认为，一旦参议院通过赫塞斯的任命案，他便有可能协助特朗普兑现他在竞选期间的承诺，在五角大厦内进行大清扫，铲除那些被认为在军中推动多元化政策、与保守派对立的美国将领。

这项任命也可能让赫塞斯与美国参谋首长联席会议主席、空军将领布朗（C.Q. Brown）之间产生冲突。赫塞斯早前曾指控布朗“追随左派政治人士的激进立场”，并质疑他是因为非裔身分获任。

值得注意的是，特朗普第一个任期间的美国将领及国防部长，最后都成为他最激烈的批评者，其中有些人宣称特朗普“不适任总统”。参谋长联席会议前主席米利（Mark Milley）则形容特朗普是“国家最危险的人物”。

先前有猜测认为，美国前国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）有可能在特朗普第二任期内担任国防部长一职。但特朗普随后公开在他创办的“真相社交”（Truth Social）上表示，他不会“邀请”他加入内阁。

特朗普又来了！德国民众：他当选对德国是灾难 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社、美联社等）

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